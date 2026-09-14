Quảng Trị khẩn trương vệ sinh nhà cửa, các điểm di tích sau lũ

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo (BĐBP Quảng Trị) cùng với các lực lượng hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai. Ảnh: TTXVN phát

Nước lũ bắt đầu rút cũng là lúc người dân và các lực lượng chức năng các địa phương ở hạ lưu sông Thạch Hãn khẩn trương dọn dẹp bùn đất, rác thải, vệ sinh môi trường, khắc phục hậu quả, từng bước đưa nhịp sống trở lại bình thường.

Những ngày qua, phía Nam tỉnh Quảng Trị có mưa to đến rất to khiến lũ trên sông Thạch Hãn dâng cao, khiến nhiều khu vực thấp trũng hạ lưu ven sông bị ngập lụt.

Tại các điểm phục vụ hoạt động tri ân, tưởng niệm như: Bến thả hoa bờ Nam, bờ Bắc sông Thạch Hãn và điểm đỗ thuyền trên sông, phường Quảng Trị nước lũ dâng cao đã phủ lớp bùn non lên sân, lối đi, bậc thềm và khu vực xung quanh các công trình. Sau khi nước rút, Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp phường Quảng Trị đã huy động 100% cán bộ, viên chức, người lao động cùng máy móc, phương tiện khẩn trương vệ sinh, khắc phục hậu quả tại các điểm di tích do đơn vị quản lý.

Với phương châm “nước rút đến đâu vệ sinh đến đó”, lực lượng cán bộ, người lao động sử dụng máy móc để xúc, thu gom, vận chuyển bùn đất, rác thải; đồng thời xịt rửa, làm sạch mặt bằng. Công việc được triển khai khẩn trương nhằm sớm trả lại cảnh quan sạch đẹp, phục vụ người dân và các hoạt động tri ân, tưởng niệm.

Theo Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp phường Quảng Trị, khi nước rút hoàn toàn, đơn vị sẽ tiếp tục huy động lực lượng, phương tiện tổng vệ sinh, chỉnh trang toàn bộ khuôn viên, khắc phục những hư hỏng và đưa các điểm di tích, địa điểm phục vụ hoạt động tri ân trở lại trạng thái khang trang.

Không khí khắc phục hậu quả sau lũ cũng diễn ra khẩn trương tại nhiều khu dân cư ven hạ lưu sông Thạch Hãn. Trên những tuyến đường còn loang lổ bùn đất, người dân dùng máy bơm để hút nước, thu gom rác, lau dọn nhà cửa. Nước rút đến đâu, người dân tranh thủ vệ sinh đến đó để hạn chế bùn đất khô bám cứng và phòng ngừa dịch bệnh.

Tại xã Ái Tử, một số khu vực trũng thấp thuộc các thôn Trà Liên, Bắc Long, Nam Long bị ngập lụt khá sâu. Toàn xã có khoảng 50 hộ với 180 nhân khẩu bị ảnh hưởng; trong đó 12 hộ với 26 nhân khẩu phải di dời đến nơi an toàn. Mưa lũ cũng làm ngập khoảng 26 ha hoa màu, 9,7 ha sắn, 3 ha tràm mới trồng và 4,5 ha sen.

Sau khi nước rút, người dân địa phương tập trung dọn dẹp nhà cửa, vệ sinh đường làng, ngõ xóm, thu gom rác thải, cây cối và các vật dụng bị nước cuốn trôi. Nhiều hộ dân hỗ trợ nhau vận chuyển đồ đạc, vệ sinh sân vườn, khơi thông lối đi, ưu tiên làm sạch những khu vực phục vụ giao thông và sinh hoạt. Bà Lê Thị Năm, người dân xã Ái Tử chia sẻ, khi nước rút, cả nhà tập trung dọn ngay, bởi để lâu bùn non khô lại sẽ rất khó vệ sinh.

Cùng với người dân, các lực lượng chức năng tổ chức chốt trực tại những điểm còn ngập lụt, đặt biển cảnh báo, hướng dẫn người dân lưu thông an toàn, hạn chế nguy cơ xảy ra tai nạn, bảo đảm an toàn về người và tài sản.

Tại xã Triệu Bình, sau khi nước lũ rút, lãnh đạo chính quyền địa phương đã trực tiếp kiểm tra một số trường học bị ngập, khu vực còn ngập úng, các tuyến giao thông bị ảnh hưởng và những vị trí có nguy cơ sạt lở. Các lực lượng chức năng của xã, tiếp tục theo dõi sát diễn biến thời tiết, chủ động cảnh báo người dân, cắm biển hoặc khoanh vùng tại những vị trí nguy hiểm; đồng thời kịp thời xử lý các điểm ách tắc, khơi thông dòng chảy, hạn chế tình trạng ngập úng kéo dài. Đáng chú ý, tại các trường học bị ảnh hưởng, công tác vệ sinh, khắc phục hậu quả sau khi nước rút nhanh chóng được ưu tiên triển khai, bảo đảm môi trường an toàn để đón học sinh trở lại học tập.

Ông Nguyễn Thành Vũ, Chủ tịch UBND xã Triệu Bình cho biết, đến nay công tác khắc phục đã cơ bản. Tại các trường học, ngày 15/9 sẽ đón học sinh đến trường. Tuy nhiên, hiện bèo trôi theo dòng nước tập trung nhiều tại khu vực cầu Mỹ Lộc và cầu Máng, gây ảnh hưởng đến dòng chảy trên sông Vĩnh Định đoạn qua địa bàn xã. Chính quyền địa phương dự kiến huy động lực lượng xử lý, thu gom bèo, khơi thông dòng chảy trong ngày 15/9.

Chủ tịch UBND xã Triệu Bình cũng yêu cầu các lực lượng, đơn vị đặt nhiệm vụ bảo đảm an toàn tính mạng người dân và học sinh lên hàng đầu, không chủ quan trước diễn biến phức tạp của thời tiết; chủ động phương án ứng phó, nhất là tại các khu vực có nguy cơ ngập sâu, sạt lở, chia cắt. Qua đó, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh, góp phần nhanh chóng ổn định đời sống và các hoạt động trên địa bàn sau mưa lũ.

Ở các xã, phường vùng thấp trũng hạ lưu ven sông Thạch Hãn như Ái Tử, Triệu Bình, Triệu Phong, Quảng Trị, … sau một đêm (13/9) chống chọi với nước lũ tràn về, đến nay nhiều người gần như không có thời gian nghỉ ngơi. Người lớn tất bật dọn bùn đất ở sân vườn, trẻ em phụ giúp những việc vừa sức. Hàng xóm hỗ trợ nhau vận chuyển đồ đạc, vệ sinh sân vườn, khơi thông lối đi.

Không chỉ các hộ dân, lực lượng tại cơ sở cũng nhanh chóng có mặt hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả. Những tuyến đường bị bùn đất phủ kín được tổ chức dọn vệ sinh; rác thải, cây cối, vật dụng hư hỏng do dòng nước lũ cuốn trôi được thu gom. Một số khu vực được ưu tiên vệ sinh trước để bảo đảm người dân có thể đi lại, sinh hoạt bình thường. Nước lũ có thể cuốn đi nhiều thứ, nhưng không thể cuốn trôi nghị lực và sự đoàn kết của người dân vùng hạ lưu sông Thạch Hãn.