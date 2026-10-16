Quảng Trị: Khảo sát, xác minh thông tin mộ liệt sĩ ở Đông Hà

Ngày 16/10, Thượng tá Đinh Mạnh Hùng - Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị, Tổ trưởng Tổ nghiên cứu chuyên sâu giúp việc Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh cho biết, vừa phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức kiểm tra, khảo sát, xác minh thông tin về mộ liệt sĩ tại địa bàn Tổ dân phố Đông Giang 2, phường Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

Lực lượng chức năng khảo sát, kiểm tra khu vực có thông tin về mộ liệt sĩ thuộc Tổ dân phố Đông Giang 2, phường Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

Trước đó, Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đã cung cấp thông tin về các liệt sĩ hy sinh ngày 9/5/1968 theo các vị trí tọa độ trên bản đồ, thuộc khu vực Tổ dân phố Đông Giang 2.

Đây là khu vực từng diễn ra những trận chiến đấu ác liệt trong chiến tranh và đến nay địa hình đã có nhiều thay đổi, dấu tích chiến tranh bị thời gian và hoạt động sản xuất của người dân xóa nhòa.

Đoàn công tác gặp gỡ, trao đổi với các nhân chứng liên quan thông tin về mộ liệt sĩ.

Tại hiện trường, đoàn công tác của Tổ nghiên cứu chuyên sâu giúp việc Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Quảng Trị cùng các đơn vị liên quan đã tiến hành thực địa, kiểm tra, khảo sát; đồng thời, tổ chức gặp gỡ, thu thập thông tin về mộ liệt sĩ từ các nhân chứng là người cao tuổi, cán bộ qua các thời kỳ và người dân sinh sống lâu năm tại khu vực nói trên.

Thượng tá Đinh Mạnh Hùng gặp gỡ các nhân chứng, thu thập thông tin về mộ liệt sĩ tại khu vực Tổ dân phố Đông Giang 2.

Trao đổi với phóng viên Báo Công Thương, Thượng tá Đinh Mạnh Hùng cho biết, liên quan đến thông tin về mộ liệt sĩ nêu trên, trong thời gian tới sẽ tiếp tục xác minh thông tin, gặp gỡ các nhân chứng, đối chiếu tài liệu, bản đồ, tọa độ và các nguồn thông tin khác để củng cố căn cứ làm cơ sở cho việc triển khai công tác tìm kiếm hài cốt liệt sĩ.

Việc kiểm tra, khảo sát, xác minh thông tin tìm kiếm hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ có ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn sâu sắc, thể hiện trách nhiệm, tình cảm và sự tri ân đối với các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Qua đó, góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ trong thời gian tới.