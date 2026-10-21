Quảng Trị:Khai mạc giải cầu lông các cây vợt xuất sắc quốc gia
Gần 150 vận động viên từ các tỉnh, thành phố, ngành trên cả nước tranh tài tại Quảng Trị, mang đến cho người hâm mộ dịp theo dõi các cây vợt xuất sắc thi đấu ở 5 nội dung.
Tối 20.10, tại Nhà thi đấu TDTT phường Đồng Thuận, Sở VHTTDL tỉnh Quảng Trị phối hợp với Cục Thể dục thể thao Việt Nam và Liên đoàn Cầu lông Việt Nam tổ chức khai mạc Giải vô địch cầu lông các cây vợt xuất sắc quốc gia năm 2026.
Giải diễn ra từ ngày 19–25.10, gồm các nội dung: đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ. Những vận động viên, đôi vận động viên đứng từ thứ nhất đến thứ tám trên bảng xếp hạng tháng 7.2026 của Liên đoàn Cầu lông Việt Nam được chọn làm hạt giống.
Các tay vợt thi đấu loại trực tiếp đến vòng 1/8. Sau vòng loại, các vận động viên bốc thăm vào 4 bảng A, B, C, D, thi đấu vòng tròn tính điểm. Ngay sau lễ khai mạc, một số trận vòng loại trực tiếp đã diễn ra.
Phát biểu khai mạc, đại diện Ban tổ chức kỳ vọng các vận động viên thi đấu hết mình, cống hiến những trận đấu hấp dẫn, nhiều pha cầu đẹp, có chất lượng kỹ thuật cao để phục vụ người dân và du khách đến cổ vũ.
Ban tổ chức yêu cầu đội ngũ trọng tài điều hành công tâm, khách quan, chính xác, đúng luật; các đoàn chấp hành nghiêm điều lệ và quy định của giải, giữ tinh thần đoàn kết, trung thực, cao thượng.
Để phục vụ giải đấu, địa phương đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị chuẩn bị điều kiện tổ chức, với sự hỗ trợ của Cục Thể dục thể thao Việt Nam và Liên đoàn Cầu lông Việt Nam.
Việc đăng cai cũng là dịp để Quảng Trị giới thiệu hình ảnh mảnh đất, con người và tiềm năng du lịch đến các đoàn tham dự, người hâm mộ.
Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/the-thao/khai-mac-giai-cau-long-cac-cay-vot-xuat-sac-quoc-gia-277523.html