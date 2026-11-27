Từ lợi thế địa phương đến danh mục cơ hội đầu tư cụ thể

Sau mở rộng không gian phát triển, Quảng Trị đang đứng trước những cơ hội mới để tái định hình cấu trúc kinh tế, phát huy lợi thế liên kết vùng và nâng cao vị thế trong mạng lưới giao thương khu vực. Với hệ thống cửa khẩu quốc tế, cảng biển, các khu kinh tế, khu công nghiệp, sân bay và những hành lang giao thông chiến lược, địa phương có điều kiện phát triển đồng thời các ngành công nghiệp, năng lượng, logistics, thương mại và du lịch.

Trên cơ sở định hướng Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2050, ngày 13/11/2026, UBND tỉnh Quảng Trị ban hành Quyết định số 4950/QĐ-UBND phê duyệt Danh mục 103 dự án ưu tiên kêu gọi đầu tư giai đoạn 2026–2030. Danh mục được phân thành 7 lĩnh vực: năng lượng (2 dự án); logistics (3 dự án); du lịch, dịch vụ và thương mại (38 dự án); nông nghiệp xanh, nông nghiệp công nghệ cao (7 dự án); công nghiệp, khu/cụm công nghiệp và hạ tầng sản xuất (32 dự án); đô thị, nhà ở thương mại (16 dự án); y tế, chăm sóc sức khỏe và nghỉ dưỡng y tế (5 dự án).

Cơ cấu này phản ánh định hướng thu hút đầu tư có trọng tâm, vừa phát triển các ngành sản xuất, dịch vụ có khả năng tạo giá trị gia tăng, vừa chú trọng hoàn thiện hạ tầng kinh tế và xã hội. Đặc biệt, các dự án được xác định cụ thể về địa điểm, quy mô, mục tiêu đầu tư, hiện trạng sử dụng đất, khả năng kết nối giao thông và hình thức lựa chọn nhà đầu tư. Qua đó, doanh nghiệp có thêm cơ sở để tiếp cận, nghiên cứu và đánh giá khả năng triển khai dự án thay vì chỉ dừng lại ở việc tìm hiểu tiềm năng chung của địa phương.

Điểm nhấn nổi bật trong danh mục là sự kết hợp giữa các dự án hạ tầng quy mô lớn có tính chất dẫn dắt với những dự án sản xuất, kinh doanh cụ thể, tạo thành các mắt xích liên kết trong chuỗi giá trị kinh tế.

Trong lĩnh vực công nghiệp, Quảng Trị đang mở rộng quỹ đất và không gian đón các nhà đầu tư sản xuất. Với 32 dự án, đây là một trong hai nhóm lĩnh vực có số lượng dự án lớn nhất. Đáng chú ý là các dự án đầu tư, kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Bang (350 ha), Khu công nghiệp Triệu Phong (400 ha), Khu công nghiệp Tây Bắc Quán Hàu (262 ha), Khu công nghiệp công nghệ cao phường Nam Đông Hà (230 ha) và Khu công nghiệp cửa ngõ phía Tây Khu kinh tế Hòn La (102 ha).

Cùng với đó, các dự án hạ tầng cụm công nghiệp tại Bến Quan, Bến Quán, Quảng Long, Cam Hiếu 3, Dốc Son và nhiều địa bàn khác góp phần mở rộng không gian sản xuất, khai thác lợi thế vùng nguyên liệu và tạo điều kiện thu hút doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Đáng chú ý, tỉnh không chỉ kêu gọi đầu tư xây dựng hạ tầng khu, cụm công nghiệp mà còn xác định những ngành sản xuất cụ thể như linh kiện điện tử, bảng mạch điện tử, thiết bị công nghệ cao; linh kiện, phụ tùng ô tô; phương tiện giao thông điện; thiết bị điện gia dụng thông minh; cơ khí chế tạo; chế biến gỗ và sản phẩm xuất khẩu. Đây là định hướng quan trọng nhằm từng bước hình thành hệ sinh thái công nghiệp có tính liên kết, gia tăng tỷ lệ chế biến sâu và nâng cao giá trị sản xuất.

Du lịch, dịch vụ và thương mại tiếp tục là không gian đầu tư giàu tiềm năng, với 38 dự án được đưa vào danh mục. Từ lợi thế Di sản thiên nhiên thế giới Phong Nha – Kẻ Bàng đến cảnh quan biển, rừng, hang động và các giá trị văn hóa, lịch sử, Quảng Trị hướng đến phát triển đa dạng sản phẩm du lịch, nâng cao chất lượng dịch vụ và kéo dài thời gian lưu trú của du khách.

Một số dự án đáng chú ý gồm Khu phức hợp nghỉ dưỡng, giải trí kết hợp sân golf Chà Nòi (250 ha); Khu du lịch – dịch vụ Mũi Trèo – Rú Bàu (198,89 ha); Khu du lịch sinh thái thác Ba Vòi (170 ha); Khu du lịch sinh thái Brai – Tà Puồng (120 ha); các dự án du lịch tại Tân Hóa, Vân Đình Phong Nha, Hung Trâu và khu vực Khe Lấp.

Mỗi dự án mở ra một hướng phát triển sản phẩm riêng, từ nghỉ dưỡng cao cấp, thể thao golf, du lịch sinh thái biển, khám phá hang động, du lịch mạo hiểm đến trải nghiệm văn hóa cộng đồng. Đây là cơ hội dành cho các tập đoàn du lịch, nhà đầu tư khách sạn – nghỉ dưỡng, doanh nghiệp lữ hành và những đơn vị có kinh nghiệm phát triển sản phẩm du lịch đặc thù.

