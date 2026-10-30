Quảng Trị: Khởi công tổ hợp du lịch sinh thái hơn 16.000 tỷ đồng tại núi U Bò - hồ Thác Chuối

Sáng ngày 30/10, Tập đoàn Sun Group tổ chức lễ khởi công Dự án Quần thể du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí núi U Bò - hồ Thác Chuối, triển khai trên địa bàn các xã Bố Trạch, Thượng Trạch và Trường Sơn, tỉnh Quảng Trị.

Dự án có tổng vốn đầu tư 16.234 tỷ đồng, quy mô khoảng 167,48 ha. Đây là một trong những dự án du lịch có quy mô đầu tư lớn tại địa phương, hướng tới hình thành tổ hợp nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí và trải nghiệm thiên nhiên, góp phần khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch khu vực phía Tây của tỉnh.

Đánh thức tiềm năng du lịch vùng núi rừng Trường Sơn

Quảng Trị sở hữu nguồn tài nguyên du lịch phong phú với Di sản thiên nhiên thế giới Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, hệ thống hang động kỳ vĩ, cảnh quan núi rừng Trường Sơn, bờ biển dài cùng nhiều di tích lịch sử, văn hóa có giá trị. Đây là những lợi thế quan trọng để địa phương phát triển đa dạng các loại hình du lịch, từ khám phá thiên nhiên, nghỉ dưỡng đến du lịch văn hóa và lịch sử.

Vẻ đẹp hoang sơ của đỉnh U Bò - hồ Thác Chuối.

Theo thống kê, năm 2025, Quảng Trị đón khoảng 9,6 triệu lượt khách, tổng thu du lịch đạt khoảng 11.040 tỷ đồng. Những con số này cho thấy sức hút ngày càng lớn của điểm đến, đồng thời phản ánh dư địa phát triển đáng kể của ngành du lịch địa phương.

Tuy nhiên, một trong những hạn chế của du lịch Quảng Trị là sự thiếu hụt các tổ hợp nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí quy mô lớn, chất lượng cao. Việc thiếu những sản phẩm du lịch có khả năng giữ chân du khách, kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng mức chi tiêu đang là bài toán cần được giải quyết để nâng cao giá trị kinh tế từ hoạt động du lịch.

Trong bối cảnh đó, dự án núi U Bò - hồ Thác Chuối được kỳ vọng góp phần bổ sung hệ sinh thái sản phẩm du lịch mới, tạo sức hút cho khu vực phía Tây Quảng Trị và tăng khả năng kết nối với các hành trình khám phá Phong Nha - Kẻ Bàng, du lịch biển, du lịch lịch sử và văn hóa.

Theo định hướng quy hoạch, tổ hợp được phát triển thành hai phân khu chính, kết nối với nhau bằng hệ thống năm tuyến cáp treo hiện đại.

Trong đó, phân khu hồ Thác Chuối được định hướng trở thành không gian du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái ven hồ, với các hạng mục như khách sạn, biệt thự nghỉ dưỡng, phố đi bộ, công trình thương mại, dịch vụ, ẩm thực, không gian văn hóa, nghệ thuật và vui chơi giải trí. Các công trình được tổ chức gắn với cảnh quan mặt nước và địa hình tự nhiên, tạo nên không gian trải nghiệm nghỉ dưỡng gần gũi với thiên nhiên.

Trên đỉnh U Bò.

Ở phân khu đỉnh U Bò, với độ cao khoảng 1.009 m, dự án hướng tới phát triển các sản phẩm nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí, chăm sóc sức khỏe và trải nghiệm cảnh quan núi rừng. Các hạng mục dự kiến gồm tổ hợp giải trí, không gian văn hóa, hệ thống lưu trú cao cấp, đài quan sát, đường dạo bộ, tàu hỏa leo núi cùng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe.

Đáng chú ý, hệ thống năm tuyến cáp treo sẽ đóng vai trò kết nối các phân khu, hình thành hành trình trải nghiệm từ không gian hồ nước lên đỉnh núi, khai thác lợi thế địa hình và cảnh quan đặc trưng của khu vực.

Dự án được phân kỳ đầu tư thành 4 giai đoạn, dự kiến kéo dài đến quý II/2037. Chủ đầu tư phấn đấu hoàn thành một số công trình hạ tầng và tuyến cáp treo đầu tiên vào quý II/2028.

Phối cảnh quần thể dự án U Bò - hồ Thác Chuối.

Khi hoàn thành, tổ hợp hướng tới phục vụ khoảng 5 triệu lượt khách mỗi năm, tạo hơn 3.000 việc làm trực tiếp cùng hàng nghìn cơ hội sinh kế cho người dân địa phương. Đây được xem là cơ hội thúc đẩy các ngành dịch vụ phụ trợ, thương mại, vận tải, lưu trú và tiêu thụ sản phẩm bản địa, qua đó mở rộng chuỗi giá trị kinh tế du lịch.

