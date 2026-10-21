Quảng Trị:Khai mạc giải cầu lông các cây vợt xuất sắc quốc gia

Khai mạc giải vô địch cầu lông các cây vợt xuất sắc quốc gia năm 2026.

Tối 20.10, tại Nhà thi đấu TDTT phường Đồng Thuận, Sở VHTTDL tỉnh Quảng Trị phối hợp với Cục Thể dục thể thao Việt Nam và Liên đoàn Cầu lông Việt Nam tổ chức khai mạc Giải vô địch cầu lông các cây vợt xuất sắc quốc gia năm 2026.

Giải diễn ra từ ngày 19–25.10, gồm các nội dung: đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ. Những vận động viên, đôi vận động viên đứng từ thứ nhất đến thứ tám trên bảng xếp hạng tháng 7.2026 của Liên đoàn Cầu lông Việt Nam được chọn làm hạt giống.

BTC tặng cờ lưu niệm và hoa cho các đơn vị tham gia giải

Các tay vợt thi đấu loại trực tiếp đến vòng 1/8. Sau vòng loại, các vận động viên bốc thăm vào 4 bảng A, B, C, D, thi đấu vòng tròn tính điểm. Ngay sau lễ khai mạc, một số trận vòng loại trực tiếp đã diễn ra.

Phát biểu khai mạc, đại diện Ban tổ chức kỳ vọng các vận động viên thi đấu hết mình, cống hiến những trận đấu hấp dẫn, nhiều pha cầu đẹp, có chất lượng kỹ thuật cao để phục vụ người dân và du khách đến cổ vũ.

Ban tổ chức yêu cầu đội ngũ trọng tài điều hành công tâm, khách quan, chính xác, đúng luật; các đoàn chấp hành nghiêm điều lệ và quy định của giải, giữ tinh thần đoàn kết, trung thực, cao thượng.

Ngay sau lễ khai mạc, các VĐV bước vào thi đấu tranh huy chương các loại. Theo BTC, lễ bế mạc và trao giải sẽ được tổ chức vào ngày 25.10

Để phục vụ giải đấu, địa phương đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị chuẩn bị điều kiện tổ chức, với sự hỗ trợ của Cục Thể dục thể thao Việt Nam và Liên đoàn Cầu lông Việt Nam.

Việc đăng cai cũng là dịp để Quảng Trị giới thiệu hình ảnh mảnh đất, con người và tiềm năng du lịch đến các đoàn tham dự, người hâm mộ.