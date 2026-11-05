Quảng Trị hợp tác với Hanoitourist phát triển sản phẩm, liên kết điểm đến và dịch vụ du lịch

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị Bùi Hoàng Phương (bên phải) và Chủ tịch Hội đồng thành viên Hanoitourist Nguyễn Văn Dũng ký bản ghi nhớ hợp tác du lịch (Ảnh: HG)

Đến dự có Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị Bùi Hoàng Phương và đại diện lãnh đạo tỉnh, các ngành trong tỉnh; Chủ tịch Hội đồng thành viên Hanoitourist Nguyễn Văn Dũng và các thành viên lãnh đạo Tổng công ty.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Bùi Hoàng Phương nêu rõ, Quảng Trị xác định tập trung phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn gắn với lợi ích cộng đồng và phát triển bền vững, là một trong 4 trụ cột phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh. Quảng Trị là đơn vị đăng cai Năm Du lịch quốc gia 2027 và sẽ tổ chức Tuần Văn hóa-Du lịch với chủ đề “Rực rỡ miền kỳ quan - Linh thiêng vùng đất lửa” gồm nhiều sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch hấp dẫn, độc đáo từ 24/11.

Thành phố Hà Nội và tỉnh Quảng Bình, tỉnh Quảng Trị có mối quan hệ hợp tác chiến lược, thắm tình và bền chặt trong suốt thời gian qua và được tiếp tục khẳng định, nâng tầm sau khi hình thành tỉnh Quảng Trị mới.

Thành phố Hà Nội đã quan tâm hỗ trợ tỉnh trong việc phát triển kinh tế, công tác an sinh xã hội với những việc làm cụ thể, hiệu quả cao, trong đó có lĩnh vực phát triển du lịch. Vì vậy, việc ký kết hợp tác với Hanoitourist - một trong những doanh nghiệp du lịch hàng đầu Việt Nam là điều kiện, sự hỗ trợ tốt cho việc thúc đẩy phát triển du lịch Quảng Trị trong thời gian tới.

Sau khi trao đổi, hai bên thống nhất ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2026-2030 với trọng tâm hợp tác hướng vào việc hình thành chuỗi sản phẩm hoàn chỉnh có khả năng thương mại hóa, có đơn vị vận hành, tiêu chuẩn chất lượng và đầu ra thị trường ổn định, hạn chế các hoạt động đơn lẻ, hình thức.

Các đại biểu tham dự buổi làm việc giữa Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị và Hanoitourist. (Ảnh: HG)

Cụ thể, kết nối lợi thế điểm đến của Quảng Trị với năng lực thị trường và hệ sinh thái dịch vụ của Hanoitourist Corporation; ưu tiên các nhóm sản phẩm gắn với hòa bình-lịch sử, di sản-thiên nhiên, biển, đảo-nghỉ dưỡng, MICE-sự kiện, ẩm thực, du lịch xanh và các hành trình liên vùng.

Phối hợp chuẩn bị và tham gia, tài trợ các chương trình thuộc Năm Du lịch quốc gia - Quảng Trị 2027 sau khi Đề án được cấp có thẩm quyền phê duyệt và Tuần Văn hóa-Du lịch Quảng Trị bảo đảm các hoạt động quảng bá gắn với sản phẩm cụ thể, khả năng đón khách và hiệu quả thị trường; đào tạo nguồn nhân lực, chuyển đổi số trong du lịch…

Tạo cơ sở để hai bên rà soát, xử lý và đề xuất phương án đối với các dự án, cơ sở du lịch có sự tham gia của Hanoitourist Corporation tại Quảng Trị; trong đó, trọng tâm là dự án khách sạn 5 sao tại phường Đồng Hới. Mục tiêu trước mắt là phối hợp rà soát đầy đủ tình trạng pháp lý, đầu tư, đất đai, xây dựng, tài sản, tài chính và hiện trạng kỹ thuật để xác định phương án có thể triển khai, ưu tiên tiếp tục triển khai thực hiện, sớm hoàn thành và đưa dự án này vào hoạt động, tránh lãng phí nguồn lực.