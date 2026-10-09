Quảng Trị kiến nghị tháo gỡ vướng mắc về biên chế giáo dục và thiết bị y tế
Chiều 8/10, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị tổ chức hội nghị thảo luận, chuẩn bị nội dung tham gia Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Trần Vũ Khiêm chủ trì hội nghị. Những khó khăn về biên chế giáo viên và thủ tục mua sắm thiết bị y tế là hai trong số các vấn đề được địa phương kiến nghị tháo gỡ.
Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/quang-tri-kien-nghi-thao-go-vuong-mac-ve-bien-che-giao-duc-va-thiet-bi-y-te-10433233.html