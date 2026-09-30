Quảng Trị:Không để công trình trường học tiếp tục chậm tiến độ

Đến chiều ngày 29.9, một số hạng mục thi công tại Trường nội trú tiểu học và THCS Dân Hóa chưa hoàn thành xong phần thô

Chậm ở đâu, vì sao chậm?

Trường nội trú tiểu học và THCS Dân Hóa được xây dựng để phục vụ khoảng 910 học sinh trong giai đoạn đầu, hướng tới gần 1.500 học sinh vào năm 2030. Ngoài phòng học, công trình còn có khu nội trú, phòng học bộ môn, nhà đa năng và các hạng mục phục vụ sinh hoạt.

Một phần công trình chưa hoàn thiện đồng nghĩa học sinh vẫn chưa thể chuyển vào học tập, ăn ở tại ngôi trường mới như kỳ vọng.

Chủ đầu tư và đơn vị thi công lập ngay kế hoạch thi công cụ thể từng ngày, xác định rõ phần việc, khối lượng, nguồn lực và người chịu trách nhiệm. Các đơn vị phải tập trung hoàn thành khối lượng còn lại đúng cam kết những phải đảm bảo chất lượng công trình.

Ông Vương Quốc Tuấn - Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị.

Gói thầu xây lắp và thiết bị được bàn giao mặt bằng thi công ngày 30.11.2025, có giá trị hợp đồng hơn 236 tỉ đồng. Đến thời điểm kiểm tra, khối lượng thực hiện ước đạt khoảng 80% giá trị hợp đồng. Toàn dự án đã giải ngân hơn 188 tỉ đồng trên tổng kế hoạch vốn hơn 285 tỉ đồng, tương đương 66,2%. Công trình đang chậm so với kế hoạch được phê duyệt, trong khi ngày 30.10 là mốc phải hoàn thành.

Thủ tục đầu tư và lựa chọn nhà thầu đã được đẩy nhanh để các trường nội trú vùng biên sớm phục vụ năm học mới. Riêng tại Dân Hóa, thời gian còn lại đến 30.10 chỉ khoảng một tháng nhưng vẫn còn 20% khối lượng công việc. Không thể chỉ tăng người trên công trường rồi coi như giải quyết xong tiến độ; các hạng mục học tập, nội trú, hạ tầng và thiết bị còn phải được hoàn thiện đồng bộ trước khi đưa vào sử dụng.

Ông Vương Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh uỷ tỉnh Quảng Trị kiểm tra thực tế khối lượng công việc tại công trình

Kiểm tra thực tế, Bí thư Tỉnh ủy Vương Quốc Tuấn nhìn nhận những khó khăn khách quan mà công trình gặp phải trong quá trình thi công.

Song ông cũng yêu cầu thẳng thắn nhìn vào hạn chế trong khảo sát, tổ chức thi công và dự báo tình huống phát sinh. Với một công trình gắn trực tiếp với giáo dục và an sinh xã hội, ông đánh giá “đây là tiến độ rất chậm”, yêu cầu làm rõ trách nhiệm trong quản lý, điều hành dự án.

Kế hoạch từng ngày, chất lượng từng hạng mục

Yêu cầu của Bí thư Tỉnh ủy đặt ra với chủ đầu tư và đơn vị thi công không dừng ở cam kết hoàn thành. Từng ngày còn lại phải có phần việc cụ thể, rõ khối lượng, nhân lực, máy móc, vật tư và người chịu trách nhiệm. Tiến độ phải được kiểm tra ngay trên từng hạng mục để vướng ở đâu thì xử lý ở đó.

Ông Vương Quốc Tuấn kiểm tra và nghe báo cáo về tiến độ xây dựng công trình

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các đơn vị tập trung cao nhất, chủ động huy động nhân lực, máy móc, vật tư và tổ chức thi công tổng lực để hoàn thành 20% khối lượng còn lại vào ngày 30.10.

Ông đặc biệt lưu ý tiến độ phải đi đôi với chất lượng công trình. Càng gấp, các khu học tập, ăn ở và hạ tầng phục vụ học sinh càng cần được kiểm soát chặt trước khi bàn giao.

Theo mốc hoàn thành được nêu tại buổi kiểm tra, công trình còn khoảng một tháng để về đích. Với học sinh Dân Hóa, điều chờ đợi là một ngôi trường đủ điều kiện học tập, sinh hoạt an toàn. Báo cáo tiến độ hay những lý giải về nguyên nhân chậm trễ không thể thay cho kết quả ấy.

Từ thực tế Dân Hóa, Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu rút kinh nghiệm trong lựa chọn nhà thầu. Năng lực đơn vị thi công phải thể hiện ở khả năng chủ động con người, máy móc, phương tiện và phương án triển khai khi phát sinh khó khăn. Bài học này cần được tính đến khi Quảng Trị chuẩn bị khởi công thêm 11 trường nội trú liên cấp trên địa bàn tỉnh.

Bí thư Tỉnh uỷ tỉnh Quảng Trị tặng quà động viên đơn vị thi công

Đến ngày 27.9, trường Đakrông đạt khoảng 88% giá trị hợp đồng, Thượng Trạch khoảng 83%; Dân Hóa và Hướng Phùng đạt khoảng 80% khối lượng.

Trường Đakrông đã đón học sinh nhưng công trình vẫn tiếp tục hoàn thiện; ba trường còn lại chưa thể đón học sinh vào trường mới. Cả bốn trường chưa đảm bảo theo mục tiêu ban đầu phải hoàn thành vào ngày 30.8.2026.