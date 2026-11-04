Quảng Trị: Khởi tố nhóm vận chuyển trái phép gần 4,5 tấn hải sâm

Công an đọc lệnh khởi tố các bị can

Chiều 4-11, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, cơ quan chức năng đã có Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với các đối tượng Lê Minh Khánh và Nguyễn Văn Hùng (đều trú tại TPHCM) về tội “Buôn lậu”; khởi tố vụ án, khởi tố bị can Trương Thị Huế và Nguyễn Thị Hà (đều trú tại Quảng Trị) về tội “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới” theo quy định tại khoản 1 Điều 189 Bộ luật hình sự.

Tang vật vụ án

Trước đó, Phòng CSĐT Tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh Quảng Trị thi hành quyết định khám phương tiện vận tải, đồ vật theo thủ tục hành chính đối với ô tô mang biển kiểm soát 29H-112... và ô tô 74A-353... do Hồ Văn Tài và Phan Thành Trung (đều trú tại Quảng Trị) điều khiển.

Kết quả kiểm tra phát hiện trên thùng ô tô biển kiểm soát 29H-112... vận chuyển 89 thùng xốp, bên trong chứa tổng cộng 4.450kg hải sâm. Toàn bộ hàng hóa không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc.

Tang vật vụ án

Các đối tượng bước đầu khai nhận, Khánh và Hùng thỏa thuận thống nhất phân công Hùng có nhiệm vụ sang Thái Lan để kiểm tra hàng hóa, thỏa thuận giá cả và thuê người vận chuyển hàng hóa thông qua nước Lào để đưa về Việt Nam; đồng thời thông báo cho Khánh biết để thanh toán tiền.

Sau khi hàng hóa được vận chuyển về Việt Nam, Khánh nhận để chế biến rồi bán kiếm lời. Hùng thuê Trương Thị Huế, Nguyễn Thị Hà vận chuyển hàng hóa từ Lào về Việt Nam để nhận tiền công.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ vai trò và trách nhiệm của các cá nhân liên quan để xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.