Quảng Trị kêu gọi doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư vào các lĩnh vực tiềm năng

Dự án Khu bến cảng Mỹ Thủy. (Ảnh: Cổng Thông tin điện tử tỉnh Quảng Trị)

Ngày 21/10, tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam ở Tokyo, tỉnh Quảng Trị phối hợp với Đại sứ quán tổ chức Hội nghị “Gặp gỡ Quảng Trị-Nhật Bản," nhằm giới thiệu tiềm năng, lợi thế và thúc đẩy kết nối với các tổ chức, doanh nghiệp, nhà đầu tư Nhật Bản.

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Chiến Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Trị, khẳng định tỉnh mong muốn trở thành điểm đến của các dự án có giá trị và những mối quan hệ hợp tác lâu dài, cùng có lợi.

Hội nghị là dịp để địa phương giới thiệu tiềm năng, định hướng phát triển và lắng nghe đề xuất của các đối tác Nhật Bản.

Ông Nguyễn Chiến Thắng cho biết sau khi hợp nhất hai tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị từ ngày 1/7/2025, tỉnh Quảng Trị có không gian phát triển rộng hơn, nguồn lực đa dạng hơn. Nằm trên trục giao thông Bắc-Nam và Hành lang kinh tế Đông-Tây, địa phương có lợi thế kết nối với Lào, Thái Lan và các nước trong Tiểu vùng sông Mekong.

Với định hướng “vươn Đông, tỏa Tây," Quảng Trị tập trung phát huy tiềm năng kinh tế biển, hệ thống cảng biển, hạ tầng giao thông và các cửa khẩu. Các dự án Cảng hàng không Quảng Trị và Khu bến cảng nước sâu Mỹ Thủy được kỳ vọng tạo động lực phát triển logistics, thương mại và công nghiệp.

Tỉnh mong muốn tăng cường hợp tác với Nhật Bản trong các lĩnh vực năng lượng xanh; hạ tầng, logistics và thương mại; công nghiệp chế biến, chế tạo, nông nghiệp công nghệ cao; du lịch, văn hóa và phát triển nguồn nhân lực.

Nhật Bản hiện là một trong những đối tác quan trọng của tỉnh, với hai dự án có sự tham gia của doanh nghiệp Nhật Bản, tổng vốn đăng ký gần 90 triệu USD, trong đó có Khu công nghiệp Quảng Trị (QTIP) với sự tham gia của Tập đoàn Sumitomo. Quan hệ hữu nghị với tỉnh Yamanashi, được thiết lập tháng 9/2023, cũng tạo nền tảng thúc đẩy hợp tác địa phương.

Phát biểu tại hội nghị, Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Phạm Quang Hiệu nhấn mạnh quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nhật Bản tạo điều kiện thuận lợi để các địa phương và doanh nghiệp mở rộng hợp tác. Việt Nam mong muốn nâng cao chất lượng đầu tư, gắn với chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực, chuyển đổi xanh và chuyển đổi số.

Đại sứ đề xuất 3 hướng ưu tiên trong hợp tác giữa Quảng Trị và các đối tác Nhật Bản, gồm đầu tư sản xuất và phát triển chuỗi cung ứng; năng lượng sạch và logistics; du lịch và phát triển nguồn nhân lực. Đại sứ quán sẽ tiếp tục hỗ trợ kết nối đối tác, cung cấp thông tin và thúc đẩy các đề xuất hợp tác cụ thể.

Đại diện Phòng Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản (JCCI), ông Matsuoka Tetsuya, Tổng thư ký Ủy ban Kinh tế khu vực Mekong-Nhật Bản, cho biết doanh nghiệp Nhật Bản quan tâm đến nguồn nhân lực chất lượng cao của Việt Nam trong lĩnh vực công nghệ thông tin và kỹ thuật.

Đánh giá Quảng Trị có tiềm năng trở thành đầu mối logistics kết nối miền Trung Việt Nam với Lào và Thái Lan, ông nhấn mạnh sự quan tâm của giới kinh tế Nhật Bản đối với phát triển khu công nghiệp và năng lượng tái tạo tại tỉnh. JCCI sẵn sàng hỗ trợ kết nối doanh nghiệp hai nước.

Bà Tsujita Mayuko, đại diện Tập đoàn Sumitomo, cho biết Quảng Trị có 3 lợi thế nổi bật gồm vị trí chiến lược về logistics, khả năng tiếp nhận nhiều ngành nghề và chi phí lao động cạnh tranh. QTIP, dự án có sự tham gia của Sumitomo, VSIP và AMATA, đang chào thuê 97 ha đất thuộc giai đoạn 1 và đã thu hút 5 doanh nghiệp; đồng thời kỳ vọng tiếp tục đón các doanh nghiệp sản xuất quốc tế.

Tại phiên hỏi đáp, các doanh nghiệp Nhật Bản tìm hiểu cơ chế, chính sách hỗ trợ nhà đầu tư nước ngoài và nhu cầu hợp tác của tỉnh; các vấn đề được lãnh đạo tỉnh và đại diện cơ quan chức năng trao đổi, giải đáp.

Bế mạc hội nghị, ông Nguyễn Chiến Thắng nhấn mạnh hiệu quả xúc tiến đầu tư cần được thể hiện bằng kết quả hợp tác thực chất, mang lại lợi ích cho địa phương, doanh nghiệp và người dân.

Tỉnh Quảng Trị sẽ tiếp tục cải cách hành chính, nâng cao tính minh bạch, tháo gỡ khó khăn trong phạm vi thẩm quyền và theo dõi các đề xuất của nhà đầu tư, hướng tới chuyển những kết nối tại Tokyo thành các chuyến khảo sát và dự án cụ thể./.