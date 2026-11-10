Quảng Trị khắc phục sự cố đứt dây neo tàu chở hơn 60.000 tấn than

Bộ đội Biên phòng phối hợp với các đơn vị chức năng gia cố dây neo, kiểm tra và bảo đảm an toàn cho tàu hàng Seatrek tại cảng Hòn La giữa lúc gió mạnh, sóng lớn. (Ảnh: Bộ đội Biên phòng Quảng Trị)

Do ảnh hưởng của gió mạnh, sóng lớn trên vùng biển Quảng Trị, một tàu hàng quốc tịch Singapore chở hơn 60.000 tấn than cung cấp cho Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch đã gặp sự cố đứt dây neo trong quá trình neo đậu tại cảng. Lực lượng Bộ đội Biên phòng phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai biện pháp khắc phục, bảo đảm an toàn cho tàu và 21 thuyền viên.

Cụ thể, vào chiều 9/11, tàu Seatrek, quốc tịch Singapore, do ông Shaik Abdulsamad Abdul làm thuyền trưởng, gặp sự cố đứt hệ thống dây buộc tàu vào bờ tại khu vực cảng than Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch do ảnh hưởng của gió mạnh, sóng lớn.

Tàu Seatrek có 21 thuyền viên, vận chuyển 60.680 tấn than cung cấp cho Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch. Trước đó, tàu làm thủ tục nhập cảnh ngày 22/10 và đến 19 giờ ngày 5/11 cập cầu cảng để bốc dỡ hàng hóa.

Trong quá trình neo đậu, do thời tiết diễn biến bất lợi, gió mạnh và sóng lớn khiến hệ thống dây buộc tàu vào bờ ở khu vực giữa thân tàu bị đứt, chỉ còn dây neo tại mũi và lái. Sự cố tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn đối với tàu và các thuyền viên trong điều kiện biển động mạnh.

Ngay sau khi nắm được thông tin, Đồn Biên phòng Roòn (Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị) đã triển khai 5 cán bộ, chiến sĩ phối hợp với đại diện Cảng vụ Hàng hải Hòn La và lực lượng tại cảng than Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch khẩn trương gia cố hệ thống dây neo, bảo đảm an toàn cho tàu.

Theo báo cáo của cơ quan chức năng, các lực lượng đã khắc phục xong hệ thống dây neo bị sự cố. Tàu Seatrek tiếp tục duy trì hoạt động máy để bảo đảm an toàn trong quá trình neo đậu.

Cảng vụ Hàng hải Hòn La yêu cầu chủ tàu duy trì trạng thái neo đậu an toàn, theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, sóng gió để chủ động xử lý các tình huống phát sinh. Đồng thời, cơ quan chức năng đề nghị Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải khu vực II nắm tình hình, chuẩn bị phương án hỗ trợ khi cần thiết, bảo đảm an toàn cho tàu và thuyền viên.

Theo Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Trị, trong thời gian qua, vùng biển địa phương xuất hiện mưa rào rải rác, có nơi có dông, gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, biển động mạnh. Dự báo ngày và đêm 10/11, vùng biển Quảng Trị tiếp tục có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8; biển động. Trong các cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn đối với hoạt động hàng hải và khai thác thủy sản.

Trước tình hình trên, các lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết trên biển, duy trì thông tin liên lạc với các phương tiện, chủ động phương án ứng phó, cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xảy ra.

Các tàu thuyền đã được thông tin về diễn biến gió mạnh trên biển để chủ động triển khai biện pháp phòng tránh, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện./.