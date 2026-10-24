Quảng Trị: Khai mạc chuỗi các hoạt động 100 năm càphê Khe Sanh

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị tham quan các gian hàng và thưởng thức hương vị càphê Khe Sanh. (Ảnh: Tường Vi/TTXVN)

Tối 24/10, tại xã Khe Sanh, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị tổ chức khai mạc chuỗi các hoạt động theo dấu chân 100 năm càphê Khe Sanh với chủ đề “Càphê Khe Sanh-Hương vị Hòa bình." Đây là điểm nhấn đặc sắc trong khuôn khổ Lễ hội Vì Hòa bình năm 2026 của tỉnh Quảng Trị.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị Bùi Hoàng Phương nhấn mạnh kỷ niệm 100 năm cây càphê đến với Khe Sanh là dịp để tri ân quá khứ nhưng quan trọng hơn là để mở ra một tương lai mới.

Tỉnh Quảng Trị xác định 3 định hướng phát triển ngành hàng càphê Khe Sanh gồm, lấy chất lượng làm nền tảng và bản sắc và sự khác biệt làm lợi thế cạnh tranh từng bước xây dựng càphê Khe Sanh có vị thế trên trường quốc tế; đặt người trồng, người chế biến càphê vào vị trí trung tâm của chuỗi giá trị.

Đồng thời thúc đẩy kết nối phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp với văn hóa, lịch sử và du lịch biến những triền đồi càphê, những cánh đồng điện gió, những bản làng Vân Kiều, Pa Cô và các địa chỉ đỏ trên tuyến Đường 9 thành một hành trình trải nghiệm khác biệt, sâu sắc để thu hút du khách trong và ngoài nước.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị Bùi Hoàng Phương phát biểu khai mạc. (Ảnh: Tường Vi/TTXVN)

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bùi Hoàng Phương mong muốn các bạn trẻ của Quảng Trị nói chung và những người con của Khe Sanh nói riêng, tiếp nối tâm huyết và thành quả của những người đi trước, đưa càphê quê hương ngbafy càng vươn xa trên bản đồ thế giới, để những hạt càphê Khe Sanh mang theo hương vị núi rừng Trường Sơn, mang theo thông điệp hòa bình, tình hữu nghị và khát vọng vươn lên của Quảng Trị lan tỏa đến với bạn bè năm châu, mở ra tương lai hợp tác, phát triển và thịnh vượng.

Năm 1926, những cây càphê đầu tiên theo chân các đồn điền miền xuôi bén rễ trên đất bazan Khe Sanh, Quảng Trị. Một thế kỷ cây càphê thích nghi với sương núi, nắng gió Trường Sơn cũng là một thế kỷ gắn với bao bão tố, thăng trầm của vùng đất.

Từ những người công nhân thành lập Nông trường càphê năm 1978, đến đôi bàn tay cần cù, chịu thương chịu khó của đồng bào Vân Kiều, Pa Cô và bà con nông dân qua nhiều thế hệ.

Với sự bền bỉ, không chịu khuất phục trước nghịch cảnh của con người nơi đây đã hồi sinh màu xanh trên những vùng đất từng bị cày xới bởi bom đạn, biến những vạt đồi khô cằn thành những nương càphê Arabica trĩu quả.

Đến nay, càphê Khe Sanh đã trở thành một sản phẩm nông nghiệp đặc trưng, một thương hiệu có chỉ dẫn địa lý vững chắc và là nguồn sinh kế cốt lõi của hàng nghìn hộ dân tại các xã Hướng Phùng, Tân Lập, A Dơi. Nhiều sản phẩm đã đạt chứng nhận OCOP cao, đạt giải tại các cuộc thi càphê đặc sản và tự hào bước ra thị trường quốc tế.

Tiết mục văn nghệ trong chương trình khai mạc. (Ảnh: Tường Vi/TTXVN)

Chuỗi các hoạt động theo dấu chân 100 năm càphê Khe Sanh diễn ra từ ngày 24-26/10, với nhiều sự kiện đặc sắc như trưng bày, triển lãm “Ký ức 100 năm càphê Khe Sanh”; Hội thảo "Phát triển ngành hàng càphê đặc sản, càphê nông lâm kết hợp"; Hội thi "Nhà nông đua tài-càphê Khe Sanh"…

Đáng chú ý, trong đêm khai mạc, cùng với màn trình diễn pháo hoa đặc sắc, chương trình chính luận nghệ thuật “càphê Khe Sanh-Hương vị hòa bình” đã tái hiện hành trình một thế kỷ của cây càphê trên vùng đất Khe Sanh, từ dấu mốc khởi nguồn năm 1926, trải qua những năm tháng chiến tranh đến quá trình hồi sinh, phát triển và khẳng định thương hiệu càphê Arabica đặc trưng của địa phương.

Dịp này, Ban Tổ chức đã trao tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cho 3 tập thể, 5 cá nhân đóng góp vào sự phát triển ngành hàng càphê đặc sản; trao tặng quà cho 30 hộ nghèo, chính sách./.