Quảng Trị:Khẩn trương tìm ngư dân mất tích ở cửa Gianh

Khu vực tàu cá QB - 93230TS bị chìm

Ngày 9.10, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Gianh cho biết, đơn vị đang phối hợp tìm kiếm ông Nguyễn Mạnh Cường (SN 1986), trú tại tổ dân phố Mỹ Hòa, phường Bắc Gianh. Ông Cường là chủ tàu kiêm thuyền trưởng tàu cá QB-93230-TS, mất tích sau khi phương tiện bị chìm trên đường trở về từ chuyến khai thác hải sản.

Tàu QB-93230-TS dài 12,5m, hành nghề lồng bẫy ghẹ. Tàu xuất lạch đi khai thác hải sản ngày 8.10, gặp nạn khi trở về vào trưa hôm sau.

Khoảng 11 giờ 55 phút cùng ngày, khi đang di chuyển vào cửa Gianh, tàu QB-93230-TS bất ngờ bị chìm tại vị trí cách bờ khoảng 3,5 hải lý. Tàu cá QB-98190-TS do ông Nguyễn Ngọc Hương, trú tại tổ dân phố Mỹ Hòa, làm chủ đã tiếp cận, cứu vớt được ba thuyền viên. Riêng ông Cường chưa được tìm thấy.

Đến 13 giờ 20 phút, Trạm Kiểm soát Biên phòng Gianh nhận được tin báo từ bà Nguyễn Thị Ngọc Lụa (SN 1992), vợ ông Cường. Bà Lụa thông báo vụ chìm tàu và đề nghị đơn vị hỗ trợ tìm kiếm, cứu nạn chồng.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Gianh khẩn trương phát thông báo, kêu gọi các phương tiện đang hoạt động trong khu vực tàu gặp nạn tham gia tìm kiếm. Đơn vị đồng thời huy động những tàu đang neo đậu ở bờ xuất phát phối hợp cứu nạn.

Cán bộ đồn Biên phòng Cảng Gianh liên lạc với các tàu cá đang hoạt động trên biển với mong muốn hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích

Công tác huy động tàu thuyền được triển khai cùng với việc thông báo cho chính quyền địa phương. Thông tin về vụ việc được chuyển đến người dân các xã ven biển để bà con biết, hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Gianh cũng báo cáo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị để chỉ đạo các đồn biên phòng tuyến biển triển khai lực lượng tuần tra, tìm kiếm và hỗ trợ cứu nạn. Các phương tiện được huy động tiếp tục phối hợp tìm ông Cường tại khu vực xảy ra vụ việc.