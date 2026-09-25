Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị kiểm tra thực địa Dự án quần thể du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí núi U Bò - hồ Thác Chuối

Ngày 24/9, ông Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Quảng Trị đã đi kiểm tra thực địa để chuẩn bị triển khai Dự án quần thể du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí núi U Bò - hồ Thác Chuối.

Tham gia chuyến đi có ông Bùi Hoàng Phương, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị; ông Hoàng Xuân Tân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ông Phan Phong Phú, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Được biết, Dự án quần thể du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí núi U Bò - hồ Thác Chuối được UBND tỉnh Quảng Trị chấp thuận chủ trương đầu tư tháng 3/2026, có diện tích hơn 167 ha, thuộc các xã Bố Trạch, Thượng Trạch và Trường Sơn.

Dự án định hướng xây dựng quần thể du lịch nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí cao cấp với hệ thống cơ sở lưu trú tiêu chuẩn từ 3 - 5 sao, dự kiến đón khoảng 3 triệu lượt khách mỗi năm. Các hạng mục chính gồm khách sạn, biệt thự nghỉ dưỡng, căn hộ lưu trú, công trình thương mại, dịch vụ và hệ thống 05 tuyến cáp treo kết nối khu vực chân núi với đỉnh núi U Bò.

Quang cảnh buổi làm việc giữa lãnh đạo tỉnh Quảng Trị với đại diện chủ đầu tư

Sau chuyến đi kiểm tra thực địa, lãnh đạo tỉnh Quảng Trị và đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan đã có buổi làm việc với đại diện chủ đầu tư, nghe báo cáo về tình hình, tiến độ triển khai các dự án du lịch trọng điểm trên địa bàn tỉnh. Buổi làm việc được kết nối trực tuyến đến các xã, phường liên quan.

Tại buổi làm việc, ông Bùi Hoàng Phương Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đã yêu cầu các sở, ngành, địa phương bám sát tiến độ từng dự án, phân công rõ trách nhiệm theo dõi, chỉ đạo; đồng thời chủ động đồng hành, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho nhà đầu tư, những vấn đề phát sinh phải được báo cáo cấp có thẩm quyền để xử lý.

Ông Vương Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Quảng Trị đánh giá cao nỗ lực, quyết tâm của các nhà đầu tư trong triển khai các dự án du lịch trên địa bàn. Đồng thời, nhấn mạnh, đây là những dự án có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của tỉnh, yêu cầu các cơ quan, đơn vị ưu tiên giải quyết các thủ tục pháp lý liên quan theo đúng quy định.

Ngoài ra, yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh phân công lãnh đạo UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo tiến độ từng dự án. Đối với Dự án quần thể du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí núi U Bò - hồ Thác Chuối, các sở, ngành liên quan khẩn trương hoàn thiện các thủ tục pháp lý, phối hợp với nhà đầu tư, phấn đấu tổ chức khởi công vào ngày 30/10/2026.