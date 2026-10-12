Quảng Trị hợp tác, thu hút khách du lịch Nga qua đường bay Cam Ranh-Đồng Hới

Đại biểu ngành du lịch, doanh nghiệp lữ hành Quảng Trị và Khánh Hòa chụp ảnh lưu niệm tại "Tọa đàm phát triển sản phẩm du lịch Quảng Trị". (Ảnh: DL)

Theo đó, tại tỉnh Quảng Trị, lần đầu tiên Hiệp hội Du lịch tỉnh Khánh Hòa tổ chức đoàn khảo sát chuyên sâu với sự tham gia của 16 đại diện là lãnh đạo các doanh nghiệp lữ hành, đơn vị chuyên khai thác khách quốc tế và đối tác hàng không, tập trung vào 2 thị trường Nga và Hàn Quốc.

Trong đó có đại diện Công ty Anex Việt Nam, doanh nghiệp có hơn 10 năm hoạt động tại thị trường Việt Nam cùng đối tác A&T (Hàn Quốc) và đại diện hãng hàng không Eastar Jet. Đây là những đối tác trực tiếp tham gia khai thác, kết nối và đưa khách du lịch Nga và Hàn Quốc đến Việt Nam, tạo cơ hội thiết thực để Quảng Trị tiếp cận, mở rộng các thị trường khách quốc tế có tiềm năng.

Đoàn khảo sát các điểm đến, cơ sở lưu trú, nhà hàng dịch vụ du lịch tại Đồng Hới, Phong Nha và một số sản phẩm du lịch tiêu biểu của Quảng Trị, qua đó đánh giá khả năng kết nối, xây dựng chương trình tour phục vụ khách quốc tế.

Các đơn vị lữ hành hàng đầu về thị trường Nga ra khảo sát kỹ lưỡng để xây dựng sản phẩm bán cho khách, phấn đấu tháng 11 đưa khách du lịch Nga đến Quảng Trị, là chương trình nối dài cho hành trình tại Khánh Hòa với tour khoảng 3 ngày 2 đêm qua đường bay Cam Ranh-Đồng Hới.

Còn đại diện Eastar Jet bày tỏ sự quan tâm và mong muốn nghiên cứu tổ chức, duy trì các chuyến bay charter từ Hàn Quốc đến Đồng Hới sau khi Cảng hàng không này được nâng cấp. Đoàn cũng đã trao đổi với các đơn vị liên quan về điều kiện, thủ tục khai thác.

Các đại biểu khảo sát dịch vụ du lịch ở khu đô thị Regal Legend, phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị. (Ảnh: DL)

Đại diện các doanh nghiệp du lịch Khánh Hòa cho biết sẽ tiếp tục phối hợp các đơn vị và đối tác nghiên cứu xây dựng các chương trình tour ngắn ngày, đẩy mạnh truyền thông giới thiệu điểm đến, từng bước mở rộng thị trường khách Nga, Hàn Quốc và tạo tiền đề kết nối mở các đường bay thẳng từ Hàn Quốc và Nga đến Đồng Hới.

Nhiều doanh nghiệp du lịch, dịch vụ tại Quảng Trị có hệ thống lưu trú tiêu chuẩn 4–5 sao, tổ hợp giải trí và cảnh quan ven biển được kỳ vọng trở thành điểm đến đáng chú ý trong hành trình trải nghiệm miền trung, góp phần phục vụ nhu cầu của du khách quốc tế, đặc biệt từ Nga và Hàn Quốc.