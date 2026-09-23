Quảng Trị hợp tác với Tập đoàn Quế Lâm phát triển các mô hình nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn

Phối cảnh mô hình kinh tế tuần hoàn 4F của dự án Quế Lâm

Được biết, tỉnh Quảng Trị và Tập đoàn Quế Lâm đã có thoả thuận hợp tác giai đoạn 2026 – 2030 nhằm phát triển và xây dựng các mô hình nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn gắn với liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương.

Hiện có 29/78 xã, phường trên địa bàn tỉnh ký kết biên bản hợp tác với Tập đoàn Quế Lâm; trong đó 9 địa phương đã triển khai các nội dung hợp tác với 65 hộ tham gia. Các mô hình bước đầu tập trung vào chăn nuôi an toàn sinh học, trồng trọt theo hướng hữu cơ và tận dụng phụ phẩm nông nghiệp.

Tính đến giai đoạn hiện nay, toàn tỉnh Quảng Trị có 51 hộ chăn nuôi lợn với tổng đàn 909 con, 5 hộ nuôi gà với 900 con, 5 hộ trồng trọt hữu cơ với diện tích lúa, vú sữa tím và cam; cùng các mô hình nuôi bò vàng tại xã Vĩnh Thủy.

Được biết, các cơ quan chuyên môn phối hợp triển khai mô hình xử lý rơm rạ sau thu hoạch bằng chế phẩm sinh học trên 120 ha tại 5 xã, năng suất đạt 50 - 55 tạ/ha, cao hơn sản xuất đại trà từ 03 - 05 tạ/ha. Mô hình sản xuất 0,5 ha lúa DT39 theo quy trình hữu cơ tại xã Lệ Ninh cũng cho hiệu quả kinh tế cao hơn sản xuất thông thường từ 03 - 04 triệu đồng/ha.

Ngoài ra, cùng với xây dựng mô hình, công tác đào tạo, tuyên truyền và chuyển giao kỹ thuật được chú trọng. Hiện nay có 144 hộ nông dân được đào tạo kiến thức về nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn; 39/78 xã, phường tổ chức tham quan, học tập kinh nghiệm tại Tập đoàn Quế Lâm.

Bên cạnh những kết quả đạt được bước đầu nêu trên, tỉnh Quảng Trị cũng gặp những khó khăn và thách thức khi phát triển và xây dựng các mô hình nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn gắn với liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm như sản xuất hữu cơ, tuần hoàn vẫn còn nhỏ lẻ, phân tán, thị trường tiêu thụ chưa ổn định và tỷ lệ hộ sau đào tạo tham gia mô hình chưa cao…

Trong thời gian tới, tỉnh Quảng Trị sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, lựa chọn mô hình phù hợp, mở rộng quy mô, hình thành vùng sản xuất tập trung, đồng thời tăng cường phối hợp giữa địa phương, hợp tác xã, người dân và doanh nghiệp để từng bước xây dựng chuỗi liên kết ổn định, nâng cao giá trị nông sản.