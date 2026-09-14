Quảng Trị khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ tại các điểm di tích ven sông Thạch Hãn

Tại các điểm phục vụ hoạt động tri ân, tưởng niệm như: Bến thả hoa bờ Nam, bờ Bắc sông Thạch Hãn và điểm đỗ thuyền trên sông, phường Quảng Trị nước lũ dâng cao đã phủ lớp bùn non lên sân, lối đi, bậc thềm và khu vực xung quanh các công trình.

Sau khi nước rút, Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp phường Quảng Trị đã huy động 100% cán bộ, viên chức, người lao động cùng máy móc, phương tiện khẩn trương vệ sinh, khắc phục hậu quả tại các điểm di tích do đơn vị quản lý.

Cán bộ, viên chức, người lao động Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp phường Quảng Trị tiến hành vệ sinh Bến thả hoa bờ Bắc sông Thạch Hãn