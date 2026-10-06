Quảng Trị: Khẩn trương gỡ vướng mặt bằng, hoàn thành dự án 175 tỷ đồng trong năm 2026

Ghi nhận của PV Báo Xây dựng những ngày đầu tháng 10/2026, dự án Đường hai đầu cầu dây văng sông Hiếu (nay là cầu An Lạc) - giai đoạn 1 đang được các đơn vị khẩn trương tháo gỡ vướng mắc mặt bằng, đẩy nhanh thi công.

Video: Cận cảnh dự án 175 tỷ đồng ở Quảng Trị còn ngổn ngang, vướng mặt bằng

Tại đoạn phía Tây cầu sông Con, nhà thầu đã huy động máy móc thiết bị, tranh thủ thời tiết vận chuyển đất đắp thi công nền đường.

Bên cạnh đó, di dời hạ tầng kỹ thuật phạm vi nút giao cuối dự án (giao với đường Bà Triệu và đường đầu cầu phía Nam cầu dây văng sông Hiếu) để phục vụ thi công khi có mặt bằng.

“Gia đình tôi đã đồng thuận với phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và sẵn sàng di dời tạm cư để bàn giao mặt bằng khi địa phương có quyết định chi trả tiền”, ông Nguyễn Đức Khánh, một trong những hộ gia đình bị ảnh hưởng tại đoạn cuối dự án (căn nhà hai tầng có tường màu xanh) cho biết.

Dự án Đường hai đầu cầu dây văng sông Hiếu - giai đoạn 1 được UBND tỉnh Quảng Trị phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi vào tháng 11/2022, chiều dài gần 904m, do Ban QLDA Công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật tỉnh làm chủ đầu tư. Thời gian thực hiện năm 2022 - 2026.

Theo quyết định được phê duyệt, dự án có tổng mức đầu tư 175 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh; điểm đầu dự án giao với tim đường Trần Hưng Đạo (bên trái) tại Km 0+00, điểm cuối giao tim đường Bà Triệu tại Km 0+903,88.

Dự án Đường hai đầu cầu dây văng sông Hiếu giai đoạn 1 có bề rộng nền đường 25m, trong đó mặt đường rộng 16m, vỉa hè mỗi bên rộng 4,5m, cùng hệ thống thoát nước dọc, thoát nước ngang, điện chiếu sáng… Trên tuyến, xây dựng cầu sông Con tại Km 0+624,58 với chiều dài 21m.

Dự án với mục tiêu kết nối đường đầu cầu phía Nam cầu dây văng sông Hiếu (đoạn giao với đường Bà Triệu) với đường Trần Hưng Đạo và trung tâm thành phố Đông Hà (nay là phường Đông Hà), hình thành trục đường giao thông huyết mạch kết nối hai bờ Nam - Bắc sông Hiếu, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại của người dân hai bên bờ sông Hiếu…

Theo đại diện Ban QLDA Công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật tỉnh Quảng Trị (chủ đầu tư), theo kế hoạch dự án phải hoàn thành cuối năm 2026 nhưng hiện nay địa phương mới bàn giao mặt bằng với tổng chiều dài 550/904m, hai đoạn còn lại chưa bàn giao mặt bằng với tổng chiều dài khoảng 354m, gồm đoạn gần đầu tuyến và đoạn cuối tuyến (phía trước).

Hiện cầu sông Con đã cơ bản hoàn thành, chủ đầu tư yêu cầu nhà thầu huy động máy móc thiết bị, tranh thủ thời tiết đẩy nhanh thi công "cuốn chiếu" các hạng mục tại 3 đoạn đã có mặt bằng tổng chiều dài 550m, đồng thời đề nghị địa phương sớm bàn giao mặt bằng 354m tại hai đoạn còn lại để nhà thầu thi công hoàn thành dự án trong năm 2026 theo kế hoạch.

Theo lãnh đạo UBND phường Đông Hà, hiện dự án còn 33 hộ liên quan công tác giải phóng mặt bằng, trong đó 13 hộ đã thống nhất phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, 20 hộ còn lại đang hoàn thành phương án bồi thường. Lãnh đạo phường đã trực tiếp đối thoại với các hộ dân có đất, tài sản nằm trong phạm vi dự án để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng.

Tại buổi đối thoại, ông Lê Quang Chiến, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Đông Hà cùng lãnh đạo UBND phường và các phòng, ban chuyên môn đã thông tin cụ thể về các phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định, đồng thời giải đáp các thắc mắc liên quan đến hỗ trợ tạm cư, hỗ trợ di dời…

UBND phường Đông Hà cũng khẩn trương hoàn thiện phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng các hộ còn lại, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, vận động để người dân sớm bàn giao mặt bằng thi công trong tháng 10/2006.

Ông Lê Quang Chiến, Bí thư Đảng ủy phường Đông Hà cho biết, địa phương đang tập trung nỗ lực đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng để bàn giao mặt bằng 13 trường hợp đã thống nhất với án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng trước ngày 15/10 và 20 trường hợp còn lại trước ngày 31/10 theo chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh.