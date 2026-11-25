Lễ khai mạc mở đầu kỳ đầu tiên trong chuỗi 14 kỳ Tuần Văn hóa - Du lịch Quảng Trị.

Chương trình được kết nối tại 2 điểm cầu: Quảng trường Hồ Chí Minh, phường Đồng Hới (điểm cầu chính) và Trung tâm Văn hóa và Điện ảnh tỉnh, cơ sở 2, phường Nam Đông Hà, mở đầu chuỗi hoạt động văn hóa, du lịch được tổ chức định kỳ hàng tháng.

Đây là kỳ đầu tiên trong chuỗi 14 kỳ Tuần Văn hóa - Du lịch Quảng Trị, dự kiến tổ chức định kỳ vào ngày 24 hàng tháng.

Lễ khai mạc tại Quảng trường Hồ Chí Minh, phường Đồng Hới.

Chương trình nhằm quảng bá hình ảnh, tiềm năng, thế mạnh du lịch của tỉnh; đồng thời chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026.

Điểm nhấn của lễ khai mạc là nghi thức “Chạm vào kỳ quan”, với hình tượng tinh thể thạch nhũ kết hợp ngọn lửa thiêng. Hình tượng mang ý nghĩa biểu trưng cho sự giao hòa giữa vẻ đẹp kỳ vĩ của thiên nhiên và chiều sâu lịch sử, kết nối quá khứ với tương lai, thể hiện khát vọng phát triển của quê hương Quảng Trị.

Tại điểm cầu chính, chương trình nghệ thuật được dàn dựng thành ba chương: “Linh thiêng vùng đất lửa”, “Rực rỡ miền kỳ quan” và “Khát vọng Quảng Trị”, với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ, ca sĩ.

Các tiết mục tái hiện truyền thống lịch sử hào hùng, tôn vinh vẻ đẹp thiên nhiên, con người, bản sắc văn hóa và khát vọng vươn lên của vùng đất Quảng Trị.

Trong khi đó, tại điểm cầu phường Nam Đông Hà, nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật đặc sắc được tổ chức như diễu hành đường phố, múa cồng chiêng, múa sạp, biểu diễn trống hội và lân – sư – rồng.

Biểu diễn trống hội và lân – sư – rồng trong ngày khai mạc.

Theo kịch bản chương trình, còn có màn trình diễn áo dài với sự tham gia của 120 người mẫu và màn đồng diễn dân vũ của gần 1.000 học sinh.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Hoàng Nam, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị nhấn mạnh, Tuần Văn hóa - Du lịch năm 2026 được tổ chức trong thời điểm có ý nghĩa đặc biệt, khi tỉnh bước vào giai đoạn phát triển mới với không gian rộng mở, tiềm năng và cơ hội lớn hơn, cùng khát vọng xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh, phát triển bền vững.

Theo ông Hoàng Nam, sự kiện không chỉ là dịp tôn vinh, bảo tồn và lan tỏa những giá trị văn hóa, lịch sử, thiên nhiên đặc sắc của quê hương mà còn là cơ hội quảng bá hình ảnh vùng đất, con người Quảng Trị; thúc đẩy giao lưu văn hóa, kết nối địa phương, doanh nghiệp, mở rộng thị trường du lịch và phát triển các sản phẩm du lịch mang bản sắc riêng.

Màn đồng diễn dân vũ của gần 1.000 học sinh tại phường Nam Đông Hà.

Đặc biệt, việc tổ chức định kỳ hàng tháng hướng đến hình thành những hoạt động văn hóa, du lịch thường xuyên, hấp dẫn, để Quảng Trị không chỉ là điểm đến của một mùa lễ hội mà còn là nơi du khách có thể khám phá những trải nghiệm mới trong suốt bốn mùa.

Đây cũng là bước khởi đầu quan trọng, tạo khí thế và tiền đề chuẩn bị cho Năm Du lịch quốc gia 2027 được tổ chức tại Quảng Trị.

Thông qua chuỗi hoạt động, tỉnh kỳ vọng từng bước xây dựng các sản phẩm văn hóa, du lịch đặc sắc, có sức lan tỏa và giá trị lâu dài, góp phần thúc đẩy tăng trưởng du lịch, dịch vụ, đồng thời phát triển công nghiệp văn hóa theo hướng bền vững.