Logistics và năng lượng là những lĩnh vực tạo nền tảng cho các ngành kinh tế khác phát triển. Ba dự án logistics gồm Trung tâm Logistics Bến Quan (100 ha), Trung tâm Dịch vụ logistics phường Nam Đông Hà (27,69 ha) và Khu dịch vụ logistics phường Ba Đồn (3,48 ha). Trong đó, Trung tâm Logistics Bến Quan có định hướng gắn kết vùng sản xuất nông, lâm nghiệp, công nghiệp với hoạt động bảo quản, vận chuyển và phân phối hàng hóa; có khả năng kết nối đường Hồ Chí Minh nhánh Đông và nút giao cao tốc Bắc – Nam.

Ở lĩnh vực năng lượng, Dự án Nhà máy điện tua-bin khí hỗn hợp Quảng Trị tại Khu kinh tế Đông Nam, công suất dự kiến 340 MW, cùng Dự án xử lý chất thải rắn bằng công nghệ đốt rác phát điện tại xã Nam Trạch, công suất xử lý 600 tấn/ngày và phát điện 15 MW, thể hiện định hướng kết hợp phát triển hạ tầng năng lượng với giải quyết các yêu cầu về môi trường.

Thác Tà Puồng, xã Hướng Lập, tỉnh Quảng Trị - Vẻ đẹp kì bí được thiên nhiên ban tặng, là địa chỉ hấp dẫn cho các nhà đầu tư trong lĩnh vực du lịch sinh thái...

Bên cạnh các lĩnh vực trên, tỉnh ưu tiên 7 dự án nông nghiệp xanh, nông nghiệp công nghệ cao, tập trung vào sản xuất lúa hữu cơ, cà phê Khe Sanh, hồ tiêu hữu cơ, phát triển vùng nguyên liệu và chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản. Cùng với 16 dự án đô thị, nhà ở thương mại và 5 dự án y tế, chăm sóc sức khỏe, nghỉ dưỡng y tế, danh mục góp phần định hình một cấu trúc kinh tế đa ngành, bổ trợ lẫn nhau.

Chủ động chuẩn bị điều kiện, đồng hành cùng nhà đầu tư

Trong bối cảnh các địa phương ngày càng cạnh tranh trong thu hút nguồn vốn, việc công bố danh mục dự án chỉ là bước khởi đầu. Sức hấp dẫn của môi trường đầu tư còn phụ thuộc vào chất lượng thông tin, mức độ sẵn sàng của địa điểm, khả năng tiếp cận hạ tầng và hiệu quả hỗ trợ doanh nghiệp trong suốt quá trình nghiên cứu, triển khai dự án.

Nhận thức rõ yêu cầu đó, Quyết định số 4950/QĐ-UBND đã xác định cụ thể trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong tổ chức thực hiện. Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh được giao làm đầu mối công bố, quảng bá danh mục; hoàn thiện dữ liệu và ấn phẩm xúc tiến đầu tư dưới dạng số hóa, bản in; tiếp nhận thông tin, hướng dẫn và hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư khảo sát địa điểm, đề xuất dự án. Đồng thời, Trung tâm theo dõi, tổng hợp kết quả vận động thu hút đầu tư và định kỳ rà soát, cập nhật danh mục phù hợp thực tiễn.

Các sở, ban, ngành và chính quyền địa phương có trách nhiệm công khai thông tin quy hoạch, hiện trạng mặt bằng, hạ tầng kết nối và tình trạng pháp lý của dự án; phối hợp xử lý các thủ tục liên quan đến đầu tư, đất đai, xây dựng, môi trường và giải phóng mặt bằng. Sở Tài chính cùng các đơn vị liên quan tham mưu bố trí kinh phí xúc tiến đầu tư, rà soát và đề xuất chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư theo quy định.

Định hướng này cho thấy tỉnh đang từng bước chuyển hoạt động xúc tiến đầu tư từ quảng bá tiềm năng sang tiếp cận theo từng dự án, từng nhóm nhà đầu tư và từng nhu cầu hợp tác cụ thể. Nhà đầu tư không chỉ được cung cấp thông tin về cơ hội kinh doanh mà còn có đầu mối kết nối để tìm hiểu địa điểm, khảo sát thực địa và trao đổi với các cơ quan chuyên môn về điều kiện triển khai.

Danh mục 103 dự án ưu tiên kêu gọi đầu tư giai đoạn 2026–2030 là một bước cụ thể hóa định hướng phát triển của Quảng Trị trong giai đoạn mới. Từ các khu công nghiệp quy mô lớn, trung tâm logistics, tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng đến những dự án nông nghiệp công nghệ cao, đô thị và y tế, tỉnh đang mở ra nhiều không gian hợp tác cho cộng đồng doanh nghiệp trong nước và quốc tế.

Quảng Trị hướng đến thu hút các nhà đầu tư có năng lực tài chính, kinh nghiệm quản trị, công nghệ tiên tiến và chiến lược phát triển dài hạn; ưu tiên các dự án có giá trị gia tăng cao, sử dụng hiệu quả tài nguyên, thân thiện với môi trường, tạo việc làm và đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế - xã hội.

Với tinh thần chủ động chuẩn bị cơ hội, minh bạch thông tin và tăng cường đồng hành cùng doanh nghiệp, Quảng Trị mong muốn kết nối với những đối tác có tầm nhìn, cùng khai thác hiệu quả tiềm năng và kiến tạo những giá trị phát triển bền vững.