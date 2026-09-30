Đoàn công tác Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị kiểm tra thực địa mô hình nuôi cá mú Trân Châu trong ao đất bằng thức ăn công nghiệp

Ngày 29/9, Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị tổ chức đoàn công tác kiểm tra thực địa và kiểm tra khối lượng thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ “Nuôi thương phẩm cá mú Trân Châu trong ao đất bằng thức ăn công nghiệp trên địa bàn tỉnh”, do Công ty TNHH Đầu tư phát triển Nông nghiệp Hải Anh chủ trì thực hiện.

Đoàn công tác đã kiểm tra trực tiếp mô hình nuôi cá mú Trân Châu tại phường Đồng Hới. Từ đó, đối chiếu thực tế với các nội dung, khối lượng và sản phẩm theo thuyết minh nhiệm vụ được phê duyệt.

Theo Công ty TNHH Đầu tư phát triển Nông nghiệp Hải Anh, mô hình được triển khai trên diện tích ao 5.000m², đã hoàn thành cải tạo ao, phân tích chất lượng nước trước khi thả giống và thả 5.000 con cá mú Trân Châu giống. Cá được nuôi bằng thức ăn công nghiệp có hàm lượng đạm 44%; các yếu tố môi trường ao nuôi được theo dõi định kỳ từ 7-10 ngày/lần.

Từ việc kiểm tra thực tế cho thấy, cá sinh trưởng và phát triển tốt, trọng lượng trung bình đạt khoảng 820 g/con, chiều dài trung bình khoảng 36 cm/con, tỷ lệ sống đạt khoảng 86%. Đoàn công tác đã kiểm tra, đối chiếu các khối lượng thực hiện và kết quả đạt được của mô hình với nội dung nhiệm vụ được phê duyệt.

Trên cơ sở kiểm tra thực địa và hồ sơ liên quan, đoàn công tác ghi nhận đơn vị chủ trì đã triển khai các nội dung theo kế hoạch, mô hình nuôi cơ bản bảo đảm yêu cầu kỹ thuật và các khối lượng thực hiện. Đồng thời, đề nghị đơn vị hoàn thiện các nội dung còn lại, tổng hợp đầy đủ số liệu, đánh giá hiệu quả kinh tế và hoàn thiện hồ sơ phục vụ nghiệm thu nhiệm vụ theo quy định.

Kết quả kiểm tra là cơ sở để đánh giá mức độ hoàn thành các nội dung, khối lượng và sản phẩm của nhiệm vụ, làm cơ sở hoàn thiện quy trình nuôi thương phẩm cá mú Trân Châu trong ao đất bằng thức ăn công nghiệp phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh Quảng Trị.