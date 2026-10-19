Quảng Trị hợp tác phát triển vận tải hàng không

Lễ ký kết hợp tác giữa Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị với ACV và Tập đoàn T&T về xúc tiến thị trường, phát triển vận tải hàng không. (Ảnh: HG)

Dự hội nghị có đồng chí Bùi Hoàng Phương, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị; lãnh đạo Cục hàng không Việt Nam; lãnh đạo Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV); Chủ tịch điều hành Công ty cổ phần Tập đoàn T&T Đỗ Quang Hiển và các ngành, đơn vị liên quan.

Theo lãnh đạo tỉnh Quảng Trị, trên địa bàn tỉnh hiện có 2 Cảng hàng không là Cảng hàng không Đồng Hới đã hoạt động ổn định và Cảng hàng không Quảng Trị đang trong giai đoạn nước rút để hoàn thành, đưa vào khai thác trong tháng 3/2027.

Ngày 15/10 vừa qua, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị và Tập đoàn T&T phối hợp Cục Tác chiến Bộ Quốc phòng thực hiện thành công bay thử nghiệm tại Cảng hàng không Quảng Trị để chuẩn bị những điều kiện cần thiết sớm đưa Cảng hàng không Quảng Trị vào khai thác.

Tỉnh đang chủ động phối hợp với ACV và Tập đoàn T&T cùng các hãng hàng không để nghiên cứu, xúc tiến và từng bước hình thành mạng bay phù hợp với thị trường. Trước mắt tỉnh ưu tiên nghiên cứu đường bay mới đến Cảng hàng không Quảng Trị, qua đó kết nối Quảng Trị với trung tâm kinh tế, chính trị, du lịch lớn trong cả nước.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị phát biểu tại hội nghị (Ảnh: HG)

Để hiện thực mục tiêu trên, vai trò của ACV và Tập đoàn T&T là rất quan trọng. Vì thế, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị mong muốn ACV phối hợp, hỗ trợ khai thác cảng hàng không, phát triển mạng đường bay và kết nối với các hãng hàng không trong nước và quốc tế.

Với Tập đoàn T&T, tỉnh Quảng Trị mong muốn sớm hoàn thiện, đưa Cảng hàng không Quảng Trị vào khai thác; đồng thời chủ động hợp tác với các đối tác doanh nghiệp và các nguồn lực để hình thành hệ sinh thái hàng không-dịch vụ-du lịch-logistics.

Tại buổi làm việc, đại diện các đơn vị, doanh nghiệp đã nêu lên những thuận lợi cũng như thách thức trong quá trình vận hành cảng hàng không mới; giải pháp tháo gỡ khó khăn, biện pháp hỗ trợ từ Cục Hàng không Việt Nam, ACV, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị và các đơn vị liên quan để đưa Cảng hàng không Quảng Trị đi vào hoạt động ổn định.

Chủ tịch điều hành Công ty cổ phần Tập đoàn T&T Đỗ Quang Hiển phát biểu nêu lên các kiến nghị của nhà đầu tư để sớm có sự kết nối liên hoàn về giao thông tại Cảng hàng không Quảng Trị. (Ảnh: HG)

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị Bùi Hoàng Phương cho rằng, theo định hướng phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, tăng cường kết nối vùng, tạo động lực phát triển kinh tế-xã hội, thì vận tải hàng không đang được tỉnh ưu tiên thông qua việc khai thác 2 cảng hàng không trên địa bàn. Tỉnh Quảng Trị không chỉ đặt vấn đề mở được đường bay mà phải duy trì được đường bay, phát triển được nguồn khách và nâng cao hiệu quả khai thác.

Ký kết hợp tác giữa ACV với Tập đoàn T&T trong việc vận hành khai thác Cảng hàng không Quảng Trị. (Ảnh: HG)

Vì thế, tỉnh Quảng Trị sẽ phối hợp ACV, Tập đoàn T&T và các hãng hàng không để triển khai quảng bá đường bay, quảng bá điểm đến Quảng Trị, các chương trình kích cầu và xúc tiến tại các thị trường nguồn khách; xây dựng các sản phẩm du lịch gắn liền với đường bay, kết nối doanh nghiệp lữ hành, khách sạn, điểm đến du lịch để tạo nguồn khách. Tỉnh sẽ nghiên cứu để có chính sách hỗ trợ quảng bá cho đường bay mới đến Cảng hàng không Quảng Trị.

Các đại biểu dự hội nghị đã chứng kiến lễ ký kết hợp tác giữa Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị với ACV và Tập đoàn T&T về xúc tiến thị trường, phát triển vận tải hàng không trên địa bàn; hợp tác giữa ACV với Tập đoàn T&T trong việc vận hành khai thác Cảng hàng không Quảng Trị.