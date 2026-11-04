Quảng Trị: Khởi tố 2 đối tượng vận chuyển trái phép 6,588 m3 gỗ lậu

Các đối tượng, tang vật và phương tiện tại cơ quan điều tra Công an tỉnh Quảng Trị

Ngày 2/11, Phòng Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Nam (SN1992) và Trần Thanh Hải (SN 1993) cùng trú tại phường Nam Đông Hà, tỉnh Quảng Trị về tội “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới”.

Được biết, vào lúc 7 giờ 30 ngày 03/10/2026, lực lượng chức năng gồm Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Trị – Hải quan Cửa khẩu Quốc tế La Lay, Chi Cục Hải quan khu vực IX và Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế La Lay, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị phát hiện phương tiện xe ô tô đầu kéo biển kiểm soát 74H-011.38 kéo theo sơ mi rơ moóc biển kiểm soát 74R-003.88 do Trần Thanh Hải là người điều khiển phương tiện, đi cùng Nguyễn Văn Nam là người quản lý phương tiện, nhập cảnh từ Lào về Việt Nam qua Cửa khẩu Quốc tế La Lay, xã La Lay, tỉnh Quảng Trị có dấu hiệu nghi vấn.

Tổ công tác liên ngành đã tiến hành khám phương tiện theo thủ tục hành chính phát hiện, bên dưới sàn thùng xe sơ mi rơ moóc biển kiểm soát 74R-003.88 có hầm chứa bí mật, bên trong khoang cất giấu 45 thanh gỗ (6,588 m3), không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu đối tượng Nguyễn Văn Nam đã khai nhận vận chuyển thuê cho một đối tượng không rõ nhân thân, lai lịch, gặp mặt tại Lào, sau đó bàn bạc với lái xe là Trần Thanh Hải vận chuyển về Việt Nam, để được hưởng tiền công 30.000.000 đồng (ba mươi triệu đồng) nhưng khi về đến Cửa khẩu Quốc tế La Lay, nhập cảnh vào Việt Nam thì bị phát hiện, bắt giữ.

Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Quảng Trị đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới” xảy ra ngày 03/10/2026 tại Cửa khẩu Quốc tế La Lay, xã La Lay, tỉnh Quảng Trị được quy định tại khoản 1, Điều 189 Bộ luật hình sự.

Đồng thời, tống đạt Quyết định khởi tố bị can, Quyết định phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Nam (sinh ngày 12/05/1992) và Trần Thanh Hải (sinh ngày 19/02/1993) cùng trú tại phường Nam Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng liên quan tiến hành điều tra, làm rõ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.