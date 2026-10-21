Quảng Trị: Khẩn trương tìm kiếm người phụ nữ nghi bị đuối nước trên sông Thạch Hãn

Trưa 21/10, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đang khẩn trương tìm kiếm người phụ nữ 39 tuổi nghi bị đuối nước trên sông Thạch Hãn đoạn qua cầu Thành Cổ.

Các lực lượng đang tìm kiếm người phụ nữ nghi bị đuối nước trên sông Thạch Hãn đoạn qua cầu Thành Cổ.

Cầu Thành Cổ nằm trên tuyến tránh quốc lộ 1, kết nối đôi bờ sông Thạch Hãn từ phía xã Triệu Phong sang phường Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị.

Đến trưa 21/10, lực lượng chức năng với các thiết bị chuyên dụng vẫn đang lặn tìm kiếm nạn nhân dưới cầu Thành Cổ - khu vực phát hiện đôi dép và xe máy để lại trên cầu, đồng thời sử dụng ca nô và các biện pháp tìm kiếm trên sông Thạch Hãn khu vực từ cầu Thành Cổ về phía hạ lưu.

Nạn nhân nghi bị đuối nước được xác định là người phụ nữ sinh năm 1987, trú tại thôn An Trú, xã Triệu Cơ, tỉnh Quảng Trị.

Video: Lực lượng chức năng tìm kiếm người phụ nữ nghi đuối nước trên sông Thạch Hãn đoạn qua cầu Thành Cổ

Thông tin ban đầu, trước đó, người dân phát hiện chiếc xe máy cùng đôi dép để lại trên cầu Thành Cổ nên đã báo lực lượng chức năng.

Đến trưa cùng ngày, người dân và các lực lượng tìm kiếm vẫn chưa tìm thấy tung tích người phụ nữ nghi bị đuối nước.

Theo thông tin ban đầu từ người nhà nạn nhân, người phụ nữ nghi bị đuối nước trên đã có gia đình, chồng đang đi làm ăn xa.

Khu vực phát hiện đôi dép và xe máy gần giữa cầu Thành Cổ.

Vợ chồng người phụ nữ có hai người con, đứa lớn năm nay học lớp 12, đứa còn lại đang học lớp 9.

"Chồng nó đang đi làm ăn ngoài Hà Nội. Nghe hôm qua nó có đi bệnh viện khám, rồi không biết lý do vì sao.

Sáng nay tôi mới biết người ta phát hiện xe máy và đôi dép nó để lại trên cầu nên lập tức chạy lên đây", hai người phụ nữ bà con với nạn nhân cùng ở An Trú đang dõi theo lực lượng chức năng tìm kiếm tại cầu Thành Cổ cho biết.

Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Quảng Trị đang lặn tìm kiếm nạn nhân tại khu vực cầu Thành Cổ.

Hiện, các lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực tìm kiếm người phụ nữ nghi bị đuối nước trên sông Thạch Hãn. Thông tin về vụ việc cũng đang được cơ quan chức năng làm rõ.