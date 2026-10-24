Quảng Trị: Khám, phát thuốc miễn phí và trao quà cho 1.000 hộ dân hai bên biên giới Việt - Lào

Ngày 24/10, tại cột mốc 591, thôn Tà Rùng, xã Hướng Lập, Đồn Biên phòng Hướng Lập, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, Đoàn thiện nguyện “Theo dấu chân bác sĩ”, các nhà hảo tâm, Cụm bản La Cồ và Đại đội Biên phòng 321 (Lào) tổ chức chương trình giao lưu đối ngoại nhân dân, ôn lại truyền thống đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào.

Đại tá Đinh Xuân Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP tỉnh trao quà cho các hộ dân hai bên biên giới. Ảnh: Đình Tiến

Tham dự chương trình có Đại tá Đinh Xuân Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Trị. Về phía nước bạn Lào có Bun Xung Xay Nha Vong, Phó Bí thư huyện ủy huyện Sepon, cùng đông đảo nhân dân các bản hai bên biên giới.

Tại chương trình, các đại biểu và nhân dân hai bên biên giới đã cùng ôn lại truyền thống đoàn kết, hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào, khẳng định mối quan hệ gắn bó, thủy chung, son sắt giữa hai Đảng, hai Nhà nước, lực lượng vũ trang và nhân dân hai nước.

Đoàn y, bác sĩ đã tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí cho người dân hai bên biên giới. Ảnh: Đình Tiến

Quang cảnh chương trình. Ảnh: Đình Tiến

Đặc biệt, trong khuôn khổ chương trình, đoàn y, bác sĩ đã tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí và trao quà cho khoảng 1.000 hộ dân hai bên biên giới, với tổng trị giá khoảng 1 tỷ đồng. Đồng thời, tổ chức khánh thành, bàn giao các công trình dân sinh với tổng kinh phí khoảng 900 triệu đồng, gồm công trình “Ánh sáng đường biên” tại bản A Via, nhà ăn nội trú Trường Phổ thông dân tộc nội trú La Cồ và 2 nhà nghĩa tình biên giới Việt Nam - Lào. Ngoài ra, chương trình còn trao tặng 2 bộ bàn ghế ăn, 500 cuốn vở và nhiều phần quà ý nghĩa cho học sinh trường Phổ thông dân tộc nội trú La Cồ.

Các đơn vị phối hợp tổ chức khánh thành, bàn giao các công trình dân sinh gồm công trình “Ánh sáng đường biên” tại bản A Via, nhà ăn nội trú Trường PTDT nội trú La Cồ và 2 nhà nghĩa tình biên giới Việt Nam - Lào. Ảnh: Đình Tiến

Dịp này, đại diện chính quyền huyện Sepon và Đại đội Biên phòng 321 đã trao giấy khen của chính quyền tỉnh và Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Savannakhet cho tập thể Đồn Biên phòng Hướng Lập và các cá nhân nhằm ghi nhận những đóng góp tích cực trong công tác phối hợp, xây dựng tình đoàn kết hữu nghị và bảo vệ biên giới Việt Nam - Lào.

Chương trình là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, trách nhiệm vì cộng đồng; góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị đặc biệt và sự phối hợp giữa lực lượng bảo vệ biên giới, chính quyền và nhân dân hai nước Việt Nam - Lào, chung tay xây dựng tuyến biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định và phát triển.