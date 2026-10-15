Quảng Trị: Khởi tố người đàn ông gây án mạng tại quán Lương Sơn Bạc

Ngày 15/10, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đinh Xuân Sâm (SN 1984, trú thôn Hỷ Duyệt, xã Đông Trạch) để điều tra về hành vi giết người.

Bị can Đinh Xuân Sâm tại cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị.

Theo kết quả điều tra ban đầu, tối 11/10, Đinh Xuân Sâm đến uống bia cùng một nhóm người địa phương tại quán ăn uống Lương Sơn Bạc, thuộc thôn Hỷ Duyệt, xã Đông Trạch.

Trong quá trình ăn uống, do mâu thuẫn từ trước với Hoàng Sỹ Nguyên, Đinh Xuân Sâm tiếp tục xảy ra cãi vã với người này. Sâm cũng có lời qua tiếng lại với Nguyễn Duy Đặng.

Khi nhóm người rời quán Lương Sơn Bạc để ra về, Sâm chặn Nguyễn Duy Đặng lại, dẫn đến xô xát giữa hai bên. Thấy vậy, Hoàng Sỹ Nguyên chạy đến can ngăn thì bị Sâm dùng hung khí đâm vào ngực trái.

Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong tại bệnh viện.

Hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án để xử lý theo quy định pháp luật.