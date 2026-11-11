Quảng Trị: Khẩn trương khắc phục sạt lở do mưa lớn kéo dài

Điểm sạt lở trên tuyến đường Hồ Chí Minh nhánh Tây, đoạn qua xã Trường Sơn. Ảnh: TTXVN phát

Theo Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Trị, tính đến 17 giờ ngày 11/11, nhiều tuyến giao thông trọng yếu trên địa bàn tỉnh vẫn đang được các đơn vị chức năng triển khai khắc phục hậu quả mưa lũ; trong đó, một số vị trí sạt lở có khối lượng đất đá lớn, gây khó khăn cho công tác xử lý, khôi phục giao thông.

Đáng chú ý, trên tuyến đường Hồ Chí Minh nhánh Tây, đoạn từ Km89+600 đến Km89+680 xảy ra sạt lở nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn đối với người và phương tiện lưu thông. Cơ quan chức năng đã lắp đặt biển cảnh báo nguy hiểm tại khu vực bị ảnh hưởng. Hạt Quản lý đường bộ Rìn Rìn đang triển khai các biện pháp khắc phục tạm thời, giải phóng mặt đường để tổ chức cho phương tiện lưu thông một làn.

Trên Quốc lộ 9C, tại Km30+900, mưa lớn gây sạt lở taluy dương trên chiều dài khoảng 100m, với khối lượng đất đá ước tính trên 10.000m³. Đây là một trong những vị trí sạt lở có khối lượng lớn được ghi nhận trong đợt mưa lũ này. Đơn vị bảo dưỡng thường xuyên đường bộ đã lắp đặt hệ thống biển báo, rào chắn và huy động máy móc, phương tiện để thu dọn đất đá, phấn đấu khôi phục giao thông trong thời gian sớm nhất.

Tại Quốc lộ 12C, vị trí Km58 xảy ra sạt lở taluy dương với khối lượng khoảng 500m³. Đến chiều 11/11, đơn vị quản lý đã hoàn thành khắc phục, bảo đảm giao thông bước một. Trong khi đó, trên Quốc lộ 9, đoạn Km47+411 xuất hiện vị trí sạt lở taluy âm dài khoảng 6m. Lực lượng chức năng đã bố trí biển cảnh báo, rào chắn và triển khai sửa chữa nhằm bảo đảm an toàn cho các phương tiện qua lại.

Một số tuyến quốc lộ khác cũng bị ảnh hưởng bởi tình trạng sạt trượt đất đá và hư hỏng nền, mặt đường. Trên Quốc lộ 9B, đất đá sụt trượt tại nhiều vị trí với tổng khối lượng khoảng 3.000m³. Quốc lộ 15 ghi nhận nhiều điểm đất đá tràn lấp mặt đường, rãnh thoát nước, với khối lượng khoảng 145m3.

Riêng Quốc lộ 15D xuất hiện nhiều vị trí sạt lở taluy dương tại các Km9+400, Km10+200, Km10+540 và sạt lở mái taluy tại Km11+170. Đoạn từ Km11+250 đến Km11+520 còn bị hư hỏng nền, mặt đường. Các đơn vị quản lý đang tổ chức thu dọn đất đá, lắp đặt biển cảnh báo, rào chắn và triển khai sửa chữa những vị trí bị ảnh hưởng, hạn chế nguy cơ mất an toàn giao thông.

Không chỉ các tuyến quốc lộ, nhiều tuyến tỉnh lộ cũng bị hư hỏng sau mưa lớn. Trên Đường tỉnh 588a, đoạn từ Km5 đến Km6+800, đất đá sạt trượt tràn lấp mặt đường và rãnh dọc với khối lượng khoảng 150m³. Đường tỉnh 587 bị xói trôi mặt đường tại nhiều vị trí; mái taluy cống xây bằng đá hộc tại Km12+150 bị hư hỏng trên chiều dài khoảng 7m, sâu 2,5m. Trên Đường tỉnh 571, cây xanh gãy đổ dọc tuyến, rêu và rác tích tụ trên mặt cầu tràn tại Km5+200, ảnh hưởng đến việc lưu thông.

Tại Quảng Trị, đến chiều 11/11, mưa đã giảm, nước tại các khu vực ngập lụt, ngầm tràn đã rút. Đây là điều kiện thuận lợi để các đơn vị tập trung kiểm tra hiện trạng, triển khai khắc phục những vị trí giao thông bị hư hỏng sau mưa lũ.

Cùng với công tác sửa chữa, các lực lượng chức năng tiếp tục kiểm tra các tuyến đường, cầu, cống, ngầm tràn và khu vực có nguy cơ sạt lở; bố trí cảnh báo, rào chắn, phân luồng giao thông tại những vị trí chưa bảo đảm an toàn. Các địa phương, đơn vị cũng đang tiếp tục rà soát, thống kê thiệt hại để có phương án xử lý phù hợp.

Trước mắt, công tác khắc phục tập trung vào việc thu dọn đất đá, giải phóng mặt đường, khôi phục khả năng lưu thông tại các vị trí bị ảnh hưởng. Đối với những đoạn đường bị xói lở nền móng, sạt lở taluy âm hoặc hư hỏng kết cấu công trình, việc kiểm tra, đánh giá mức độ thiệt hại và triển khai giải pháp sửa chữa phù hợp là cần thiết nhằm bảo đảm an toàn giao thông, phục vụ nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa và ổn định đời sống người dân sau mưa lũ.