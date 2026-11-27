Lễ hội Khinh khí cầu quốc tế Quảng Trị năm 2026 với chủ đề “Bay trên quê hương thanh bình”.

Tỉnh Quảng Trị là vùng đất hội tụ những giá trị đặc sắc về lịch sử, văn hóa và thiên nhiên. Từ những di tích ghi dấu một thời hào hùng, dòng sông mang ký ức lịch sử đến những kỳ quan thiên nhiên, lễ hội truyền thống và bản sắc văn hóa các dân tộc, tất cả tạo nên sức hấp dẫn riêng của vùng đất này.

Với chủ đề “Rực rỡ miền kỳ quan - Linh thiêng vùng đất lửa”, Tuần Văn hóa - Du lịch Quảng Trị, kỳ I năm 2026 không chỉ giới thiệu những giá trị ấy mà còn mở ra định hướng tổ chức các hoạt động văn hóa, du lịch thường xuyên, từng bước hình thành điểm đến bốn mùa.

Lễ khai mạc Tuần Văn hoá - Du lịch tại Quảng trường Hồ Chí Minh, phường Đồng Hới.

Hội tụ những giá trị văn hóa đặc sắc của vùng “đất lửa”

Quảng Trị mang trong mình chiều sâu lịch sử đặc biệt, nơi mỗi địa danh, dòng sông, ngọn núi đều gắn với những câu chuyện về sự hy sinh, lòng quả cảm và khát vọng hòa bình.

Thành cổ Quảng Trị, dòng sông Thạch Hãn, đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải, Đường 9 - Khe Sanh, Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Trường Sơn, Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Đường 9, Đường 20 Quyết thắng, bến phà Long Đại, bến phà Gianh... là những “địa chỉ đỏ” đã đi vào lịch sử dân tộc.

Những di tích ấy không chỉ nhắc nhớ một thời kỳ đấu tranh gian khổ, những mất mát, hy sinh to lớn vì độc lập, tự do và thống nhất đất nước, mà còn gửi gắm thông điệp sâu sắc về giá trị của hòa bình.

Đây là nguồn tài nguyên văn hóa đặc biệt, tạo nên chiều sâu và bản sắc riêng cho du lịch Quảng Trị.

Cùng với những địa danh lịch sử, vùng đất này còn sở hữu hệ thống tài nguyên thiên nhiên phong phú. Nổi bật là Di sản thiên nhiên thế giới Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, vương quốc hang động kỳ vĩ với Sơn Đoòng - hang động lớn nhất thế giới; dãy Trường Sơn hùng vĩ, những cánh rừng nguyên sinh, cung đường miền Tây thơ mộng, các bãi biển Nhật Lệ, Bảo Ninh, Cửa Tùng, Cửa Việt và đảo Cồn Cỏ xanh biếc giữa biển Đông.

Không chỉ có cảnh quan thiên nhiên và di sản lịch sử, bản sắc Quảng Trị còn được bồi đắp từ đời sống văn hóa cộng đồng. Những làn điệu dân ca, lễ hội truyền thống, phong tục, tập quán của đồng bào các dân tộc, cùng các món ăn dân dã, sản vật địa phương và hương vị cà phê Khe Sanh tạo nên một không gian văn hóa đa dạng, gần gũi.

Sự giao thoa giữa các vùng miền, giữa thiên nhiên, lịch sử và đời sống con người làm nên sức hấp dẫn của một điểm đến không chỉ để tham quan mà còn để trải nghiệm, khám phá và cảm nhận.

Phát biểu tại lễ khai mạc Tuần Văn hóa - Du lịch Quảng Trị năm 2026, ông Hoàng Nam, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Quảng Trị nhấn mạnh, văn hóa là hồn cốt của dân tộc, là sức mạnh nội sinh, nền tảng tinh thần và động lực quan trọng cho phát triển bền vững.

Đối với Quảng Trị, văn hóa không chỉ là những giá trị được lưu giữ qua nhiều thế hệ mà còn là sự kết tinh của lịch sử, thiên nhiên và con người; là bản lĩnh, nghĩa tình và khát vọng vươn lên của một vùng đất từng trải qua nhiều gian khó, hy sinh.

Từ nhận thức đó, Tuần Văn hóa - Du lịch được tổ chức nhằm tôn vinh, bảo tồn và lan tỏa những giá trị văn hóa, lịch sử, thiên nhiên đặc sắc; đồng thời quảng bá hình ảnh đất và người Quảng Trị, thúc đẩy giao lưu văn hóa, kết nối địa phương, doanh nghiệp và mở rộng thị trường du lịch.

Điểm đáng chú ý, đây là kỳ đầu tiên khởi động chuỗi Tuần Văn hóa - Du lịch dự kiến tổ chức định kỳ từ ngày 24 hàng tháng. Định hướng này nhằm hình thành các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao và du lịch thường xuyên, tạo thêm sản phẩm đặc trưng và sức hấp dẫn cho điểm đến.

Quảng Trị không chỉ hướng tới trở thành điểm đến của một mùa lễ hội mà còn là nơi du khách có thể tìm thấy những trải nghiệm mới, cảm xúc mới trong suốt bốn mùa.

Đây cũng là bước chuyển từ cách tổ chức các sự kiện mang tính thời điểm sang xây dựng chuỗi hoạt động có tính liên tục, gắn kết các giá trị di sản với sản phẩm du lịch và dịch vụ.

Qua đó, những tiềm năng về lịch sử, văn hóa, thiên nhiên không chỉ được giới thiệu mà từng bước trở thành nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống người dân.

