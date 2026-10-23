Quảng Trị hợp tác phát triển du lịch, hướng đến Năm Du lịch Quốc gia 2027

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Bùi Hoàng Phương nhấn mạnh tiềm năng phát triển du lịch của tỉnh Quảng Trị với hệ thống hang động kỳ vĩ, bãi biển kéo dài cùng hệ thống di tích lịch sử, cách mạng có giá trị đặc biệt, gắn với những dấu mốc quan trọng trong lịch sử dân tộc. Đây là những nguồn tài nguyên quý giá để địa phương phát triển các sản phẩm du lịch mang bản sắc riêng, có sức hấp dẫn đối với du khách trong nước và quốc tế.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Bùi Hoàng Phương phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Khánh Trinh

Quang cảnh lễ ký kết. Ảnh: Khánh Trinh

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Bùi Hoàng Phương, việc hợp tác với Tổng công ty du lịch Sài Gòn, doanh nghiệp có kinh nghiệm và uy tín trong lĩnh vực du lịch, sẽ mở ra thêm cơ hội để Quảng Trị khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế, mở rộng thị trường và thu hút nguồn lực đầu tư.

Đặc biệt, trong bối cảnh tỉnh Quảng Trị đang chuẩn bị các điều kiện đăng cai Năm Du lịch quốc gia 2027, sự đồng hành của doanh nghiệp có ý nghĩa quan trọng đối với việc nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ và quảng bá hình ảnh địa phương. Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị khẳng định, tỉnh cam kết tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính, giải phóng mặt bằng, đất đai và triển khai dự án theo quy định pháp luật. Đồng thời, địa phương sẽ phối hợp chặt chẽ với Saigontourist Group để cụ thể hóa các nội dung đã ký kết, thúc đẩy các hoạt động hợp tác đi vào thực chất, mang lại hiệu quả cho cả hai bên.

Phó chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh Bùi Minh Thạnh nhấn mạnh việc ký kết không chỉ là hợp tác giữa một địa phương với doanh nghiệp mà còn góp phần hiện thực hóa các cam kết liên kết vùng, đưa thỏa thuận từ văn bản vào thực tiễn.

Phó chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh Bùi Minh Thạnh phát biểu tại buổi lễ

Tại buổi lễ, đại diện UBND tỉnh Quảng Trị và doanh nghiệp đã tiến hành ký kết Bản ghi nhớ hợp tác phát triển du lịch giai đoạn 2026 -2030.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Bùi Hoàng Phương và Chủ tịch Hội đồng thành viên Saigontourist Group Nguyễn Thị Ánh Hoa đại diện ký kết bản ghi nhớ. Ảnh: Khánh Trinh

Việc ký kết hợp tác phát triển du lịch giữa UBND tỉnh Quảng Trị và Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn tập trung trên 7 lĩnh vực, bao gồm: phát triển sản phẩm và liên kết điểm đến; phối hợp phục vụ Năm Du lịch Quốc gia - Quảng Trị 2027; xúc tiến, quảng bá, phát triển thị trường và dữ liệu; đào tạo và phát triển nguồn nhân lực du lịch; hợp tác đầu tư và phát triển hạ tầng, dịch vụ du lịch; chuyển đổi số, du lịch xanh và nâng cao chất lượng điểm đến; phối hợp đối với dự án Khu du lịch sinh thái Sài Gòn - Bảo Ninh.

Đáng chú ý là việc phối hợp rà soát pháp lý, đầu tư, đất đai, tài chính và hiện trạng dự án Khu du lịch sinh thái Sài Gòn - Bảo Ninh, hướng đến phương án tiếp tục triển khai, sớm đưa dự án vào hoạt động, tránh lãng phí nguồn lực. Dự án được định hướng kết nối với du lịch biển Đồng Hới - Bảo Ninh, Phong Nha - Kẻ Bàng và hệ thống tour của Saigontourist Group.