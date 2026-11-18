Ngày 17/11, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) và UBND tỉnh Quảng Trị ký thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026-2030, tập trung phát triển hạ tầng bưu chính, logistics, chuyển đổi số và thương mại điện tử.

Một trong những nội dung trọng tâm là phát triển dịch vụ logistics và chuyển phát xuyên biên giới. Hai bên sẽ nghiên cứu triển khai các điểm dịch vụ logistics tại cửa khẩu Lao Bảo, La Lay, Cha Lo và những khu vực có nhu cầu thực tế.

Ký kết thỏa thuận hợp tác giữa UBND tỉnh Quảng Trị với Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam giai đoạn 2026 - 2030.

Các điểm này dự kiến đảm nhiệm việc tiếp nhận, tập kết, phân loại và vận chuyển hàng hóa, bưu gửi thương mại điện tử, chứng từ xuất nhập khẩu.

Quảng Trị nằm trên Hành lang kinh tế Đông - Tây, kết nối Việt Nam với Lào, Thái Lan và khu vực. Tỉnh có hai cảng biển và ba cửa khẩu quốc tế, tạo lợi thế phát triển logistics. Tuy nhiên, việc khai thác các lợi thế này đòi hỏi hệ thống kết nối đồng bộ giữa vận tải, kho bãi và lưu thông hàng hóa.

Bên cạnh các điểm logistics tại cửa khẩu, hai bên định hướng xây dựng nền tảng logistics tập trung tại các khu công nghiệp, kết nối kho bãi, phương tiện vận tải và dịch vụ liên quan, mục tiêu là giảm 5-10% chi phí logistics so với phương án doanh nghiệp tự tổ chức hoạt động. Tại Khu thương mại tự do, hai bên cũng nghiên cứu phát triển các dịch vụ kho ngoại quan, hoàn tất đơn hàng xuyên biên giới, xử lý đơn hàng xuất nhập khẩu và phân phối nội địa.

Ông Bùi Hoàng Phương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, đánh giá cao sự phối hợp của Vietnam Post trong cung ứng dịch vụ bưu chính công ích và hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp thời gian qua.

Ông Bùi Hoàng Phương phát biểu tại buổi làm việc.

Lãnh đạo tỉnh kỳ vọng việc hợp tác lần này sẽ góp phần khai thác hiệu quả tiềm năng logistics, đồng thời mở rộng các ứng dụng công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Ông Nguyễn Trường Giang, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Vietnam Post, cho biết nền tảng logistics đang được xây dựng nhằm kết nối các đơn vị trong chuỗi vận chuyển, tận dụng diện tích kho còn trống và năng lực vận tải chưa được khai thác.

Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam Nguyễn Trường Giang phát biểu tại buổi làm việc.

Giải pháp hướng đến hạn chế tình trạng xe chở hàng một chiều nhưng chiều về không có hàng, qua đó tối ưu nguồn lực và giảm chi phí. Mục tiêu được đặt ra là đưa tỷ trọng chi phí logistics từ khoảng 15% xuống khoảng 12%.

Ngoài logistics, thỏa thuận còn đề cập đến ứng dụng công nghệ trong quản lý tài nguyên, bảo vệ rừng và phòng, chống cháy rừng. Đáng chú ý, hai bên dự kiến nghiên cứu sử dụng thiết bị bay không người lái (UAV) để giám sát rừng và phát hiện cháy.

Quảng Trị có khoảng 70% diện tích là rừng và đất lâm nghiệp, trong khi công tác tuần tra tại những địa bàn rộng như Bắc Hướng Hóa, Đakrông còn gặp nhiều khó khăn.

Trước đó, đầu tháng 11, Vietnam Post đã khảo sát khả năng ứng dụng UAV phục vụ giám sát rừng, phòng cháy và bảo vệ tài nguyên tại Quảng Trị.

Một nội dung hợp tác khác là mở rộng cung cấp dịch vụ công qua mạng lưới bưu chính. Người dân vùng sâu, vùng xa và khu vực biên giới có thể được hỗ trợ hướng dẫn, tiếp nhận, số hóa hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại các điểm bưu điện phù hợp.

Hai bên cũng phối hợp hỗ trợ hộ sản xuất, hợp tác xã đưa nông sản, thủy sản, sản phẩm OCOP và đặc sản địa phương lên các nền tảng thương mại điện tử, đồng thời tổ chức phân phối, vận chuyển hàng hóa đến người tiêu dùng.

Để triển khai thỏa thuận, UBND tỉnh Quảng Trị giao Sở Khoa học và Công nghệ làm đầu mối phối hợp với Vietnam Post và các sở, ngành cụ thể hóa nhiệm vụ. Các nội dung ưu tiên gồm nghiên cứu thí điểm cung cấp dịch vụ công qua mạng bưu chính, phát triển logistics, kho bãi, vận tải và tiêu thụ sản phẩm địa phương.