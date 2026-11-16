Quảng Trị khởi động chuỗi Tuần Văn hóa - Du lịch định kỳ, bứt phá du lịch xanh gắn với công nghiệp văn hóa

Các mốc sự kiện chính tại Tuần Văn hóa - Du lịch Quảng Trị kỳ I (24/11 - 30/11/2026): Tối 24/11: Khai mạc & bắn pháo hoa tầm cao tại Quảng trường Hồ Chí Minh (P. Đồng Hới) và TTVH - Điện ảnh cơ sở 2 (P. Nam Đông Hà).

24/11 - 25/11: Xúc tiến du lịch Ấn Độ qua điện ảnh Bollywood; Không gian ẩm thực “Thiên nhiên Quảng Trị - Hương vị Tràng An” (P. Đồng Hới).

25/11 - 26/11: Trải nghiệm xe ATV đồi cát Nam Trạch; Liveshow Bức Tường & Microwave (P. Đồng Hới); Biểu diễn mô tô nước trên sông Nhật Lệ.

27/11 - 29/11: Lễ hội khinh khí cầu quốc tế tại P. Quảng Trị và Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải; Lễ hoa đăng sông Thạch Hãn (tối 27/11); Biểu diễn kỵ binh & Quân nhạc CAND tại Đông Hà (28/11) và Đồng Hới (29/11).

29/11 - 30/11: Lễ hội Yoga biển Bảo Ninh; Thả 540 chim bồ câu hòa bình; Chung kết Liên hoan tiếng hát hay tỉnh Quảng Trị lần thứ I.

Khai mạc hoành tráng, vinh danh kỳ quan thiên nhiên thế giới

Theo kế hoạch số 5590/KH-UBND của tỉnh Quảng Trị, Tuần Văn hóa - Du lịch Quảng Trị, kỳ I năm 2026 với điểm nhấn chuỗi chương trình “Tuần Văn hóa - Du lịch Quảng Trị” diễn ra định kỳ từ ngày 24 hằng tháng.

Mở màn cho chuỗi hoạt động là Chương trình Khai mạc diễn ra từ 20h10 đến 21h40 ngày 24/11/2026, được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV8, Báo và Phát thanh, Truyền hình Quảng Trị cùng các nền tảng số. Chương trình kết nối hai điểm cầu tại Quảng trường Hồ Chí Minh (phường Đồng Hới) và Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh cơ sở 2 (phường Nam Đông Hà) với thời lượng 100 phút.

Kế hoạch Tuần Văn hóa - Du lịch Quảng Trị, kỳ I năm 2026.

Tại điểm cầu phường Đồng Hới, chương trình nghệ thuật đặc biệt gồm 3 chương: Linh thiêng vùng đất lửa, Rực rỡ miền kỳ quan và Khát vọng Quảng Trị sẽ tái hiện chiều sâu lịch sử, bản sắc văn hóa và khát vọng vươn lên của địa phương. Đặc biệt, trong khuôn khổ lễ khai mạc, tỉnh Quảng Trị sẽ chính thức công bố hai giải thưởng du lịch thế giới danh giá dành cho Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng trong năm 2026 là “Asia's Leading National Park 2026” (Vườn quốc gia hàng đầu châu Á) và “Vietnam's Leading Nature Destination 2026” (Điểm đến thiên nhiên hàng đầu Việt Nam). Khép lại đêm khai mạc ở cả hai điểm cầu là màn bắn pháo hoa nổ tầm cao rực rỡ.

Đa dạng sản phẩm du lịch trải nghiệm, sinh thái và xúc tiến quốc tế

Xuyên suốt 7 ngày diễn ra tuần lễ, 14 hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch đặc sắc sẽ được triển khai đồng bộ tại nhiều địa bàn trọng điểm từ vùng biển, đô thị đến khu vực miền núi, biên giới.

