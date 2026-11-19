Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Phạm Thị Hân; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Trần Huy chủ trì điều hành kỳ họp.

Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang phát biểu khai mạc kỳ họp. Ảnh: Khánh Trinh

Trình bày tại kỳ họp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị Hoàng Nam cho biết nguyên tắc và dự kiến Kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách Trung ương được cân đối bố trí đủ theo nhu cầu chuyển tiếp, hoàn thành các dự án thực hiện trong giai đoạn 2021 - 2025 sang giai đoạn 2026 - 2030; đồng thời tập trung phát triển hạ tầng, trọng tâm là giao thông tạo động lực cho tăng trưởng: ưu tiên đầu tư các tuyến giao thông chiến lược như Quốc lộ 9, đường kết nối cảng Hòn La, các trục giao thông Đông - Tây, đường ven biển. Qua đó, tăng cường kết nối các khu vực động lực, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế và tạo dư địa thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của tỉnh; đầu tư hạ tầng nông nghiệp, đê điều, hồ đập và phòng chống thiên tai, ưu tiên các công trình cấp nước sạch nông thôn, sửa chữa các hồ chứa nước có nguy cơ mất an toàn, hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp; thực hiện các nhiệm vụ an ninh quốc phòng…

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã tập trung xem xét các nội dung được trình liên quan đến kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2026 - 2030.

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh trình bày báo cáo thẩm tra về dự kiến Kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách Trung ương. Ảnh: Khánh Trinh

Theo báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, việc phân kỳ đầu tư hợp lý bảo đảm tính kết nối hiệu quả, phù hợp khả năng nguồn lực; chủ động lồng ghép, huy động tối đa nguồn vốn ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác để đầu tư đồng bộ, kịp thời, bảo đảm liên kết vùng và phù hợp với quy hoạch; phát huy tối đa hiệu quả sau đầu tư, khai thác tiềm năng, lợi thế các dư địa phát triển của tỉnh mới sau sáp nhập, từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng địa phương và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội.

Đối với Dự án trọng điểm liên vùng do tỉnh đề xuất, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh tiếp tục bám sát, phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính và các bộ, ngành Trung ương để rà soát, cân đối nguồn vốn, sớm báo cáo Chính phủ xem xét, quyết định.

Sau khi thảo luận và xem xét kỹ lưỡng, HĐND tỉnh đã biểu quyết thông qua nghị quyết cho ý kiến về dự kiến Kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2026 - 2030 tỉnh Quảng Trị, bao gồm 1 dự án trọng điểm, liên vùng của tỉnh với tổng số vốn nhu cầu là 8.054 tỷ đồng; các dự án theo ngành, lĩnh vực và ODA là hơn 6.519 tỷ đồng (hơn 5.567 tỷ đồng vốn trong nước; hơn 951 tỷ đồng vốn nước ngoài).

Quang cảnh kỳ họp. Ảnh: Khánh Trinh

Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị Nguyễn Đăng Quang đề nghị UBND tỉnh khẩn trương tiếp thu ý kiến của HĐND tỉnh, hoàn thiện hồ sơ, thủ tục liên quan đến kế hoạch đầu tư công trung hạn; chủ động phối hợp với các cơ quan Trung ương trong quá trình triển khai thực hiện. Đồng thời, tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, các công trình, dự án trọng điểm.