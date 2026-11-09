Quảng Trị khẩn trương triển khai phương án ứng phó mưa lũ

Ngư dân tại xã Cửa Việt đưa thuyền lên vị trí cao và thu gom ngư cụ, trang thiết bị để đảm bảo an toàn. Ảnh: Tường Vi - TTXVN

Trước dự báo mưa lớn kéo dài, nguy cơ xảy ra lũ, ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất, UBND tỉnh Quảng Trị đã có công văn yêu cầu các sở, ngành, địa phương khẩn trương triển khai các phương án ứng phó, chủ động sơ tán người dân tại những khu vực có nguy cơ cao đến nơi an toàn. Đặc biệt, các địa phương phải chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, nhu yếu phẩm, không để người dân thiếu lương thực, nước uống khi xảy ra ngập sâu, cô lập, chia cắt.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Quảng Trị, từ ngày 9 - 10/11, khu vực phía Bắc tỉnh có mưa to đến rất to và dông, lượng mưa phổ biến 100 - 200 mm, cục bộ có nơi trên 250 mm. Từ ngày 9 đến sáng 11/11, khu vực phía Nam tỉnh có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 100 - 250 mm, cục bộ có nơi trên 350 mm. Đáng chú ý, cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xuất hiện mưa cường độ lớn, trên 100 mm trong 3 giờ.

Từ ngày 9 - 12/11, trên các sông thuộc tỉnh Quảng Trị có khả năng xuất hiện một đợt lũ, với đỉnh lũ phổ biến ở mức báo động 1 đến báo động 2, có sông vượt báo động 2. Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, khu đô thị; lũ quét, sạt lở đất tại các khu vực miền núi, sườn dốc.

Trước diễn biến trên, tỉnh Quảng Trị yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, phường và đặc khu Cồn Cỏ phải thường xuyên theo dõi, cập nhật các bản tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn; kịp thời thông tin đến người dân về diễn biến mưa lũ. Các địa phương chủ động rà soát, cập nhật phương án ứng phó với từng loại hình thiên tai, bảo đảm sát thực tế và thực hiện hiệu quả phương châm "bốn tại chỗ".

Đặc biệt, chính quyền cơ sở phải rà soát cụ thể từng khu dân cư, hộ gia đình có nguy cơ mất an toàn, nhất là những vị trí từng xảy ra sạt lở đất, lũ quét, khu vực xuất hiện vết nứt, chân taluy, sườn dốc. Trên cơ sở đánh giá tình hình thực tế, địa phương chủ động quyết định và tổ chức sơ tán người dân khỏi khu vực nguy hiểm, không để bị động khi mưa lũ diễn biến bất thường.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị Hoàng Nam yêu cầu các địa phương tuyệt đối không chủ quan, lơ là trong công tác phòng, chống thiên tai; chủ động rà soát các khu vực xung yếu, chuẩn bị phương án ứng phó phù hợp với tình hình thực tế; trong đó, ưu tiên bảo đảm an toàn tính mạng người dân, nhất là tại những khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, ngập sâu và chia cắt. Người đứng đầu chính quyền địa phương chịu trách nhiệm trực tiếp trước Chủ tịch UBND tỉnh về công tác phòng, chống và ứng phó với mưa lũ trên địa bàn.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu các địa phương chủ động dự trữ lương thực, nước uống và nhu yếu phẩm thiết yếu; chuẩn bị lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai cùng phương tiện, trang thiết bị cần thiết, sẵn sàng tiếp cận, hỗ trợ người dân tại các khu vực bị ngập sâu, cô lập, chia cắt; đồng thời, kiểm tra các tuyến giao thông, cầu, cống, ngầm tràn, khu vực thường xuyên ngập sâu, nước chảy xiết, có nguy cơ sạt lở để bố trí lực lượng cảnh giới, rào chắn, phân luồng giao thông, kiên quyết không để người và phương tiện đi qua khu vực không bảo đảm an toàn.

Đối với công tác bảo đảm an toàn hồ đập, Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao theo dõi sát diễn biến mưa lũ, phối hợp với cơ quan khí tượng thủy văn xác định các khu vực có nguy cơ ngập sâu, lũ quét, sạt lở đất để cảnh báo kịp thời. Các đơn vị quản lý, khai thác công trình thủy lợi, thủy điện phải tổ chức trực 24/24 giờ, theo dõi chặt chẽ mực nước hồ, lưu lượng nước đến hồ, kiểm tra an toàn đập, tràn xả lũ, cửa van và hệ thống cảnh báo vùng hạ du.

Các đơn vị quản lý hồ chứa phải thực hiện nghiêm quy trình vận hành được phê duyệt, xây dựng kịch bản ứng phó với mưa lũ cực đoan; thông báo đầy đủ, kịp thời cho chính quyền địa phương và người dân vùng hạ du để chủ động phòng tránh. Người đứng đầu đơn vị chịu trách nhiệm về an toàn công trình và việc vận hành hồ chứa thuộc phạm vi quản lý.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh và Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ động bố trí lực lượng, phương tiện tại các địa bàn xung yếu, sẵn sàng hỗ trợ sơ tán dân, cứu hộ, cứu nạn, vận chuyển lương thực, nước uống đến các khu vực bị cô lập. Lực lượng Bộ đội Biên phòng phối hợp với địa phương thông báo, hướng dẫn tàu thuyền đang hoạt động trên biển chủ động phòng tránh thời tiết nguy hiểm, vào nơi neo đậu an toàn.

UBND tỉnh Quảng Trị cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương duy trì nghiêm chế độ trực ban, trực chỉ huy, theo dõi sát diễn biến thiên tai, nắm chắc tình hình tại cơ sở và thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định. Sở Nông nghiệp và Môi trường chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc việc thực hiện công điện, tổng hợp tình hình, kịp thời tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo xử lý các tình huống phát sinh, bảo đảm chủ động ứng phó, hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa lũ gây ra.