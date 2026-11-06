Quảng Trị hợp tác phát triển du lịch, hướng đến Năm Du lịch Quốc gia 2027

Tại lễ ký kết, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Bùi Hoàng Phương khẳng định: địa phương xác định tập trung đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn gắn với lợi ích cộng đồng và phát triển bền vững, là một trong 4 trụ cột phát triển kinh tế - xã hội.

Đặc biệt, Quảng Trị là địa phương đăng cai Năm Du lịch Quốc gia 2027 và sẽ tổ chức Tuần Văn hóa - Du lịch với chủ đề: "Rực rỡ miền kỳ quan - Linh thiêng vùng đất lửa", gồm nhiều sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch hấp dẫn, độc đáo vào ngày 24-30 hàng tháng, bắt đầu từ 24/11/2026.

Để thực hiện mục tiêu này và phát triển du lịch tương xứng với tiềm năng, tỉnh còn nhiều việc phải triển khai, thực hiện và đang xúc tiến, mời gọi sự đồng hànhcủa các nhà đầu tư chiến lược. Việc ký kết hợp tác với Hanoitourist là điều kiện, sự hỗ trợ tốt cho việc thúc đẩy phát triển du lịch của tỉnh trong thời gian tới.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Bùi Hoàng Phương phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: K.T

Trong khuôn khổ chương trình hợp tác giai đoạn 2026 – 2030, UBND tỉnh Quảng Trị đề nghị Hanoitourist cùng các sở, ngành địa phương tập trung triển khai đẩy mạnh phát triển sản phẩm và liên kết điểm đến, đặc biệt là du lịch biển, đảo và du lịch sinh thái theo định hướng "vươn Đông – tỏa Tây"; phối hợp tổ chức các hoạt động của Năm Du lịch Quốc gia – Quảng Trị 2027 và Tuần Văn hóa – Du lịch Quảng Trị; tăng cường quảng bá, xúc tiến thị trường và nâng cao chất lượng dữ liệu cũng như nguồn nhân lực du lịch... Hai bên cũng chú trọng hợp tác đầu tư, phát triển hạ tầng, dịch vụ, thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển du lịch xanh và nâng cao chất lượng điểm đến.

UBND tỉnh Quảng Trị và Tổng công ty du lịch Hà Nội ký kết hợp tác phát triển du lịch. Ảnh: K.T

Ngay sau lễ ký kết, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu các sở, ngành, địa phương nhanh chóng phối hợp với Hanoitourist để cụ thể hóa các sản phẩm, chương trình phục vụ Năm Du lịch Quốc gia – Quảng Trị 2027; đồng thời, nghiên cứu đầu tư, triển khai các dự án phức hợp du lịch, nghỉ dưỡng cao cấp trong tương lai.