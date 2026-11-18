Tại hội thảo, các tham luận tập trung phân tích tiềm năng, thực trạng và đề xuất giải pháp khai thác giá trị nông nghiệp, văn hóa, cảnh quan nông thôn phục vụ phát triển du lịch.

Đại diện lãnh đạo Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh phát biểu tại hội thảo - Ảnh: Quang Ngọc

Quảng Trị có nhiều lợi thế với không gian sinh thái đa dạng, vùng sản xuất nông nghiệp đặc trưng, làng nghề truyền thống, các sản phẩm OCOP và bản sắc văn hóa cộng đồng. Một số mô hình như: Du lịch cộng đồng Tân Hóa, trải nghiệm cà phê Khe Sanh, du lịch sinh thái và làng nghề đã bước đầu hình thành, góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch, tạo sinh kế cho người dân. Tuy nhiên, hoạt động này vẫn còn phân tán, quy mô nhỏ; sản phẩm chưa đặc sắc, chất lượng dịch vụ chưa đồng đều, mối liên kết giữa nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp còn hạn chế.

Các tham luận tại hội thảo đã tập trung đề xuất các giải pháp gắn phát triển du lịch với quy hoạch vùng sản xuất, sản phẩm OCOP và làng nghề; tăng cường liên kết giữa nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp và đơn vị lữ hành. Đồng thời, chú trọng đào tạo nhân lực, đầu tư hạ tầng, ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số trong quảng bá, quản lý điểm đến.

Việc phát triển du lịch nông nghiệp được kỳ vọng tạo thêm sinh kế, nâng cao thu nhập cho người dân, đồng thời phát huy giá trị nông sản, văn hóa và cảnh quan nông thôn, góp phần xây dựng nông thôn mới bền vững.