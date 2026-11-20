Buổi làm việc giữa Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị với Bộ Khoa học và Công nghệ về hỗ trợ, phối hợp chuyển đổi số cấp xã (Ảnh: HG)

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Khoa học và Công nghệ Phạm Đức Long cho biết, trong chuyển đổi số cấp xã sẽ tập trung giải quyết 29 bài toán nghiệp vụ được Bộ khảo sát từ thực tế, lấy cán bộ xã làm trung tâm, lấy hiệu quả giải quyết công việc và sự hài lòng của người dân làm thước đo.

Các xã được lựa chọn bài toán phù hợp với nhu cầu, đồng thời tận dụng, kết nối những nền tảng công nghệ hiện có.

Về đào tạo nhân lực, Bộ đã khảo sát công việc tại 10 xã để xây dựng chương trình tập huấn sát với nhiệm vụ hằng ngày của cán bộ; khóa đầu tiên được tổ chức cho 22 cán bộ thuộc 10 xã tại một địa phương.

Đối với hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ và vừa, Bộ đã xây dựng bộ 12 giải pháp chuyển đổi số, phối hợp triển khai và đo lường hiệu quả thực tế. Thứ trưởng Phạm Đức Long mong muốn Quảng Trị tiên phong thực hiện cả 3 nội dung, tạo chuyển biến thực chất trong hoạt động của chính quyền cơ sở và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế địa phương.

Theo Thứ trưởng Phạm Đức Long, cách tiếp cận lần này là đi từ nhu cầu thực tế, xác định rõ vấn đề cần giải quyết, thay vì giới thiệu các sản phẩm, phân hệ công nghệ riêng lẻ như trước đây. Mô hình chuyển đổi số cấp xã sẽ xây dựng chương trình đào tạo gồm 13 kỹ năng, chia thành 4 nhóm: tham mưu, điều hành; kỹ thuật và an toàn thông tin; hỗ trợ người dân và cộng đồng; xử lý thủ tục hành chính và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI).

Lãnh đạo 2 đơn vị ký kế hoạch phối hợp, hỗ trợ chuyển đổi số cấp xã. (Ảnh: HG)

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị Bùi Hoàng Phương cho biết, chuyển đổi số ở cơ sở hiện còn nhiều khó khăn về nhân lực, trang thiết bị, nền tảng và cơ sở dữ liệu. Khoảng cách giữa ứng dụng công nghệ với hiệu quả thực tế mang lại cho người dân vẫn còn.

Vì vậy, tỉnh xác định chuyển đổi số phải xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, tập trung vào 3 việc: bố trí nhân lực hỗ trợ sửa chữa, khắc phục sự cố hệ thống công nghệ; hướng dẫn cán bộ cơ sở sử dụng các nền tảng số; tư vấn, lựa chọn giải pháp công nghệ phù hợp để giải quyết những bài toán cụ thể tại địa phương.

Trên cơ sở buổi làm việc và ký kết kế hoạch phối hợp, hỗ trợ, đồng chí Bùi Hoàng Phương giao Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị phối hợp Học viện Công nghệ bưu chính viễn thông xây dựng chương trình đào tạo cán bộ cấp xã, chú trọng thực hành; kết quả phải được đánh giá bằng năng lực thực hiện nhiệm vụ.

Đối với chuyển đổi số hộ kinh doanh, tỉnh Quảng Trị đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ hỗ trợ các giải pháp thiết thực như quản lý bán hàng, kế toán, hóa đơn điện tử và thanh toán không dùng tiền mặt. Mục tiêu đặt ra là đến hết quý II/2027, khoảng 1.500 cửa hàng, hộ kinh doanh được hỗ trợ chuyển đổi số, trong đó tối thiểu 50% được cài đặt các nền tảng, phần mềm số phù hợp.