Quảng Trị: Khẩn cấp xử lý nạn bèo tây phủ kín sông Hói Trường

Theo ghi nhận của PV Báo Xây dựng, nhiều đoạn sông Hói Trường ở xã Nam Gianh, tỉnh Quảng Trị đang bị những mảng bèo tây xanh phủ kín mặt nước. Bèo nối thành từng đám dày đặc, che lấp mặt sông, khiến dòng chảy bị cản trở, thu hẹp diện tích trữ nước.

Bèo tây phủ dày mặt sông Hói Trường đoạn qua xã Nam Gianh, tỉnh Quảng Trị.

Dọc hai bên bờ, rác thải mắc lại giữa các đám bèo, thực vật thủy sinh phát triển dày đặc khiến nhiều điểm dọc sông bị bốc mùi hôi thối, làm cảnh quan trở nên nhếch nhác và ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Với người dân sống ven sông, việc bèo tây phủ kín mặt nước kéo dài không chỉ gây mất cảnh quan mà khiến họ lo ngại về chất lượng nguồn nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường xung quanh, bởi thời gian qua tình trạng ô nhiễm trên sông đã tạo điều kiện cho côn trùng, ruồi, muỗi và các sinh vật gây hại phát triển.

Đáng chú ý, sông Hói Trường còn phục vụ tiêu thoát nước và cấp nước cho sản xuất nông nghiệp cho hàng trăm hecta lúa và hoa màu của bà con nông dân địa phương. Khi bèo tây phát triển dày đặc, dòng chảy bị cản trở, khả năng tiêu thoát nước có thể bị ảnh hưởng, nhất là trong thời điểm mưa lớn, nước dồn về.

Địa phương triển khai xử lý bèo tây, phát quang cây cỏ ven sông Hói Trường.

Ông Nguyễn Văn Sơn (40 tuổi, người dân xã Nam Gianh) cho biết, tình trạng bèo tây phủ dày trên sông Hói Trường xảy ra trong nhiều năm qua, gây bất tiện cho sinh hoạt, đồng thời khiến người dân lo lắng về môi trường ô nhiễm khu vực. Người dân mong muốn bèo được thu gom, xử lý để dòng sông thông thoáng, hạn chế rác thải ứ đọng và tránh tình trạng bèo phát triển trở lại.

Trao đổi với PV Báo Xây dựng, ông Phạm Thiết Hùng, Chủ tịch UBND xã Nam Gianh cho biết, bèo tây đang phủ kín khoảng 90% bề mặt sông Hói Trường. Xã triển khai phương án xử lý cấp bách để khơi thông dòng chảy, cải thiện vệ sinh môi trường và chỉnh trang cảnh quan.

Theo kế hoạch, bèo tây sẽ được thu gom trên đoạn sông dài khoảng 2,8km, rộng trung bình 60m. Cùng với đó, sẽ phát quang bụi rậm, cây cỏ dọc hai bên bờ sông trên chiều dài khoảng 4,4km; thu gom, vận chuyển bèo và cây cối đến nơi tập kết.

"Trước thời điểm mùa mưa lũ, việc khơi thông dòng chảy sông Hói Trường là yêu cầu cấp thiết nhằm tăng khả năng thoát lũ, hạn chế nguy cơ ngập úng trong mùa mưa. Đồng thời cải thiện chất lượng môi trường nước và tạo cảnh quan cho khu vực" - ông Hùng cho hay.

Theo UBND xã Nam Gianh, để xử lý cấp bách tình trạng bèo tây, địa phương đã trích 1,4 tỷ đồng kinh phí từ ngân sách xã để khơi thông dòng chảy, cải thiện khả năng tiêu thoát nước, vệ sinh môi trường và cảnh quan ven sông.