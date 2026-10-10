Quảng Trị khen thưởng nam thanh niên dũng cảm cứu 4 học sinh bị sóng cuốn

Ngày 10/10, theo nguồn tin từ VTC News, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đã quyết định trao Bằng khen cho anh Lê Hoàng Minh (28 tuổi), ghi nhận hành động đột xuất trong việc cứu người gặp nạn và hỗ trợ tìm kiếm học sinh mất tích tại vùng biển thôn Phú Hội, xã Nam Cửa Việt.

Hiện trường vụ việc.

Theo báo Dân Việt, sự việc xảy ra vào khoảng 16h ngày 23/9, khi 5 học sinh đang tắm biển tại khu vực trên bất ngờ bị sóng lớn cuốn ra xa bờ.

Phát hiện tình huống nguy hiểm trong lúc câu cá gần đó, anh Minh lập tức tìm phương tiện hỗ trợ, trực tiếp bơi ra biển và đưa được 4 học sinh vào bờ an toàn.

Sau khi cứu người, anh tiếp tục phối hợp cung cấp thông tin, hỗ trợ lực lượng chức năng tìm kiếm học sinh còn lại.

Trước đó, ngày 25/9, UBND phường Nam Đông Hà cũng đã biểu dương và khen thưởng đột xuất anh Lê Hoàng Minh vì hành động dũng cảm cứu người.