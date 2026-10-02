Quảng Trị: Khởi tố vụ đưa 9 người Lào nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Ngày 2/10, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế La Lay - Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, vừa phối hợp Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh Quảng Trị phát hiện 9 người quốc tịch Lào nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Trục xuất, trao trả 9 người quốc tịch Lào nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Trước đó, lực lượng chức năng phát hiện Hồ Văn Nghèo (39 tuổi, trú thôn A Bung, xã La Lay) điều khiển phương tiện chở 2 người quốc tịch Lào không có giấy tờ tùy thân, nhập cảnh trái phép từ Lào vào Việt Nam.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Nghèo, lực lượng chức năng phát hiện thêm 7 người quốc tịch Lào. Những người này đều không có giấy tờ tùy thân và giấy tờ xuất nhập cảnh theo quy định.

Mở rộng điều tra, cơ quan chức năng xác định Hồ Thị Khanh (30 tuổi, trú thôn Cân Tôm, xã A Lưới 5, TP Huế) và Hồ Thị A Út (37 tuổi, trú thôn A Bung, xã La Lay) có liên quan.

Các nhà chức trách 2 nước làm việc để tiến hành trục xuất các đối tượng nhập cảnh trái phép.

Tại cơ quan điều tra, những người liên quan khai nhận đã tổ chức đưa, dẫn 9 người quốc tịch Lào nhập cảnh trái phép vào Việt Nam để tìm việc làm tại TP.HCM.

Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế La Lay đã ra quyết định khởi tố vụ án về tội "Tổ chức cho người khác xuất nhập cảnh trái phép". Ba người gồm Hồ Thị Khanh, Hồ Văn Nghèo và Hồ Thị A Út được bàn giao cho Cơ quan An ninh điều tra để tiếp tục xử lý.

Trong khi đó, 9 công dân Lào nhập cảnh trái phép được bàn giao cho Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh Quảng Trị xử lý theo quy định.

Cơ quan chức năng cũng xử phạt vi phạm hành chính đối với những người này về hành vi "Qua lại biên giới quốc gia mà không làm thủ tục xuất nhập cảnh", đồng thời áp dụng hình thức trục xuất, trao trả về Lào theo quy định pháp luật.