Quảng Trị: Hướng dẫn tàu cá thực hiện đúng quy trình cập, rời Cảng cá Nhật Lệ mới

Tàu cá của ngư dân đang neo đậu trên sông Nhật Lệ, phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị

Được biết, kể từ ngày 15/9/2026, Cảng cá Nhật Lệ cũ tại TDP Phú Thượng đã chính thức đóng cửa. Toàn bộ hoạt động di dời, chuyển sang vị trí mới tại Cảng cá Nhật Lệ ở TDP Bảo Ninh 3, phường Đồng Hới.

Nhằm đảm bảo hoạt động khai thác hải sản diễn ra an toàn, thông suốt và tuân thủ nghiêm các quy định chống khai thác hải sản bất hợp pháp (IUU), vừa qua Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh có Công văn số 8407/SNNMT-BQLCC&ĐKTC đề nghị các đơn vị, địa phương phối hợp hướng dẫn ngư dân cập Cảng cá Nhật Lệ mới.

Để giai đoạn chuyển tiếp diễn ra thuận lợi, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Trị đề nghị Ban Quản lý Cảng cá, Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư cùng chính quyền các địa phương ven biển đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn chủ tàu, thuyền trưởng thực hiện đúng quy trình cập, rời cảng.

Mặt khác, Ngư dân cần chú ý khai báo sản lượng, nộp nhật ký khai thác và hoàn tất các thủ tục xác nhận, truy xuất nguồn gốc thủy sản theo quy định.

Bên cạnh đó, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị phối hợp chặt chẽ với Văn phòng IUU tăng cường tuần tra, kiểm soát nghiêm ngặt. Quyết liệt ngăn chặn, xử lý tình trạng tàu cá cập bến chui, bốc dỡ thủy sản tại các bến cóc, điểm tập kết tự phát hay khu vực chợ Đồng Hới. Các trường hợp mất kết nối thiết bị giám sát hành trình (VMS) hoặc vi phạm quy định khai thác sẽ bị kiểm tra, xử lý nghiêm minh.