Phát triển du lịch gắn với bảo tồn di sản và môi trường

Bên cạnh kỳ vọng về hiệu quả kinh tế, vấn đề bảo vệ môi trường và các giá trị di sản được xác định là yêu cầu quan trọng trong quá trình triển khai dự án, nhất là khi khu vực thực hiện nằm trong vùng đệm Di sản thiên nhiên thế giới Phong Nha - Kẻ Bàng.

Đại biểu tham dự lễ khởi công.

Theo thông tin từ UBND tỉnh Quảng Trị, dự án nằm ngoài phạm vi Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, thuộc khu vực vùng đệm và được phân cách với vùng lõi Vườn quốc gia bởi tuyến đường Hồ Chí Minh nhánh Tây.

Trong quá trình chuẩn bị đầu tư, dự án đã được tổ chức đánh giá tác động di sản, với sự tham gia thẩm định của hội đồng chuyên gia trong nước và quốc tế tại Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vào tháng 2/2026, có sự tham dự của đại diện UNESCO. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có ý kiến tại Văn bản số 692/BVHTTDL-DSVH ngày 10/2/2026.

Theo hồ sơ đánh giá tác động di sản, phương án dự án được xác định không ảnh hưởng đến Giá trị nổi bật toàn cầu của Di sản thiên nhiên thế giới Phong Nha - Kẻ Bàng.

Hồ sơ đánh giá tác động di sản cũng đã được gửi đến UNESCO để trao đổi, tham vấn theo quy định của Công ước Bảo vệ Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới. Ngày 2/6/2026, Trưởng đại diện UNESCO tại Việt Nam cùng đoàn công tác đã đến Quảng Trị khảo sát, làm việc và trao đổi về định hướng bảo tồn, phát huy giá trị di sản gắn với phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Khởi công Dự án Quần thể du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí núi U Bò - hồ Thác Chuối

Đối với công tác bảo vệ môi trường, các yếu tố liên quan đến tài nguyên rừng, đa dạng sinh học, nguồn nước, địa hình, nguy cơ sạt lở, cảnh quan và đời sống cộng đồng đã được xem xét trong quá trình đánh giá tác động môi trường. Các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu tác động và trách nhiệm của chủ đầu tư cũng được xác định.

Theo quy hoạch được phê duyệt, mật độ xây dựng gộp tối đa của dự án khoảng 18,8%. Các công trình được định hướng bố trí phù hợp với địa hình tự nhiên, hạn chế hoạt động đào đắp, bảo vệ cảnh quan và những khu vực rừng tiếp giáp.

Dự án đồng thời phải đầu tư hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung, quan trắc môi trường tự động, kiểm soát chất thải; triển khai các giải pháp phòng ngừa cháy rừng, sạt lở và ứng phó sự cố môi trường trong quá trình thi công, vận hành.

Có thể thấy, với quy mô đầu tư lớn và vị trí triển khai tại khu vực giàu giá trị sinh thái, dự án núi U Bò - hồ Thác Chuối không chỉ mang theo kỳ vọng về một sản phẩm du lịch mới mà còn đặt ra yêu cầu cao đối với năng lực quản lý, giám sát và thực thi các cam kết bảo vệ môi trường.

Đặc biệt, việc duy trì hệ sinh thái rừng, bảo vệ nguồn nước, kiểm soát tác động đến đa dạng sinh học và bảo đảm sinh kế cho cộng đồng dân cư cần được xem là những nhiệm vụ xuyên suốt, không chỉ trong giai đoạn xây dựng mà cả quá trình khai thác, vận hành dự án.

Nếu được triển khai đúng định hướng, đi cùng các giải pháp bảo tồn hiệu quả, dự án có thể tạo thêm động lực phát triển kinh tế địa phương, mở rộng cơ hội việc làm, thúc đẩy dịch vụ và góp phần nâng cao đời sống người dân. Qua đó, hoạt động du lịch cũng có thêm điều kiện trở thành sinh kế thay thế, giảm áp lực khai thác tài nguyên rừng trái phép.

Dự án núi U Bò - hồ Thác Chuối đánh dấu bước khởi đầu cho một tổ hợp du lịch quy mô lớn tại Quảng Trị.

Lễ khởi công dự án núi U Bò - hồ Thác Chuối đánh dấu bước khởi đầu cho một tổ hợp du lịch quy mô lớn tại Quảng Trị. Hiệu quả thực chất của dự án sẽ không chỉ được đo bằng tổng vốn đầu tư hay lượng khách đón mỗi năm, mà còn ở khả năng tạo ra giá trị kinh tế lâu dài, bảo vệ môi trường sinh thái và gìn giữ những giá trị di sản thiên nhiên cho các thế hệ mai sau.