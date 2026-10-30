Quảng Trị: Khởi công quần thể du lịch sinh thái núi U Bò-hồ Thác Chuối hơn 16,2 nghìn tỷ đồng

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án du lịch lớn nhất tỉnh Quảng Trị do Tập đoàn Sun Group đầu tư. (Ảnh: HG)

Đến dự có các Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Văn Phương, Phó Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương; Vương Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị; lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương, các tỉnh, thành phố miền trung; tỉnh Quảng Trị; các doanh nghiệp và đông đảo nhân dân địa phương.

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Đặng Minh Trường, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Sun Group cho biết, tiếp tục lan tỏa triết lý "Làm đẹp những vùng đất", tập đoàn đầu tư dự án quần thể du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí núi U Bò-hồ Thác Chuối tại Quảng Trị với tổng diện tích 167,48ha, trải dài trên địa bàn các xã Bố Trạch, Thượng Trạch và Trường Sơn. Quần thể gồm hai phân khu hồ Thác Chuối và đỉnh U Bò ở độ cao hơn 1.000m, kết nối bằng hệ thống 5 tuyến cáp treo. Quần thể được triển khai theo bốn phân kỳ, từ quý IV/2026 đến quý II/2037. Giai đoạn đầu dự kiến hoàn thành vào quý II/2028, đưa vào vận hành hai tuyến cáp treo cùng các hạng mục hạ tầng nền tảng.

Tại chân núi, phân khu hồ Thác Chuối mở ra không gian nghỉ dưỡng sinh thái ven hồ lấy cảm hứng từ cấu trúc các đô thị sông nước truyền thống. Tâm điểm của khu vực này là không gian văn hóa ven hồ - nơi du khách có thể thưởng thức trọn vẹn văn hóa bản địa đặc sắc với bảo tàng nghệ thuật-văn hóa, nhà hát ngoài trời, chợ truyền thống và khu ẩm thực nổi trên mặt nước.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị Bùi Hoàng Phương phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: HG)

Dọc các tuyến phố đi bộ là không gian giải trí, mua sắm với điểm nhấn là cây cầu biểu tượng, shophouse hiện đại và các quán cà-phê lãng mạn. Quần thể biệt thự ven đồi nương theo triền dốc tự nhiên và cụm 3 khách sạn với 950 phòng hướng hồ có thể đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng đa dạng.

Ở độ cao hơn 1.000m, phân khu đỉnh U Bò kết hợp vui chơi giải trí, trải nghiệm văn hóa và nghỉ dưỡng giữa đại ngàn. Điểm nhấn là tổ hợp giải trí Nagara lấy cảm hứng từ cấu trúc đền tháp Kalan và vũ trụ quan Champa. Ba tầng không gian theo địa hình sườn núi dẫn du khách qua miền vương quốc cổ xưa, làng văn hóa dân tộc và hồ cảnh quan, cho đến tháp biểu tượng U Bò và đài ngắm cảnh bao quát núi rừng, biển mây.

Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Sun Group Đặng Minh Trường phát biểu, giới thiệu về dự án du lịch quy mô lớn này. (Ảnh: HG)

Các hoạt động giải trí được phát triển hiện đại với công nghệ thực tế ảo VR, trình diễn lửa, ánh sáng và trình chiếu mapping về đêm. Tuyến tàu hỏa leo núi, zipline, đường dạo bộ trên cao và đài quan sát vòm rừng mang đến những trải nghiệm khám phá cảnh quan mới.

Khu vực quanh hồ trên đỉnh núi sẽ là không gian nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe với các loại hình thư giãn như tắm khoáng thảo mộc, yoga, thiền, spa thảo mộc cùng các khách sạn 5 sao, căn hộ dịch vụ ven hồ, biệt thự sườn núi và biệt thự rừng ẩn mình giữa những tán cây.

Phối cảnh dự án quần thể du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng núi U Bò-hồ Thác Chuối. (Ảnh: HG)

Đại diện Tập đoàn Sun Group cho biết, với triết lý phát triển nương tựa thiên nhiên, mật độ xây dựng khu vực đỉnh núi được khống chế ở mức khoảng 18,8%. Các công trình được bố trí hài hòa với cảnh quan, ưu tiên bảo tồn rừng tự nhiên và không làm biến đổi địa hình sườn dốc.

Kết nối hai phân khu, hệ thống 5 tuyến cáp treo với công suất vận chuyển 3.500-4.500 lượt khách/giờ/tuyến mở ra hành trình trải nghiệm độc bản dài khoảng 7km. Du khách được lướt trên mặt nước trong xanh của hồ Thác Chuối, ngắm thảm rừng nguyên sinh bên dưới và chạm tới không gian khoáng đạt trên đỉnh U Bò ở độ cao 1.009m.

Phát biểu tại lễ khởi công, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị Bùi Hoàng Phương nhấn mạnh, nằm giữa đại ngàn Trường Sơn, núi U Bò-hồ Thác Chuối hội tụ những giá trị đặc sắc của núi cao, rừng xanh, mặt hồ thơ mộng và khí hậu trong lành. Không chỉ là thắng cảnh đơn lẻ mà đây là một sự kết hợp hài hòa giữa núi, rừng, hồ trong một không gian sinh thái thống nhất vừa hùng vĩ, vừa bình yên với vẻ đẹp nguyên sơ.

Những giá trị ấy tạo nên một nền tảng để hình thành một quần thể du lịch sinh thái nghỉ dưỡng vui chơi giải trí có bản sắc riêng, nơi thiên nhiên sẽ là giá trị cốt lõi, là giá trị hấp dẫn đặc biệt, khác biệt và là lợi thế cạnh tranh bền vững. Tỉnh Quảng Trị mong muốn từng bước đưa quần thể du lịch núi U Bò-hồ Thác Chuối trở thành một biểu tượng du lịch mới của tỉnh Quảng Trị, không chỉ thu hút ở tầm quốc gia mà còn vươn tầm quốc tế.

Các đại biểu tham dự lễ khởi công. (Ảnh: HG)

Để hiện thực hóa kỳ vọng đó, đồng chí Bùi Hoàng Phương đề nghị Tập đoàn Sun Group phát huy cái năng lực và kinh nghiệm triển khai thần tốc của mình ngay sau lễ khởi công cần tập trung cao nhất nguồn lực tổ chức triển khai dự án quyết liệt, đồng bộ các hạng mục, bảo đảm chất lượng, hiệu quả và giữ gìn cảnh quan môi trường sinh thái. Phấn đấu giai đoạn 1 của dự án có thể đưa vào khai thác trong nửa đầu năm 2028.