Sự kiện đồng thời tạo khí thế và tiền đề để tỉnh chuẩn bị cho Năm Du lịch quốc gia 2027 được tổ chức trên địa bàn.

Sắc màu lễ hội lan tỏa thông điệp hòa bình

Tuần Văn hóa - Du lịch Quảng Trị diễn ra từ ngày 24 đến 30/11/2026, với chương trình khai mạc và 14 hoạt động trong khuôn khổ tuần lễ, kết nối các trung tâm đô thị, vùng di sản, miền biển và miền Tây Trường Sơn.

Chuỗi sự kiện tạo nên bức tranh văn hóa, du lịch đa sắc màu, kết hợp giữa những giá trị truyền thống với các hình thức trải nghiệm hiện đại.

Mở đầu là chương trình nghệ thuật khai mạc với chủ đề “Rực rỡ miền kỳ quan - Linh thiêng vùng đất lửa” tại phường Đồng Hới. Chương trình được dàn dựng thành 3 chương: “Linh thiêng vùng đất lửa”, “Rực rỡ miền kỳ quan” và “Khát vọng Quảng Trị”. Thông qua ngôn ngữ nghệ thuật, chương trình khắc họa chiều sâu lịch sử, vẻ đẹp thiên nhiên và khát vọng phát triển của vùng đất.

Biểu diễn trống hội và lân – sư – rồng trong ngày khai mạc tại phường Nam Đông Hà.

Tại phường Nam Đông Hà, chương trình biểu diễn lân sư rồng kết hợp lễ hội đường phố, trình diễn áo dài và các hoạt động nghệ thuật đường phố góp phần tạo không khí sôi động, đưa văn hóa đến gần hơn với cộng đồng và du khách.

Một điểm nhấn đáng chú ý là Lễ hội Khinh khí cầu quốc tế Quảng Trị năm 2026 với chủ đề “Bay trên quê hương thanh bình”, diễn ra từ ngày 27 đến 29/11 tại Quảng trường Giải phóng, phường Quảng Trị và Di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương – Bến Hải.

Những khinh khí cầu rực rỡ sắc màu tạo thêm trải nghiệm mới, đồng thời mang đến hình ảnh một Quảng Trị thanh bình, giàu tiềm năng và đang chuyển mình phát triển.

Trong khuôn khổ Tuần Văn hóa - Du lịch Quảng Trị, kỳ I năm 2026, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Câu lạc bộ Thể thao nước Thái Nguyên và các đơn vị liên quan tổ chức chương trình biểu diễn mô tô nước (Jetski), lướt ván (Wakeboard) và ván bay phản lực nước (Flyboard).

Cùng với đó, các hoạt động chinh phục đồi cát bằng xe địa hình ATV tại xã Nam Trạch, biểu diễn mô tô nước trên sông Nhật Lệ, săn mây tại điện gió Amacao, xã Tân Lập và đồi Cu Vơ, xã Hướng Phùng, hay hành trình khám phá cung đường Phong Nha - U Bò - Trường Sơn - Sa Mù -Hướng Phùng - Khe Sanh bằng xe mô tô góp phần đa dạng hóa sản phẩm trải nghiệm.

Đêm biểu diễn của ban nhạc Bức Tường thu hút người dân. Ảnh: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch

Du khách được thưởng thức liveshow của hai ban nhạc Bức Tường và Microwave, tham gia Lễ hội Yoga biển tại Bảo Ninh và các hoạt động biểu diễn của lực lượng Công an nhân dân.

Đáng chú ý, giữa không khí sôi động của lễ hội, những hoạt động tri ân và lan tỏa thông điệp hòa bình tiếp tục tạo nên dấu ấn riêng của vùng đất lửa. Tối 27/11, Lễ hoa đăng cầu siêu các Anh hùng liệt sĩ được tổ chức tại bến hoa đăng Thạch Hãn, phường Quảng Trị. Những ánh hoa đăng trên dòng sông lịch sử là sự tưởng nhớ, tri ân đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc.

Sáng 29/11, tại Di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải, hoạt động thả khoảng 540 chim bồ câu hòa bình gửi đi thông điệp về hòa bình, thống nhất và tình hữu nghị. Từ địa danh từng chứng kiến nỗi đau chia cắt đất nước, hình ảnh những cánh chim bồ câu tung bay mang ý nghĩa biểu tượng sâu sắc, nhắc nhớ giá trị của hòa bình và khát vọng về một thế giới hòa hợp.

Lễ hội Khinh khí cầu quốc tế Quảng Trị 2026 khai mạc với 34 khinh khí cầu và đại kỳ 2.025m2.

Tuần Văn hóa - Du lịch Quảng Trị không chỉ có không khí lễ hội mà còn mang chiều sâu văn hóa, lịch sử, thể hiện sự đan xen giữa hoạt động nghệ thuật, trải nghiệm du lịch và những chương trình tri ân.

Đây cũng là cách Quảng Trị kể câu chuyện về vùng đất của những kỳ quan thiên nhiên, những di sản lịch sử và con người giàu nghĩa tình.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam, sức hấp dẫn lâu bền của một điểm đến không chỉ được tạo nên bởi vẻ đẹp thiên nhiên hay sự hiện đại của các công trình mà còn bởi chiều sâu văn hóa, cốt cách và nghĩa tình của con người.

Tỉnh mong muốn mỗi người dân, mỗi du khách trở thành một đại sứ văn hóa, du lịch, cùng chung tay gìn giữ và lan tỏa những giá trị đặc sắc của quê hương.