Quảng Trị hợp tác Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn về phát triển du lịch

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị Bùi Hoàng Phương và Chủ tịch Hội đồng thành viên Saigontourist Nguyễn Thị Ánh Hoa ký biên bản hợp tác. (Ảnh: HG)

Đến dự có đồng chí: Bùi Hoàng Phương, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị; Bùi Minh Thạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh; lãnh đạo các ngành của tỉnh Quảng Trị và Thành phố Hồ Chí Minh; Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist).

Phát biểu tại lễ ký, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị Bùi Hoàng Phương nêu rõ, Quảng Trị là điểm đến du lịch hấp dẫn của Việt Nam, địa phương có tài nguyên du lịch nổi bật và lợi thế cạnh tranh để phát triển trở thành trung tâm du lịch dịch vụ mới của khu vực miền trung.

Tỉnh xác định tập trung phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn gắn với lợi ích cộng đồng và phát triển bền vững, là một trong 4 trụ cột phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh. Quảng Trị là đơn vị đăng cai Năm Du lịch quốc gia 2027 và sẽ tổ chức Tuần Văn hoá-Du lịch với chủ đề "Rực rỡ miền kỳ quan-Linh thiêng vùng đất lửa" bao gồm nhiều sự kiện văn hoá, thể thao và du lịch hấp dẫn, độc đáo vào ngày 24-30 hằng tháng, bắt đầu từ ngày 24/11/2026.

Do đó, việc ký kết hợp tác với Saigontourist một trong những tập đoàn du lịch hàng đầu Việt Nam là điều kiện, sự hỗ trợ tốt cho việc thúc đẩy phát triển du lịch của Quảng Trị trong thời gian tới.

Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo tỉnh Quảng Trị và Saigontourist đã ký kết hợp tác về phát triển du lịch. Theo đó, hai bên thống nhất tăng cường liên kết phát triển sản phẩm, kết nối các điểm đến di tích lịch sử, di sản thiên nhiên, du lịch biển, sinh thái và du lịch cộng đồng. Trục sản phẩm “Hòa bình-Ký ức-Di sản thiên nhiên-Biển” được xác định là một trong những định hướng trọng tâm, gắn với nhu cầu thị trường và hiệu quả khai thác.

Hai bên cũng phối hợp mở rộng liên kết du lịch giữa Quảng Trị với Thành phố Hồ Chí Minh, các địa phương miền trung và thị trường quốc tế, đặc biệt thông qua Hành lang kinh tế đông-tây; kết nối doanh nghiệp, làng nghề, ẩm thực và cộng đồng địa phương vào chuỗi cung ứng dịch vụ du lịch.

Trao tặng học bổng hỗ trợ sinh viên hoàn cảnh khó khăn ngành du lịch tỉnh Quảng Trị. (Ảnh: HG)

Một nội dung quan trọng của chương trình hợp tác là phối hợp phục vụ Năm Du lịch quốc gia Quảng Trị 2027 và Tuần Văn hóa-Du lịch Quảng Trị. Saigontourist dự kiến tham gia, hỗ trợ các chương trình, sự kiện phù hợp với năng lực; đồng thời phối hợp xây dựng tour du lịch, tổ chức các chương trình khảo sát điểm đến, quảng bá và kết nối khách du lịch kết hợp hội nghị, hội thảo (MICE).

Trong lĩnh vực xúc tiến, quảng bá, Quảng Trị sẽ cung cấp, cập nhật thông tin về điểm đến, sự kiện, sản phẩm và dữ liệu thị trường. Saigontourist hỗ trợ quảng bá hình ảnh du lịch địa phương tại các hội chợ, chương trình xúc tiến, kênh bán hàng và nền tảng số, hướng đến những thị trường khách tiềm năng. Hai bên cũng nghiên cứu tổ chức chương trình quảng bá văn hóa, du lịch Quảng Trị tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, Thành phố Hồ Chí Minh.

Về hợp tác đầu tư, tỉnh Quảng Trị cung cấp thông tin quy hoạch, dự án và cơ hội đầu tư; Saigontourist nghiên cứu thị trường, khảo sát, đề xuất phương án đầu tư, hợp tác kinh doanh hoặc quản lý vận hành. Hai bên đồng thời phối hợp rà soát các vấn đề pháp lý, đầu tư, đất đai, tài chính và hiện trạng dự án Khu du lịch sinh thái Sài Gòn-Bảo Ninh hướng đến phương án tiếp tục triển khai, sớm đưa dự án vào hoạt động.