Quảng Trị khắc phục điểm sạt lở hơn 10.000 m3 đất đá trên Quốc lộ 9C

Tại Km30 Quốc lộ 9C thuộc xã Kim Ngân mưa lớn đã xảy ra sạt lở với chiều dài khoảng 150m, khối lượng đất đá ước tính 6.000m³, khiến người và phương tiện không thể lưu thông qua khu vực này. Ảnh: TTXVN phát

Trước đó, do mưa lớn từ đêm 9 đến sáng 10/11 đã khiến hơn 10.000 m3 đất đá từ mái taluy dương đổ xuống, vùi lấp toàn bộ nền, mặt đường, gây ách tắc giao thông hoàn toàn Quốc lộ 9C. Do khối lượng sạt lở lớn, điều kiện thi công khó khăn, dự kiến phải mất khoảng 3 ngày mới có thể khắc phục để thông xe. Sự cố khiến giao thông qua khu vực bị ách tắc hoàn toàn, ảnh hưởng đến việc đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân.

Ngay sau khi xảy ra sạt lở, các đơn vị chức năng đã triển khai lực lượng, phương tiện, máy móc để tổ chức khắc phục. Theo phương án thi công, hai mũi được bố trí tiếp cận vị trí sạt lở từ hai hướng, gồm một mũi từ đường Hồ Chí Minh nhánh Đông vào và một mũi từ đường Hồ Chí Minh nhánh Tây ra. Các đơn vị dự kiến tổ chức thi công liên tục ba ca nhằm đẩy nhanh tiến độ thu dọn đất đá, sớm khôi phục giao thông trên tuyến.

Đại diện lãnh đạo UBND xã Kim Ngân cho biết, hiện công tác khắc phục đang gặp nhiều khó khăn do khối lượng đất đá sạt lở lớn, phạm vi thi công hạn chế, không thể bố trí đồng thời nhiều phương tiện, thiết bị cơ giới. Theo đánh giá ban đầu, dự kiến cần khoảng 3 ngày để hoàn thành việc khắc phục, bảo đảm điều kiện thông xe. Trong thời gian này, người dân và các phương tiện cần theo dõi thông tin, hướng dẫn của lực lượng chức năng, không tự ý đi vào khu vực sạt lở để bảo đảm an toàn.

Tại Quảng Trị, không chỉ Quốc lộ 9C, mưa lớn trong những ngày qua còn gây hư hỏng nhiều công trình giao thông trên địa bàn tỉnh. Tại xã Cồn Tiên, một tràn qua đường và một cống qua đường bị xói lở, hư hỏng. Tại xã Tân Lập, tuyến đường nội thôn Phú Hòa bị sạt lở mái taluy âm, ăn sâu vào nền đường khoảng 5 m, tạo hàm ếch sâu khoảng 1 m. Cống cầu tràn thôn Bù Vây cũng bị xói lở, làm rỗng nền móng trên chiều dài khoảng 5 m, sâu khoảng 2,5 m, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn đối với người và phương tiện qua lại.

Bên cạnh tình trạng sạt lở, nước lũ dâng cao tiếp tục gây ngập nhiều tuyến giao thông, ngầm tràn tại các địa phương. Trên Quốc lộ 15D, đoạn qua xã La Lay, cầu tràn ĐaKrông tại Km0+307 ngập khoảng 1 m, gây tắc giao thông. Trên Quốc lộ 9B, các ngầm tràn tại Km14, Km23 và Km25 ngập từ 30 - 50 cm. Đặc biệt, cầu tràn Ba Lòng trên tuyến đường tỉnh 588a ngập sâu khoảng 4 m.

Tại xã ĐaKrông, 6 điểm ngầm tràn bị ngập sâu từ 2 - 2,5 m. Xã Ba Lòng ghi nhận 6 điểm ngập, trong đó cầu Tà Lang ngập khoảng 2,3 m, cầu Thù Lụ và cầu Khe Vò ngập khoảng 1,7 m. Các xã Kim Ngân, Lìa, Tà Rụt và A Dơi cũng có nhiều ngầm tràn bị ngập, khiến giao thông tại một số khu vực bị chia cắt. Riêng tại xã Khe Sanh, nước đã rút, giao thông trở lại bình thường.

Mưa lũ còn ảnh hưởng đến nhiều khu dân cư vùng trũng thấp. Tại xã Triệu Phong, tuyến đường vào thôn Thượng Phước ngập khoảng 0,5 m, gây chia cắt giao thông với hai khu vực dân cư, khoảng 250 hộ. Tại xã Hiếu Giang, mưa lũ gây ngập cục bộ tại 9 thôn, ảnh hưởng đến 289 hộ dân; khoảng 16,35 km đường giao thông bị ngập, gây khó khăn cho việc đi lại. Chính quyền địa phương đã tổ chức sơ tán 30 người thuộc nhóm yếu thế đến nơi an toàn.

Mưa lớn gây sạt lở đất đá khu vực đường giao thông ở một số địa bàn biên giới tỉnh Quảng Trị. Ảnh: TTXVN phát

Theo thống kê ban đầu, mưa lũ khiến 2 nhà dân tại các xã Bến Hải và A Dơi bị tốc mái; diện tích nuôi tôm của 6 hộ dân tại xã Bến Hải bị ngập; khoảng 2.400 m2 bạt trải mái hồ nuôi tôm tại xã Cửa Việt bị rách. Tại xã Hiếu Giang, khoảng 5 ha hoa màu bị ngập úng, 2 tấn gỗ tràm đang khai thác bị nước cuốn trôi.

Mưa lũ cũng làm hư hỏng, tốc mái nhà để xe tại 4 điểm trường thuộc các xã Cửa Việt và Kim Ngân; một số điểm trường tại xã Hiếu Giang bị ngập cục bộ, ảnh hưởng đến hoạt động dạy và học. Tuyến đê biển Vĩnh Thái, đoạn giữa hai thôn Vĩnh Thái và Tân Mỹ, tiếp tục bị xói lở.

Đến 14 giờ ngày 10/11, lũ trên sông Thạch Hãn tại trạm Thạch Hãn đạt đỉnh 4,69 m, trên báo động 2 là 0,19 m, sau đó xuống chậm. Lũ trên các sông khác cũng đang giảm. Dự báo trong 24 giờ tiếp theo, lũ trên các sông tiếp tục xuống dưới mức báo động 1.

Trước tình hình trên, các địa phương, đơn vị chức năng tỉnh Quảng Trị đang tập trung khắc phục các điểm sạt lở, hư hỏng công trình giao thông, đồng thời bố trí lực lượng cảnh giới, rào chắn, phân luồng tại các tuyến đường bị ngập, chia cắt. Lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai, công an, dân quân và các lực lượng tại chỗ được huy động, sẵn sàng hỗ trợ người dân tại những khu vực nguy hiểm.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Trị tiếp tục chỉ đạo các địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, rà soát những khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập sâu; kiểm tra an toàn các công trình giao thông, hồ, đập và chủ động triển khai phương án ứng phó. Các đơn vị chức năng tiếp tục thống kê thiệt hại, tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ, sớm khôi phục giao thông, ổn định đời sống và sản xuất của người dân.