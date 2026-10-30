Quảng Trị khởi công khu công nghiệp hơn 1.152 tỷ đồng

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án. Ảnh: Tiến Nhất

Ngày 29/10, Công ty Cổ phần Đầu tư Capella Quảng Trị (Công ty Cổ phần Bất động sản Capella) tổ chức lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Capella Quảng Trị tại xã Nam Cửa Việt.

Dự án có quy mô 220,47 ha, tổng vốn đầu tư hơn 1.152 tỷ đồng, được Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời lựa chọn nhà đầu tư theo Quyết định số 2086/QĐ-UBND ngày 23/6/2025. Ngày 5/1/2026, dự án được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Nằm trong Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị, gần trục Hành lang kinh tế Đông - Tây, khu công nghiệp có lợi thế kết nối với hệ thống giao thông liên vùng, cảng biển, cảng hàng không và các cửa khẩu quốc tế. Đây là điều kiện thuận lợi để phát triển công nghiệp gắn với logistics, vận tải và dịch vụ.

Phối cảnh Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Capella Quảng Trị. Ảnh: Tiến Nhất

Khu công nghiệp Capella Quảng Trị được định hướng phát triển theo mô hình hiện đại, đa ngành, gắn với mục tiêu tăng trưởng xanh và bền vững. Hệ thống hạ tầng kỹ thuật được đầu tư đồng bộ, hướng đến thu hút các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghiệp hỗ trợ, logistics và các lĩnh vực có giá trị gia tăng cao.

Đây là dự án khu công nghiệp thứ hai được Capella Land triển khai tại Quảng Trị, sau Khu công nghiệp Cam Liên khởi công vào tháng 1/2026. Việc tiếp tục đầu tư hạ tầng khu công nghiệp được kỳ vọng góp phần mở rộng quỹ đất sản xuất, nâng cao năng lực thu hút doanh nghiệp và khai thác hiệu quả tiềm năng của Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị.

Phát biểu tại lễ khởi công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Lê Đức Tiến đề nghị các sở, ban, ngành và chính quyền địa phương chủ động đồng hành cùng doanh nghiệp, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh giải quyết thủ tục hành chính, bảo đảm tiến độ triển khai dự án. Trong đó, cần thực hiện hiệu quả cơ chế “luồng xanh 24 giờ” và “luồng xanh 60%”, nâng cao trách nhiệm của các cơ quan trong quá trình xử lý công việc.

Các đại biểu tham dự buổi lễ. Ảnh: Tiến Nhất

Đối với chủ đầu tư, lãnh đạo tỉnh Quảng Trị yêu cầu tập trung nguồn lực, tổ chức thi công bảo đảm chất lượng, an toàn lao động và bảo vệ môi trường; đồng thời chủ động xúc tiến, thu hút các nhà đầu tư thứ cấp có năng lực, ưu tiên những dự án sử dụng công nghệ hiện đại, tiết kiệm tài nguyên và tạo giá trị gia tăng cao.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị cũng đề nghị doanh nghiệp phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ sở đào tạo để đào tạo nghề, kết nối việc làm cho lao động địa phương, tăng cường liên kết hạ tầng khu công nghiệp với hệ thống giao thông, cảng biển, cửa khẩu và các trung tâm dịch vụ.