Quảng Trị khởi công tổ hợp du lịch 16.234 tỷ đồng

Các đại biểu thực hiện nghi thực khởi công dự án. Ảnh: Tiến Nhất

Sáng 30/10, UBND tỉnh Quảng Trị phối hợp với Tập đoàn Sun Group tổ chức lễ khởi công Dự án Quần thể du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí núi U Bò - hồ Thác Chuối.

Dự án có tổng vốn đầu tư 16.234 tỷ đồng, quy mô khoảng 167,48 ha, triển khai trên địa bàn các xã Bố Trạch, Thượng Trạch và Trường Sơn. Theo quy hoạch, tổ hợp gồm 2 phân khu chính tại hồ Thác Chuối và đỉnh U Bò, được kết nối bằng hệ thống 5 tuyến cáp treo, đưa du khách trải nghiệm từ khu vực hồ lên đỉnh núi ở độ cao khoảng 1.009 m.

Các hạng mục chính gồm khách sạn, biệt thự nghỉ dưỡng, phố đi bộ, khu thương mại, dịch vụ, ẩm thực, vui chơi giải trí, khu lưu trú cao cấp, đài quan sát và tàu hỏa leo núi. Dự án được chia thành 4 giai đoạn, kéo dài đến quý 2/2037; một số công trình hạ tầng và tuyến cáp treo đầu tiên dự kiến hoàn thành vào quý 2/2028.

Các đại biểu cùng đông đảo nhân dân tham dự sự kiện. Ảnh: Tiến Nhất

Khi đi vào hoạt động đồng bộ, tổ hợp hướng tới phục vụ khoảng 5 triệu lượt khách mỗi năm, tạo khoảng 3.000 việc làm trực tiếp, đồng thời thúc đẩy các hoạt động thương mại, dịch vụ và tiêu thụ sản phẩm địa phương.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Bùi Hoàng Phương cho biết, địa phương có nhiều lợi thế phát triển du lịch với Di sản thiên nhiên thế giới Phong Nha - Kẻ Bàng, hệ thống hang động, cảnh quan núi rừng Trường Sơn, bờ biển và các giá trị lịch sử, văn hóa đặc sắc.

Năm 2025, Quảng Trị đón khoảng 9,6 triệu lượt khách, tổng thu du lịch đạt khoảng 11.040 tỷ đồng. Tuy nhiên, tỉnh vẫn cần thêm những tổ hợp du lịch, nghỉ dưỡng và giải trí quy mô lớn, chất lượng cao nhằm đa dạng hóa sản phẩm, kéo dài thời gian lưu trú và nâng cao mức chi tiêu của du khách.

Theo lãnh đạo tỉnh, dự án núi U Bò - hồ Thác Chuối được kỳ vọng bổ sung sản phẩm du lịch mới, mở rộng không gian phát triển và nâng cao sức cạnh tranh của du lịch Quảng Trị. Đồng thời, dự án sẽ tạo thêm việc làm, cơ hội kinh doanh cho người dân, thúc đẩy các lĩnh vực dịch vụ, vận tải, lưu trú và thương mại.

Do nằm trong vùng đệm Di sản thiên nhiên thế giới Phong Nha - Kẻ Bàng, lãnh đạo tỉnh đặc biệt nhấn mạnh yêu cầu phát triển dự án phải gắn với bảo tồn thiên nhiên. Việc bảo vệ môi trường, cảnh quan, hệ sinh thái và bảo đảm sinh kế cộng đồng phải được đặt xuyên suốt quá trình triển khai.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đề nghị Tập đoàn Sun Group tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu đưa giai đoạn 1 vào khai thác trong nửa đầu năm 2028; tuân thủ nghiêm các quy định về bảo vệ môi trường trong quá trình thi công và vận hành.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Bùi Hoàng Phương phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Tiến Nhất

Về phía địa phương, tỉnh cam kết đồng hành, hỗ trợ nhà đầu tư tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện để dự án triển khai đúng tiến độ và phát huy hiệu quả.

Dự án núi U Bò - hồ Thác Chuối được kỳ vọng trở thành điểm đến du lịch mới, góp phần khai thác tiềm năng thiên nhiên, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống người dân gắn với bảo tồn các giá trị di sản.