Quảng Trị: Khai mạc chuỗi hoạt động 'Theo dấu 100 năm Cà phê Khe Sanh'

Phát biểu khai mạc chương trình, ông Bùi Hoàng Phương, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị nhấn mạnh, Khe Sanh sở hữu những giá trị đặc biệt về lịch sử, cảnh quan thiên nhiên và vị trí giao thương. Đây là nền tảng để địa phương phát huy tiềm năng, từng bước đưa Khe Sanh trở thành điểm đến hòa bình, giao thương và phát triển thịnh vượng.

Ông Bùi Hoàng Phương, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị phát biểu khai mạc chương trình. Ảnh: Đỗ Văn.

Trong hành trình chuyển mình ấy, cây cà phê đã gắn bó với Khe Sanh tròn một thế kỷ, trở thành biểu tượng cho sức sống và sự hồi sinh sau chiến tranh. Từ những vùng đất từng bị bom đạn cày xới, các thế hệ công nhân nông trường, đồng bào Vân Kiều, Pa Kô và người dân địa phương đã cần cù khôi phục sản xuất, phát triển những nương cà phê xanh tốt.

Đến nay, cà phê Khe Sanh không chỉ là sản phẩm nông nghiệp đặc trưng mà còn tạo sinh kế cho hàng nghìn hộ dân. Nhiều sản phẩm đạt chứng nhận OCOP, được ghi nhận tại các cuộc thi cà phê đặc sản và từng bước tiếp cận thị trường quốc tế.

Đại biểu tham quan các gian hàng trưng bày tại Nhà văn hóa Vân Kiều - Pa Kô (xã Khe Sanh) trước lễ khai mạc. Ảnh: Đỗ Văn.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cho rằng, giá trị của cà phê Khe Sanh không chỉ nằm ở hương vị mà còn ở câu chuyện lịch sử, văn hóa và con người. Thông điệp “Make Coffee, Not War” - “Hãy làm cà phê, đừng gây chiến tranh” vì thế mang ý nghĩa đặc biệt, thể hiện sự chuyển đổi từ vùng đất chiến tranh thành nơi kết nối, hợp tác và lan tỏa khát vọng hòa bình.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, tỉnh Quảng Trị xác định ba định hướng phát triển. Trước hết, chú trọng nâng cao chất lượng, phát huy bản sắc và sự khác biệt để xây dựng thương hiệu cà phê Khe Sanh có vị thế trên thị trường quốc tế. Cùng với đó, đặt người trồng và chế biến cà phê ở vị trí trung tâm, thúc đẩy liên kết giữa nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp; tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ, chế biến sâu và truy xuất nguồn gốc sản phẩm.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị trao quà cho các hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Ảnh: Đỗ Văn.

Định hướng thứ ba là kết nối phát triển cà phê với văn hóa, lịch sử và du lịch. Những đồi cà phê, cánh đồng điện gió, bản làng của đồng bào Vân Kiều, Pa Kô cùng các di tích lịch sử trên tuyến Quốc lộ 9 có thể hình thành những hành trình trải nghiệm đặc sắc, thu hút du khách trong nước và quốc tế.

Ban tổ chức trao tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân có đóng góp phát triển ngành hàng cà phê đặc sản; tặng hoa cảm ơn nhà tài trợ đồng hành với các hoạt động của chương trình. Ảnh: Đỗ Văn.

Tỉnh Quảng Trị cam kết tiếp tục đồng hành với doanh nghiệp, nhà khoa học và đối tác quốc tế; cải thiện môi trường đầu tư, thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ, tạo điều kiện thuận lợi để ngành hàng cà phê phát triển bền vững.

Theo ông Bùi Hoàng Phương, dấu mốc 100 năm không chỉ là dịp tri ân quá khứ mà còn mở ra chặng đường mới cho Khe Sanh. Qua hương vị cà phê, địa phương mong muốn giới thiệu với bạn bè quốc tế hình ảnh một vùng đất xanh, giàu bản sắc, hiếu khách, đang vươn lên bằng hòa bình, hợp tác và phát triển.

Một số tiết mục văn nghệ trong chương trình. Ảnh: Đỗ Văn.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị mong muốn, thế hệ trẻ Quảng Trị nói chung và những người con Khe Sanh nói riêng, tiếp nối tâm huyết và thành quả của các thế hệ đi trước, đưa cà phê quê hương ngày càng vươn xa trên bản đồ thế giới.