Về xúc tiến thương mại và mở rộng thị trường quốc tế, trong hai ngày 24/11 và 25/11, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp cùng Công ty TNHH Oxalis và Hãng sản xuất phim Silaa (Innovation India) tổ chức Chương trình quảng bá, xúc tiến du lịch Ấn Độ qua điện ảnh Bollywood. Sự kiện bao gồm hội nghị liên kết phát triển du lịch, khảo sát xây dựng sản phẩm và xúc tiến đề xuất mở đường bay thẳng Ấn Độ - Đồng Hới. Song song đó, Không gian ẩm thực “Thiên nhiên Quảng Trị - Hương vị Tràng An” với quy mô 30 - 32 gian hàng tại phường Đồng Hới sẽ giới thiệu sản vật địa phương, sản phẩm OCOP, cà phê đặc sản kết hợp trình diễn vũ đạo robot hiện đại.

Phường Đồng Hới - nơi diễn ra Tuần Văn hóa - Du lịch Quảng Trị, kỳ I năm 2026

Đối với phân khúc du lịch sinh thái, thể thao mạo hiểm và nghỉ dưỡng xanh, du khách sẽ có cơ hội trải nghiệm hàng loạt sản phẩm mới lạ như:

Chinh phục đồi cát bằng xe địa hình (ATV) và trượt ván tại xã Nam Trạch (ngày 25/11).

Sản phẩm du lịch “Săn mây” buổi sớm tại khu vực điện gió Amacao (xã Tân Lập) và Đồi Cu Vơ (xã Hướng Phùng) từ ngày 26/11 đến 30/11.

Cung đường khám phá bằng xe mô tô tuyến Phong Nha - U Bò - Trường Sơn - Sa Mù - Hướng Phùng - Khe Sanh (từ ngày 28/11 đến 30/11).

Lễ hội Yoga biển tại Quảng trường biển Bảo Ninh (ngày 29/11) và biểu diễn mô tô nước (Jetski) gắn pháo sáng trên sông Nhật Lệ (ngày 26/11).

Bên cạnh các hoạt động sôi động như Liveshow của ban nhạc Bức Tường và Microwave (tối 25/11), Lễ hội bia Camel hằng đêm hay màn biểu diễn kỵ binh và quân nhạc của lực lượng Công an nhân dân (tối 28/11 và 29/11), Tuần Văn hóa - Du lịch kỳ I còn dành không gian trang trọng cho các giá trị lịch sử, tri ân và khát vọng hòa bình. Nổi bật là Lễ hội khinh khí cầu quốc tế với chủ đề “Bay trên quê hương thanh bình” (từ 27/11 đến 29/11) tại Quảng trường Giải phóng và Di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải; Lễ hoa đăng cầu siêu các Anh hùng liệt sĩ tại bến sông Thạch Hãn (tối 27/11) và Lễ thả 540 chim bồ câu hòa bình tại Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải vào sáng 29/11.

Huy động nguồn lực xã hội hóa, gắn phát triển du lịch với bảo vệ môi trường

Theo UBND tỉnh Quảng Trị, phần lớn các hoạt động trong khuôn khổ Tuần Văn hóa - Du lịch lần này được triển khai theo phương thức xã hội hóa, huy động sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp và người dân làm chủ thể.

Song hành với mục tiêu kích cầu tăng trưởng, công tác bảo vệ môi trường và giữ gìn cảnh quan đô thị được đặt ra nghiêm ngặt. UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn triển khai đồng bộ các giải pháp bảo vệ môi trường, thu gom, phân loại và xử lý chất thải tại tất cả các điểm diễn ra sự kiện. Các địa phương như phường Đồng Hới, phường Quảng Trị, xã Bến Hải cùng các đơn vị môi trường đô thị chịu trách nhiệm chỉnh trang cảnh quan, bố trí hệ thống vệ sinh công cộng và đảm bảo vệ sinh môi trường trước, trong và sau lễ hội, hướng tới xây dựng hình ảnh du lịch Quảng Trị xanh, sạch, văn minh và an toàn trong mắt du khách trong nước và quốc tế.