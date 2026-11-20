Kiểm tra diễn biến lòng sông khu vực chân trụ cầu Quán Hàu. (Ảnh: Cục Đường bộ Việt Nam)

Kiểm tra hiện trạng cầu Quán Hàu giữa mùa mưa lũ

Ngày 20/11, Văn phòng Quản lý đường bộ II.4 (đơn vị trực thuộc Khu Quản lý đường bộ II, Cục Đường bộ Việt Nam) tổ chức kiểm tra tình trạng xói lở tại khu vực mố, trụ cầu Quán Hàu, Km671+500 trên Quốc lộ 1, đoạn qua tỉnh Quảng Trị.

Hoạt động kiểm tra được triển khai trong bối cảnh mưa lớn kéo dài, mực nước sông dâng cao, dòng chảy mạnh, tiềm ẩn nguy cơ xói lở lòng sông và khu vực móng mố, trụ cầu. Đây là những yếu tố có thể ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng chịu lực và độ ổn định của công trình nếu không được phát hiện, xử lý kịp thời.

Tại hiện trường, cán bộ chuyên môn sử dụng thuyền chuyên dụng tiếp cận các trụ cầu giữa dòng để kiểm tra, khảo sát. Các thiết bị đo và sào chuyên dụng được sử dụng nhằm xác định độ sâu mực nước, đánh giá sự biến đổi địa hình lòng sông tại khu vực chân trụ. Số liệu thu thập được đối chiếu với thước đo mực nước gắn trên thân trụ cầu và kết quả theo dõi trước đó.

Đối chiếu mực nước tại trụ cầu Quán Hàu trên Quốc lộ 1. (Ảnh: Cục Đường bộ Việt Nam)

Dù điều kiện thời tiết bất lợi, dòng nước chảy mạnh, công tác kiểm tra vẫn được triển khai với các biện pháp bảo đảm an toàn. Các thành viên tham gia đều được trang bị phương tiện bảo hộ và áo phao.

Kết quả kiểm tra bước đầu cho thấy, kết cấu mố và trụ cầu Quán Hàu vẫn duy trì trạng thái ổn định, chưa phát hiện dấu hiệu xói lở bất thường. Văn phòng Quản lý đường bộ II.4 tiếp tục theo dõi sát diễn biến, tổng hợp số liệu và báo cáo Khu Quản lý đường bộ II để kịp thời có phương án xử lý nếu phát sinh nguy cơ mất an toàn.

Cảnh báo lái xe trước nguy cơ mất an toàn khi mưa lũ

Phối hợp tuyên truyền tại khu vực dừng, đỗ phương tiện. (Ảnh: Cục Đường bộ Việt Nam)

Không chỉ kiểm tra kết cấu hạ tầng, Văn phòng Quản lý đường bộ II.4 còn phối hợp lực lượng Cảnh sát giao thông tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định về trật tự, an toàn giao thông tại các trạm thu phí, trạm dừng nghỉ trên các tuyến Quốc lộ và đường cao tốc thuộc địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Tại những địa điểm tập trung đông phương tiện, nhất là các khu vực có nhiều xe vận tải đường dài, cán bộ quản lý đường bộ và lực lượng Cảnh sát giao thông trực tiếp gặp mặt lái xe, trao đổi, phát tờ rơi và hướng dẫn các biện pháp phòng ngừa tai nạn.

Các nội dung được tập trung tuyên truyền gồm: Chấp hành tốc độ quy định, giữ khoảng cách an toàn, đi đúng phần đường, làn đường; không dừng, đỗ trái phép, không quay đầu hoặc đi ngược chiều trên đường cao tốc.

Lái xe cũng được khuyến cáo kiểm tra tình trạng kỹ thuật phương tiện trước khi xuất phát, bố trí thời gian nghỉ ngơi hợp lý, không điều khiển phương tiện khi mệt mỏi hoặc đã sử dụng rượu, bia.

Phối hợp lực lượng Cảnh sát giao thông trao đổi với người điều khiển phương tiện. (Ảnh: Cục Đường bộ Việt Nam)

Đặc biệt, trong thời điểm mưa lũ diễn biến phức tạp, người tham gia giao thông cần chủ động cập nhật thông tin thời tiết và tình hình giao thông trên tuyến. Tuyệt đối không cố tình di chuyển qua những đoạn đường ngập sâu, nước chảy xiết; chấp hành nghiêm biển báo cảnh báo, hướng dẫn phân luồng và chỉ dẫn của lực lượng chức năng.

Đại diện Khu Quản lý đường bộ II cho biết, trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao, đơn vị đang tăng cường kiểm tra hiện trường, rà soát tình trạng an toàn của hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông, tập trung vào các công trình cầu, cống, nền đường, mái taluy và những vị trí xung yếu có nguy cơ chịu ảnh hưởng của mưa lũ.

Thông qua các Văn phòng Quản lý đường bộ trực thuộc, đơn vị duy trì việc nắm bắt tình hình thực tế, theo dõi sát diễn biến thiên tai để kịp thời phát hiện nguy cơ, tham mưu phương án xử lý.

Cùng với đó, Khu Quản lý đường bộ II phối hợp chính quyền địa phương, lực lượng Cảnh sát giao thông và các đơn vị quản lý, bảo dưỡng đường bộ triển khai công tác cảnh báo, khắc phục sự cố, tổ chức phân luồng khi cần thiết, hạn chế thấp nhất nguy cơ mất an toàn cho người và phương tiện.

Việc chủ động kiểm tra công trình, phát hiện sớm nguy cơ hư hỏng và tăng cường tuyên truyền cho lái xe được xác định là những giải pháp quan trọng nhằm bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông, phòng ngừa tai nạn và duy trì hoạt động vận tải an toàn, thông suốt trong mùa mưa lũ.