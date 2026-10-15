Quảng Trị: Khởi tố đối tượng về tội 'Giết người' tại xã Đông Trạch

Theo kết quả điều tra ban đầu, tối ngày 11/10/2026, tại quán ăn Lương Sơn Bạc (ở thôn Hỷ Duyệt, xã Đông Trạch), Đinh Xuân Sâm đến uống bia cùng một nhóm người địa phương. Trong quá trình ăn uống, do mâu thuẫn từ trước giữa Sâm và Hoàng Sỹ Nguyên, hai bên tiếp tục xảy ra cãi vã. Lúc này, Nguyễn Duy Đặng cũng có lời qua tiếng lại với Sâm.

Khi nhóm người ra về, Sâm chặn Nguyễn Duy Đặng lại dẫn đến xô xát. Thấy vậy, Hoàng Sỹ Nguyên chạy đến can ngăn thì bị Sâm dùng hung khí đâm vào ngực trái.

Mặc dù được đưa đi cấp cứu kịp thời, nhưng do vết thương quá nặng, Nguyên đã tử vong tại bệnh viện.

Đối tượng Đinh Xuân Sâm tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đang tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ vụ án để xử lý nghiêm đối tượng theo quy định của pháp luật.