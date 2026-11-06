Quảng Trị khởi tố, bắt tạm giam 5 người liên quan vụ đánh nhau tại cầu Văn Hóa

Ngày 6/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam 5 người để điều tra về các hành vi cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng.

Cơ quan công an khởi tố, bắt tạm giam 5 bị can liên quan vụ cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng xảy ra tại khu vực cầu Văn Hoá.

Các bị can gồm Trần Đại Nghĩa (26 tuổi), Hồ Văn Phong (26 tuổi), Hoàng Quốc Vũ (20 tuổi), cùng trú tại thôn Phú Nhuận, xã Tân Gianh; Cao Văn Phong (30 tuổi), trú thôn Cảnh Hóa, cùng xã Tân Gianh và Trần Lệ Sơn (31 tuổi), trú thôn Văn Hóa, xã Tuyên Hóa.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 20h ngày 30/8, tại khu vực cầu Văn Hóa, Cao Văn Phong cùng Hồ Văn Phong, Hoàng Quốc Vũ và Trần Đại Nghĩa chặn xe, hành hung anh Trần Trung Sỷ (25 tuổi, trú thôn Đức Hóa, xã Tuyên Phú).

Vụ việc khiến anh Trần Trung Sỷ bị gãy răng, rách tai và đa chấn thương trên cơ thể.

Cơ quan công an khởi tố, bắt tạm giam 5 bị can liên quan vụ cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng.

Sau khi xảy ra vụ việc, bạn của anh Sỷ là Nhung và Ánh đã gọi người thân đến hỗ trợ đưa nạn nhân đi cấp cứu. Trong số những người đến hiện trường có Trần Lệ Sơn.

Tại đây, Trần Lệ Sơn dùng dao chém Cao Văn Phong bị thương ở cánh tay, sau đó tiếp tục đuổi đánh nhóm của Phong.

Tiếp nhận tin báo, Công an xã Tân Gianh đã tiến hành xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ liên quan. Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã khởi tố vụ án, khởi tố và bắt tạm giam 5 bị can để xử lý theo quy định pháp luật.