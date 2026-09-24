Quảng Trị: Khẩn trương GPMB dự án Khu bến cảng Mỹ Thủy, ổn định cuộc sống người dân

Ngày 23/9, UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, vừa ban hành văn bản thông báo kết luận của Phó chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Tiến tại buổi kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) dự án Khu bến cảng Mỹ Thủy.

Khu vực bãi tắm Mỹ Thủy (xã Mỹ Thủy, Quảng Trị) thuộc phạm vi GPMB dự án Khu bến cảng Mỹ Thủy.

Trong đó, UBND tỉnh yêu cầu tập trung khẩn trương GPMB đối với 14 hộ dân khu vực bãi tắm Mỹ Thủy, miếu Âm hồn làng Mỹ Thủy và 69 hộ dân khu vực phía Nam tuyến đường ATI (phía Bắc cảng Mỹ Thủy).

Cụ thể, đối với 69 hộ dân khu vực phía Nam tuyến đường ATI, thuộc phạm vi giai đoạn 1 mở rộng, yêu cầu Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng xã Diên Sanh và Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh khẩn trương hoàn thiện hồ sơ phương án bồi thường, hỗ trợ trình UBND xã Mỹ Thủy thẩm định trước ngày 25/9, đồng thời hoàn thành phương án tái định cư trước ngày 30/9.

Đối với 14 hộ dân khu vực bãi tắm Mỹ Thủy, UBND tỉnh giao Tổ công tác hỗ trợ GPMB và Sở Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh khẩn trương hoàn thiện phương án hỗ trợ, trên tinh thần đảm bảo cho người dân ổn định sản xuất kinh doanh khi di dời đến vị trí mới.

Đồng thời, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, UBND xã Mỹ Thủy và các đơn vị liên quan nghiên cứu di dời bãi tắm đến vị trí mới để đảm bảo sinh kế cho người dân, bổ sung vào quy hoạch chung và quy hoạch chi tiết xây dựng để làm cơ sở triển khai thực hiện.

Một góc khu vực phía Nam tuyến đường ATI, xã Mỹ Thủy.

Đối với miếu Âm hồn làng Mỹ Thủy (miếu Nghè Hài quan làng Mỹ Thủy), Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng xã Diên Sanh rà soát phương pháp tính toán phương án bồi thường, hỗ trợ, đảm bảo kinh phí để xây dựng lại công trình ở vị trí mới cho cộng đồng người dân; hoàn thành trước ngày 30/9…

UBND tỉnh cũng yêu cầu xã Mỹ Thủy và MTIP tăng cường công tác tuyên truyền, vận động và đối thoại để làm rõ kế hoạch, tiến độ đầu tư dự án và tiến độ GPMB đồng bộ với tiến độ đầu tư dự án Khu bến cảng Mỹ Thủy; đồng thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và giải quyết các kiến nghị chính đáng của người dân.

Các sở, ngành, đơn vị liên quan phối hợp UBND xã Mỹ Thủy, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh và đơn vị làm nhiệm vụ GPMB giải quyết dứt điểm các khó khăn vướng mắc; hỗ trợ kịp thời những vấn đề chuyên môn khi UBND xã Mỹ Thủy, đơn vị GPMB đề xuất hoặc tham vấn.

Bờ biển đoạn qua khu vực các hộ kinh doanh buôn bán ở bãi tắm Mỹ Thủy đang bị xâm thực nặng.

Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện phương án tổng thể về di dời, tái định cư, phân định cụ thể theo từng giai đoạn cũng như tổng hợp các nhóm vấn đề người dân quan tâm để lãnh đạo UBND tỉnh đối thoại với người dân.

Dự án Khu bến cảng Mỹ Thủy đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 16/QĐ-TTg ngày 4/1/2019, tổng quy mô sử dụng đất, mặt nước khoảng 685ha, gồm 10 bến và được phân kỳ đầu tư thành 3 giai đoạn, do Công ty CP Liên doanh cảng quốc tế Mỹ Thủy (MTIP) làm chủ đầu tư, với tổng vốn đầu tư hơn 14.000 tỷ đồng. Hiện, hai bến đầu tiên (bến số 1 và bến số 2) đã hoàn thành và đã đón chuyến tàu đầu tiên vào ngày 15/7. Về công tác GPMB, tính đến ngày 17/9, tổng diện tích đất đã hoàn thành GPMB khoảng 180,82/322,2ha. Diện tích đã có thông báo thu hồi đất khoảng 126,98ha, gồm 43,44ha giai đoạn 1 bổ sung 2,47ha khu vực Đồn Biên phòng Hải An vị trí cũ và 81,07ha giai đoạn 2, giai đoạn 3; còn khoảng 61ha chưa ban hành thông báo thu hồi đất. Đối với giai đoạn 2 và giai đoạn 3, đã hoàn thành GPMB, thu hồi khoảng 18,75ha, gồm 15ha bãi chứa 2a và 3,75ha bãi chứa 2b; đã kiểm kê khoảng 32ha. UBND xã Mỹ Thủy đang tiếp tục xác định nguồn gốc, thời điểm tạo lập tài sản, hoàn thiện kiểm kê và xác nhận nguồn gốc đất tại các khu vực còn lại… Trước đó, ngày 11/9, UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành quyết định thành lập Tổ công tác tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về GPMB dự án Khu bến cảng Mỹ Thủy và dự án Khu tái định cư Hải An. Tổ công tác do ông Trương Khắc Nghi, Phó trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh làm tổ trưởng; ông Nguyễn Đức Cường, Phó giám đốc Sở Xây dựng làm tổ phó thường trực; ông Võ Quốc Hoàng, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường làm tổ phó.