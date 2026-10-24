Quảng Trị: Khai mạc chuỗi hoạt động kỷ niệm 100 năm cà-phê Khe Sanh

Chương trình chính luận nghệ thuật “Cà phê Khe Sanh-Hương vị hòa bình”. (Ảnh: HIẾU MINH)

Sự kiện đánh dấu chặng đường một thế kỷ cây cà-phê gắn bó với vùng đất Khe Sanh, đồng thời mở ra cơ hội quảng bá thương hiệu cà-phê đặc trưng của Quảng Trị, kết nối phát triển nông nghiệp với văn hóa, lịch sử và du lịch.

Tham dự chương trình có đồng chí Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị; đồng chí Bùi Hoàng Phương, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh và đông đảo người dân, du khách.

Các hoạt động theo dấu chân 100 năm cà-phê Khe Sanh góp phần quảng bá thương hiệu cà-phê đặc trưng của Quảng Trị. (Ảnh: HIẾU MINH)

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị Bùi Hoàng Phương nhấn mạnh, Khe Sanh là vùng đất mang dấu ấn sâu đậm của chiến tranh, nằm trên tuyến Đường 9 lịch sử và giữ vị trí quan trọng trong không gian kết nối đông-tây của bán đảo Đông Dương. Tuy nhiên, câu chuyện về Khe Sanh hôm nay không chỉ gắn với quá khứ chiến tranh, mà còn là hành trình hồi sinh, phát triển và hướng đến hòa bình, hữu nghị.

Lãnh đạo bộ, ngành và tỉnh Quảng Trị tham quan khu vực trưng bày sản phẩm, văn hóa cà-phê Khe Sanh. (Ảnh: HIẾU MINH)

Năm 1926, những cây cà-phê đầu tiên bén rễ trên vùng đất bazan Khe Sanh. Trải qua nhiều biến động lịch sử, cây cà-phê dần thích nghi với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng địa phương, trở thành một phần trong đời sống kinh tế của người dân.

Đặc biệt, sau chiến tranh, quá trình khôi phục sản xuất, phát triển vùng nguyên liệu có sự đóng góp của những công nhân nông trường cà-phê từ năm 1978 cùng nhiều thế hệ đồng bào Vân Kiều, Pa Cô và nông dân địa phương. Từ những vùng đất từng bị bom đạn tàn phá, màu xanh của các vườn cà-phê Arabica dần được khôi phục, tạo sinh kế cho người dân.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị Bùi Hoàng Phương phát biểu khai mạc chuỗi hoạt động kỷ niệm 100 năm cà-phê Khe Sanh. (Ảnh: HIẾU MINH)

Thông điệp “Cà phê Khe Sanh-Hương vị Hòa bình” vì thế không chỉ đề cập đến giá trị của một sản phẩm nông nghiệp, mà còn gửi gắm câu chuyện về sự hồi sinh của vùng đất từng chịu nhiều mất mát do chiến tranh. Khẩu hiệu “Make Coffee, Not War” (Hãy làm cà-phê, đừng gây chiến tranh) được đưa ra như thông điệp về hòa bình, hợp tác và hữu nghị từ cao nguyên Khe Sanh.

Đông đảo người dân tham dự chương trình khai mạc chuỗi các hoạt động theo dấu chân 100 năm cà-phê Khe Sanh. (Ảnh: HIẾU MINH)

Đến nay, cà-phê Khe Sanh đã trở thành một sản phẩm nông nghiệp đặc trưng, một thương hiệu có chỉ dẫn địa lý vững chắc và là nguồn sinh kế cốt lõi của hàng nghìn hộ dân tại các xã Hướng Phùng, Tân Lập, A Dơi. Nhiều sản phẩm đã đạt chứng nhận OCOP cao, đạt giải tại các cuộc thi cà-phê đặc sản và tự hào bước ra thị trường quốc tế.

Chuỗi các hoạt động theo dấu chân 100 năm cà-phê Khe Sanh diễn ra từ ngày 24-26/10, với nhiều sự kiện đặc sắc như: trưng bày, triển lãm “Ký ức 100 năm cà phê Khe Sanh”; Hội thảo "Phát triển ngành hàng cà phê đặc sản, cà phê nông lâm kết hợp"; Hội thi "Nhà nông đua tài-Cà phê Khe Sanh”.

Bí thư Tỉnh ủy Vương Quốc Tuấn và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bùi Hoàng Phương trao tặng quà cho 30 hộ nghèo, chính sách trên địa bàn xã Khe Sanh. (Ảnh: HIẾU MINH)

Trong đêm khai mạc, cùng với màn trình diễn pháo hoa đặc sắc, chương trình chính luận nghệ thuật “Cà phê Khe Sanh-Hương vị hòa bình” đã tái hiện hành trình một thế kỷ của cây cà-phê trên vùng đất Khe Sanh, từ dấu mốc khởi nguồn năm 1926, trải qua những năm tháng chiến tranh đến quá trình hồi sinh, phát triển và khẳng định thương hiệu cà-phê Arabica đặc trưng của địa phương.

Chương trình chính luận nghệ thuật “Cà phê Khe Sanh-Hương vị hòa bình”. (Ảnh: HIẾU MINH)

Dịp này, Ban Tổ chức đã trao tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho 3 tập thể, 5 cá nhân đóng góp vào sự phát triển ngành hàng cà-phê đặc sản; trao tặng quà cho 30 hộ nghèo, chính sách.